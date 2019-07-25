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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | مختل عقليا يصيب فرنسيين بجروح في إقليم طاطا

مختل عقليا يصيب فرنسيين بجروح في إقليم طاطا

مختل عقليا يصيب فرنسيين بجروح في إقليم طاطا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:08

أفادت السلطات المحلية بإقليم طاطا بأن شخصا يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية قام، بعد زوال اليوم، بإصابة نزيلي مأوى سياحي (أب وابنته من جنسية فرنسية) بجروح خفيفة على مستوى الرأس واليد، باستخدام السلاح الأبيض، نقلا على إثرها صوب المستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المعني أضرم أيضا النار في مكتب مسير المأوى السياحي سالف الذكر الموجود بجماعة فم الحصن، إقليم طاطا، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وأوضحت السلطات المحلية أن الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية وسبق أن كان نزيلا لمرات متعددة ولمدد زمنية طويلة بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، وُضع رهن إشارة البحث الذي تجريه السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - مواطن مغربي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:18
هؤلاء الاشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية لماذا لا تتم رعايتهم واواؤهم في مراكز خاصة بدل تركهم يجولون بحرية معرضين حياة من حولهم للخطر
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51
2 - عدنان الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:22
غادي يديوه يشوف واحد البلاصة كاينة ورا الشمش
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7
3 - الوجدي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:22
السجن مع إتمام العقوبة الأشغال هم الحلول الملائمة لردع المجريمين
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8
4 - بعقلو الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:22
هاذا غي مين مختل عقليا كون جا بعقلو
يتفنن فلقتلة
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20
5 - Adam الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:24
هدا مجرم وليس بمريض وهده الاحداث ليست تبشر بخير بالنسبة للسياحة. يحمل السلاح ويضرب و يشعل النار و يهرب فهو يعرف مايقوم به.
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27
6 - sugis الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:27
إذا كان هناك شخص يستحق المتابعة فهو الشخص الذي أمر بإطلاق هذا الشخص المريض في الطبيعة غير مبال بما يمكن أن ينتج عن هذا السلوك المتهور
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39
7 - فرنسا الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:27
مغرب الطاقات المتجددة ! مغرب السياحة ! مغرب الأمان و الطمأنينة ! مغرب مغرب اليوم صباح الخير يا مغربي الحبيب !!
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34
8 - صابر الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:29
هذه الاصناف من المرضى باتت تغزوا كل المدن لا تجلس بمقهى الا وتمر امامك كل اصناف المختلين والمختلات واحيانا يصدر من اكثرهم ضرب الناس او شتمهم . فما هو دور الدولة في حماية المواطنين والزوار .؟
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27
9 - عاشق الوطن الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:29
كل نهار شو ها. قالك مسطي بها و يضرقو. الحقيقه هو ان ملقا امن في هاد البلاد العزيزه. كل نهار اغتصاب و قتل و نصب و كسايد. غير الحاجات الخيبا
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20
10 - laila mknasiya الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:32
واش غير لي دار شي جريمة يتسمى مريض نفسي أو مختل عقليا....كل نهار جريمة مستحيل يدوز نهار بلا شي خبر خايب و هاذشي غير لي كايبان فالمواقع اما لي مستور يعلم الله اش واقع
فنضاري الحل الوحيد هو يتطبق قانون قاصي باش المجرمين يخافو
و خاص حتى الأمن يترخص لهم سلاح باش فين ما كاين شي مجرم قاتل أو لص يطرطق ليه راسو
ولكن دبة ولى الأمن لي فخطار بسبب داك السلاح الأبيض
فهاذ الوقت ولاو كيتخبعو وراء السلاح الأبيض حتى منين كاتكون شي مدابزة كايدابزو غير بيه ولكن حرام يدابزو بليدين حيت معندهوش دراع
الله يستر......
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12
11 - ملاحظ الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:36
حسب تقديري، كل من هو ضد مغربة التعليم مع الإنفتاح على اللغات الأجنبية، يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية و عليه أن يدخل إلى مستشفى الأمراض العقلية و النفسية من أجل العلاج.
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0
12 - مواطن الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:50
مختل عقليا وله سوابق والسلطات تتفرج في انتظار ارتكابه الجريمة لتصرح انه مختل فمن المختل ؟كم عدد سكان طاطا حتى نفترض انه غاب عن أعين السلطة يخربون السياحة بأيديهم وايدي المختلين
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17
13 - vivaespania الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:54
الشفارة الإرهابيين الغشاشين في المنتوج السياحي المتسولون انعدام النظافة الحرمية التلوط و نظرات الكبث الجنسي الى أين يا بلدي
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12
14 - فضولي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:16
على اعوان السلطة بتنسيق معوزارة الصحة ان يتنبوا مثل هده الحالات من شانها ان تعطي نظرة مزرية للسياحة في بلدنا
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15 - simou الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:19
العجب العجاب كل يوم ولينا كنسمعو وكنقراو وكنشوفو خبر
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7
16 - مريض نفسي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:33
وأوضحت السلطات المحلية أن الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية وسبق أن كان نزيلا لمرات متعددة ولمدد زمنية طويلة بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، طلقوه حتا يقتل شي وحد عاد شدوه . حسبي الله ونعم الوكيل . مريض نفسي شدوه وديوه للمستشفى وعالجوه. خليوه يقتل السياحة راه الوقت زينة.
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9
17 - ملاحظ الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:39
اكيد سيعاقب طبقا للمادة والقانون رقم كذا .لو ضرب المغربية او المغربي سيطبق عليه القانون انه مختل عقليا ويطلقون سراحه
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6
18 - karim الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 06:56
الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية وسبق أن كان نزيلا لمرات متعددة ولمدد زمنية طويلة بمستشفى للأمراض العقلية
Mais pourquoi vous les relâcher ?
J’ai déjà comparé l’état et les délinquants comme l’histoire du chat et la sourie
Le chat attrape la sourie Elle ne la mange pas tout de suite
Il la relâche puis elle court derrière pour l’attraper pour
Au faite le fait de la rattraper plusieurs fois il nous montre que il est un héros
C’est exactement ce que fait l’état marocain
Il relâche les délinquants il savent ou ils sont
Ces délinquants vont commettre des conneries
L’état les connaît il savent ou ils sont Donc il va les rechercher
En fin compte on a l’impression que l’état attrape toujours les délinquants
Mais se sont toujours les mêmes
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0
19 - برق ما تقشع الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 10:58
السؤال المطروح ... أين كان حراس المأوى وما رأيهم في هده النازلة ...
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20 - الطناز الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 16:45
وملي مختل عقليا اش كيدير في الزنقة؟؟ وعلاش السلطلت كدير عين ميكا وهديك مسؤوليتها. علاش ما دخل من قبل ودير فيه خير وتتقي شرو. ولكن عندي سؤال:
واش هاد الهبيل مالقا غي السواح يهاجمهم؟ او الجن اللي فيه مريݣل على الاجانب؟
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21 - med الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 17:31
اللهم احفضنا من القوم لا تربية لا اخلاق
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