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الرئيسية | حوادث | حريق يتسبب في خسائر مادية وبشرية قرب الداخلة

حريق يتسبب في خسائر مادية وبشرية قرب الداخلة

حريق يتسبب في خسائر مادية وبشرية قرب الداخلة
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 23:21

شبّ حريق مهول، فجر اليوم، بقرية الصيد "أنتيريفت" الواقعة شمال مدينة الداخلة. وقد تسبب الحادث في مصرع بحار بفعل الاختناق، واحتراق أزيد من 50 "براكة" مخصصة لوضع آليات ومعدات الصيد.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد مجهودات استغرقت زهاء ساعتين من الزمن، في وقت لا تزال أسباب الحادث مجهولة إلى حدود الساعة.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ابن سوس المغربي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 23:59
حذاري من عملاء المرتزقة المنتشرين في الصحراء المغربية حذاري يجيب التحقق من اي حادث يقع وبدقة و اي مجرم يتجرأ على التخريب يجيب معاقبته اشد العقاب حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه تخريب ة إرهاب المواطنين
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67
2 - محمد جلال الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 00:25
اشتم رائحت ميليشيات البوليزاريو والخونة الصحراويين من الداخل في الأحداث التي تقع ماخرا في الاقاليم الجنوبية. وأحت السلطات المغربية اتخاد الإجراءات اللازمة للتعاطي مع هذه الحوادث لأنه والعلم لله بذأو حرب العصابات و الذئاب المنفردة للانتقام من منجزات الدبلوماسية المغربية الأخيرة ولكم واسع النضر
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59
3 - مواطنة الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 02:28
منهار زار العثماني المناطق الصحراوية ة معجبهومش الحال قالو علاش يدوز منطقة متنازع عليها مور دكشي تقتل عون سلطة ثم تمرد احراق مساحات أو المخزن مبغاش يفيق مع هاد الناس بحال ايام سنوات الرصاص باش يخافو راه عيقو
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10
4 - عبدالله الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 04:02
نعم سيكون هذا الفعل من الخونة المرتزقة وسيظهر لابد يجب الضرب على ايدي الخونة وباحكام قاسية جدا حتى لا تسول لهم نفسهم الرجوع الى أفعال التخريب هذا يسمى ارهاب
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5 - عبد الله الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 04:07
هم الخونة المرتزقة بوليساريو الداخل هم من احرقوا قرية الصيادين عندما سمعوا بان الاسطول الاروبي سيبدأ الصيد بالسواحل المغربية انتقموا يجب محاكمتهم محاكمة قاسية جدا .
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4
6 - محمد ج الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 05:13
يجب وضع كامرات المراقبة في كل مكان حتى يعرف الأمن أسباب الحوادث التي تظهر بين الفنية و الأخرى في المحيط المدني
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