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كُتّاب وآراء
مضاعفات حادثة سير تودي بحياة "رئيس المهدية"
توفي خليل يحياوين، رئيس بلدية المهدية التابعة لإقليم القنيطرة، صباح اليوم، متأثرا بمضاعفات حادثة سير وصفت بـ"الخطيرة" تعرض لها على مقربة من مدينة مكناس.
وأوضحت مصادر هسبريس أن "الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال كان قد تعرض للحادث ليلة الخميس الماضي، عندما كان قادما من مكناس في اتجاه القنيطرة، أصيب على إثره على مستوى الساق والرأس".
وأضافت المصادر نفسها أن "مصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية قد حلت بعين المكان الذي تعرض فيه يحياوين للحادث، حيث تم نقله في "حالة حرجة" إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط، قبل أن يفارق الحياة اليوم الثلاثاء".
وزادت المصادر أن "الراحل كان قد تأثر كثيرا برحيل والدته التي توفيت قبل خمسة أسابيع، ليلحق بها قبل أن يمر على رحيلها أربعون يوما".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
نتمنى من الله العلي القدير ان يدخله فسيح جناته و ان يرزق اهله الصبر و السلوان
وارزق الأهل الصبر والسلوان.لله ما اعطى ولله ما اخذ