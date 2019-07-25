حريق يتسبب في خسائر مادية وبشرية قرب الداخلة

مصطفى البكار من تزنيت

شبّ حريق مهول، فجر اليوم، بقرية الصيد "أنتيريفت" الواقعة شمال مدينة الداخلة. وقد تسبب الحادث في مصرع بحار بفعل الاختناق، واحتراق أزيد من 50 "براكة" مخصصة لوضع آليات ومعدات الصيد.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد مجهودات استغرقت زهاء ساعتين من الزمن، في وقت لا تزال أسباب الحادث مجهولة إلى حدود الساعة.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحريق.