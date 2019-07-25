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كُتّاب وآراء
قرصنة حسابات بنكية تطيح بسائح بلغاري في مراكش
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن أجنبي من جنسية بلغارية، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قرصنة الحسابات البنكية واستعمالها في الولوج إلى أنظمة المعالجة الآلية لمعطيات زبناء الأبناك المغربية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن "المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي ولج التراب الوطني كسائح، باستعمال تقنيات خاصة في نسخ المعطيات البنكية الخاصة بالزبناء الذين يستعملون شبابيك السحب الأوتوماتيكي للأموال، قبل نقل هذه المعطيات إلى بطاقات بنكية فارغة واستعمالها في سحب مبالغ مالية متفاوتة من شبابيك الأبناك الوطنية".
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية "مكنت من توقيف المشتبه فيه متلبسا بإنجاز عملية سحب مالي من إحدى الوكالات البنكية بوسط مدينة مراكش، قبل أن تسفر عملية التفتيش بالفندق الذي يقيم فيه عن حجز العشرات من البطائق البنكية المغناطيسية الفارغة، ومعدات تستعمل في نسخ وقرصنة المعطيات البنكية انطلاقا من الشبابيك الأوتوماتيكية، فضلا عن معدات معلوماتية متنوعة، وكذا مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في أنها من متحصلات نشاطه الإجرامي".
وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لحصر كافة الأنشطة الإجرامية المماثلة التي تورط بها، فضلا عن تحديد حجم المبالغ المالية التي تمكن من الاستيلاء عليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
مع من طاح
جا حتى لبلاد لقوالب و بغا يقرّد
هههه
لتفادي كل هدا . قبل ادخال البطاقة حاول نزع مدخل البطاقة لكي تتأكد بعدم وجود ناصخ .
بأي عملية سحب من حسابه كما هو معمول به في الدول المتقدمة بالمجان.