24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. خروقات واختلالات في مشاريع السدود تهدد الأمن المائي للمغاربة (5.00)

  2. ابتسامة العثماني (5.00)

  3. مخاوف من تفكك معهد الأمازيغية تواكب قانون المجلس الوطني للغات (5.00)

  4. وحدات القوات المسلحة الملكية تستقبل الفوج الأول للخدمة العسكرية (5.00)

  5. وهبي: بنكيران انتهى سياسياً .. وبراغماتية العثماني تقود "الإخوان" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مضاعفات حادثة سير تودي بحياة "رئيس المهدية"

مضاعفات حادثة سير تودي بحياة "رئيس المهدية"

مضاعفات حادثة سير تودي بحياة "رئيس المهدية"
هسبريس من سيدي سليمان
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 19:55

توفي خليل يحياوين، رئيس بلدية المهدية التابعة لإقليم القنيطرة، صباح اليوم، متأثرا بمضاعفات حادثة سير وصفت بـ"الخطيرة" تعرض لها على مقربة من مدينة مكناس.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال كان قد تعرض للحادث ليلة الخميس الماضي، عندما كان قادما من مكناس في اتجاه القنيطرة، أصيب على إثره على مستوى الساق والرأس".

وأضافت المصادر نفسها أن "مصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية قد حلت بعين المكان الذي تعرض فيه يحياوين للحادث، حيث تم نقله في "حالة حرجة" إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط، قبل أن يفارق الحياة اليوم الثلاثاء".

وزادت المصادر أن "الراحل كان قد تأثر كثيرا برحيل والدته التي توفيت قبل خمسة أسابيع، ليلحق بها قبل أن يمر على رحيلها أربعون يوما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Gala الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:20
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه وأكرم نزله آمين وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
2 - المريني مراد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:28
تلقينا ببالغ الاسى وفاة السيد خليل اليحياوين في الحادثة الاليمة
نتمنى من الله العلي القدير ان يدخله فسيح جناته و ان يرزق اهله الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
3 - ريفي أصيل الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:43
رحم الله الفقيد ووالدته وجميع المسلمين .إنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
4 - عادل تاتي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:53
رحمه الله رحمة واسعة، كان رجلا طيبا و خدوما لا تغادر الابتسامة محياه، نسأل الله أن يرزق أهله الصبر و السلوان، ولعل في موته موعظة لأهل المناصب ليعلموا أن الدنيا فانية فلعل في هذه الحادثة تذكرة لهم ليتفانوا في خدمة هذا الوطن العزيز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
5 - ارهاب الطرق الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:09
كل يوم اموات ومعطوبون في الطرق بسبب السرعة وعدم احترام قانون السير ,ارهابيو الطرق نتمنى موتهم او سجنهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
6 - حسن الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:13
اللهم ارحم واغفر ياارحم الراحمين.
وارزق الأهل الصبر والسلوان.لله ما اعطى ولله ما اخذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
7 - مصطفى الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:27
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته. ان الله لا يؤخر نفسا ادا جاء أجلها. ولا تدري نفس بأي أرض ستموت . عزاءنا واحد لأسرة المرحوم ونطلب من الله عز وجل ان يرزقهم الصبر و السلوان ويعينهم على تحمل هذا المصاب الجلل وانا لله وانا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
8 - houssain الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:29
انا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخد.ندعوا للفقيد وامه ان يسكنهم فسيح جنانه والصبر لدويه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
9 - سعد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:32
رحمه الله ورحم أموات المسلمين أجمعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
10 - الامر لله الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 22:55
البقاء لله تعالى.... الله تعالى يرحمه ويرحم والدينا يارب. امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
11 - المصطفى HK الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 23:05
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. رغم أنه كان لا ينصت لأصحاب المشاكل وقد وقع لي معه شنئان إلى أن فصل بين السيد الباشا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
12 - Hassan الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 23:10
اللهم ارحم جميع أموات المسلمين . اللهم اجعل مأواهم دار السلام . الله أمرنا أن نذكر أمواتنا بخير . الغاية بذكر محاسنهم تكثر حسناتهم بعدما ينقطع عملهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
13 - احمد من أكادير الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 23:20
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
14 - سيدي قاسم وسيدي سليمان الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 00:19
الطريق بين مدينتين لا تتجاوز 20 كلمتر والسيارات والشاحنات لا يحترمون الدراجات النارية ولايعتبرونهم لهم ايضا الحق في السير بالاضافة الى ضيق الطريق اللتي لاتسمح لصاحب الدراجة النارية الى الخروج الادطراري في حال حادثة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - نور الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 08:16
ان لله وان اليه راجعون حادثة ممية قرب مكناس و ذهاب به الى الشيخ زيد بالرباط كان الاجدر بهم ارساله الى اقرب مستشفى بمكناس او سيدي سليمان ربما بعدالمشفى عجل بالوفاة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.