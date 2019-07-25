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كُتّاب وآراء
مختل عقليا يصيب فرنسيين بجروح في إقليم طاطا
أفادت السلطات المحلية بإقليم طاطا بأن شخصا يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية قام، بعد زوال اليوم، بإصابة نزيلي مأوى سياحي (أب وابنته من جنسية فرنسية) بجروح خفيفة على مستوى الرأس واليد، باستخدام السلاح الأبيض، نقلا على إثرها صوب المستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات.
وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المعني أضرم أيضا النار في مكتب مسير المأوى السياحي سالف الذكر الموجود بجماعة فم الحصن، إقليم طاطا، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
وأوضحت السلطات المحلية أن الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية وسبق أن كان نزيلا لمرات متعددة ولمدد زمنية طويلة بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، وُضع رهن إشارة البحث الذي تجريه السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
يتفنن فلقتلة
فنضاري الحل الوحيد هو يتطبق قانون قاصي باش المجرمين يخافو
و خاص حتى الأمن يترخص لهم سلاح باش فين ما كاين شي مجرم قاتل أو لص يطرطق ليه راسو
ولكن دبة ولى الأمن لي فخطار بسبب داك السلاح الأبيض
فهاذ الوقت ولاو كيتخبعو وراء السلاح الأبيض حتى منين كاتكون شي مدابزة كايدابزو غير بيه ولكن حرام يدابزو بليدين حيت معندهوش دراع
الله يستر......
Mais pourquoi vous les relâcher ?
J’ai déjà comparé l’état et les délinquants comme l’histoire du chat et la sourie
Le chat attrape la sourie Elle ne la mange pas tout de suite
Il la relâche puis elle court derrière pour l’attraper pour
Au faite le fait de la rattraper plusieurs fois il nous montre que il est un héros
C’est exactement ce que fait l’état marocain
Il relâche les délinquants il savent ou ils sont
Ces délinquants vont commettre des conneries
L’état les connaît il savent ou ils sont Donc il va les rechercher
En fin compte on a l’impression que l’état attrape toujours les délinquants
Mais se sont toujours les mêmes
واش هاد الهبيل مالقا غي السواح يهاجمهم؟ او الجن اللي فيه مريݣل على الاجانب؟