مختل عقليا يصيب فرنسيين بجروح في إقليم طاطا

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم طاطا بأن شخصا يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية قام، بعد زوال اليوم، بإصابة نزيلي مأوى سياحي (أب وابنته من جنسية فرنسية) بجروح خفيفة على مستوى الرأس واليد، باستخدام السلاح الأبيض، نقلا على إثرها صوب المستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المعني أضرم أيضا النار في مكتب مسير المأوى السياحي سالف الذكر الموجود بجماعة فم الحصن، إقليم طاطا، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وأوضحت السلطات المحلية أن الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية وسبق أن كان نزيلا لمرات متعددة ولمدد زمنية طويلة بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، وُضع رهن إشارة البحث الذي تجريه السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.