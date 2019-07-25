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الرئيسية | حوادث | قرصنة حسابات بنكية تطيح بسائح بلغاري في مراكش

قرصنة حسابات بنكية تطيح بسائح بلغاري في مراكش

قرصنة حسابات بنكية تطيح بسائح بلغاري في مراكش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:27

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن أجنبي من جنسية بلغارية، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قرصنة الحسابات البنكية واستعمالها في الولوج إلى أنظمة المعالجة الآلية لمعطيات زبناء الأبناك المغربية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن "المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي ولج التراب الوطني كسائح، باستعمال تقنيات خاصة في نسخ المعطيات البنكية الخاصة بالزبناء الذين يستعملون شبابيك السحب الأوتوماتيكي للأموال، قبل نقل هذه المعطيات إلى بطاقات بنكية فارغة واستعمالها في سحب مبالغ مالية متفاوتة من شبابيك الأبناك الوطنية".

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية "مكنت من توقيف المشتبه فيه متلبسا بإنجاز عملية سحب مالي من إحدى الوكالات البنكية بوسط مدينة مراكش، قبل أن تسفر عملية التفتيش بالفندق الذي يقيم فيه عن حجز العشرات من البطائق البنكية المغناطيسية الفارغة، ومعدات تستعمل في نسخ وقرصنة المعطيات البنكية انطلاقا من الشبابيك الأوتوماتيكية، فضلا عن معدات معلوماتية متنوعة، وكذا مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في أنها من متحصلات نشاطه الإجرامي".

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لحصر كافة الأنشطة الإجرامية المماثلة التي تورط بها، فضلا عن تحديد حجم المبالغ المالية التي تمكن من الاستيلاء عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مهاجر الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:51
هذه جريمة عابرة الحدود واهل بلغاريا ادرى بشعابها.شكرا للامن الوطني ويقضته وتذكيرا من جواسيسهن انهم يرسلن جنسهن من باب السياحة والتجارة.
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36
2 - mjalwake fnew york الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:53
le pauvre il va passer des longues vacances au maroc.
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25
3 - بطاقة بنكية الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:14
صحابلو لمغريب ناعس قال انا من بلغاريا
مع من طاح
جا حتى لبلاد لقوالب و بغا يقرّد
هههه
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62
4 - Doukkali الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:41
جيتي حتال رحبت السبوعا أبغيت تصلي
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43
5 - تالف فهاد دنيا الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:57
المشكل يكمن في كون جل الابناك المغربية لازالت تصدر بطائق ممغنطة يسهل قرصنتها وحتى الشبابك الاوتوماتيكة نفسها تعمل فقط مع هذا النوع من البطائق البنكية، في حين انه في اوروبا مثلا تصدر بطاقات تحتوي على شريحة الكترونية وذلك لتفادي مشكل نسخ المعلومات، او على الاقل تخفيض حجم الخسائر لانه لا وجود لنظام آمن 100% مع الاسف.
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26
6 - مغربي غيور الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 22:11
على فكرة الشعب المغربي مستهدف من كثير من النصابين حول العالم من أفريقيا آسيا امريكا الجنوبية و غيرهم نتمنى من المواطنين تتقيف أنفسهم و عدم التقة لأن المجرمين يكونون أذكياء و متعلمين جيدا
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32
7 - mohammed الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 22:28
هده الطريقة معروفة بالخارج . و موجود بالأنترنيت لكم كيف تعمل و كيف تتفاداها . يقوم المقرصن بلصق ناصخ للبطائق فوق مدخل البطاقة الدي يشبه المدخل تماما . و يلصق كاميرا فوق لوحة الأرقام ، عند قيام أي زبون بسحب المال ، يتم نسخ بطاقته و تصوير رمزه السري ، بعد مدة يعود المقرصن بأخد أجهزته و تبدأ عملية سحب القرصنة .
لتفادي كل هدا . قبل ادخال البطاقة حاول نزع مدخل البطاقة لكي تتأكد بعدم وجود ناصخ .
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30
8 - sah الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 22:35
جيتي حتى بلاد فليو وجام رواح على سلامتك ستندم حين ترى سجن المغرب
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11
9 - مغربي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 23:43
هذا النوع من الاحتيال كان مند سنين في أوروبا و منهم ألمانيا إلى أن الصحافة فضحتهم و الابناك عماة كامرات على كل شباك إلكتروني الطريقة التي يتم بها النصب هو انهم كيوضوعو آلة صغيرة مكان دخول لبطاقت للبنيكية تنقل كل المعلومات في البطاقة تم كيووضعو كاميرا من الفوق من أجل مراقبة الرقم السري من بعد كينقل المعلومات في البطاقه الفارغة و كيحاول يتعر ف على ال قم السري من خلال مشاهدة الفيديو و كيمشي يسحب النقود لذلك الواحد باش يحمي نفسه دائما يغطي بيده اتناء إدخال ال قم السري
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16
10 - الوداية الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 23:58
صيفطوه لحبس الوداية يتفسح و زين يخرج بعقلو ميبقاش ادكر المغرب
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8
11 - المغترب الحزين الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 04:24
على الابناك المغربية تحديث النظام وتزويد البطائق بchip وهو عبارة عن رقيقة صغيرة يصعب على المقرصن قرصنت المعلومات التي بحوزتها وليس ذلك الشريط المغنطيسي السهل قرصنته
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4
12 - مجلوق فنيويورك الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 04:24
المغاربة كيقلبو غير مايقولبو ؤنتا جاي تقولبهم.
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4
13 - Said ben hammou الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 20:14
انا في نظري يحب أن تكون جميع التدريبات في الصحراء المغربية لا طائر يطير ولا وحش يسير ويعرفون قيمة الجندي المرابط هناك اما ادا كانت التداريب فقط في المدن فإنها نزهة ورحلة فقط وتحياتي للأبطال الشجعان الدين يعملون في صمت
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0
14 - احمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:38
من المفروض أن تقوم الابناك بأخبار الزبون عن طريق Sms
بأي عملية سحب من حسابه كما هو معمول به في الدول المتقدمة بالمجان.
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