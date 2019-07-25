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كُتّاب وآراء
حجز سيارة محملة بالخمور بمدخل مدينة القرية
أحالت مصالح الدرك الملكي للمركز القضائي بقرية ابا محمد، الثلاثاء، على المحكمة الابتدائية بتاونات شخصا في حالة اعتقال للاشتباه في تورطه في الاتجار بالخمور بدون رخصة، وذلك بعد توقيفه على متن سيارة لنقل البضائع محملة بأزيد من 4000 قنينة من الخمور.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن ضبط هذه الشحنة الكبيرة من الخمور من قبل عناصر الدرك الملكي تم بمدخل مدينة قرية ابا محمد، ليلة الاثنين، تحت الإشراف الميداني لقائد سرية الدرك الملكي بالقرية.
المصادر ذاتها أوردت أن صاحب هذه الشحنة من الخمور (ح.ح) خمسيني من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالخمور بدون رخصة.
وعلمت هسبريس أن مصالح النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتاونات أودعت المتهم سجن عين عائشة، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى حين محاكمته بالمنسوب إليه.