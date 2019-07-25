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الرئيسية | حوادث | وفاة قاصر تدفع أسرته إلى الاحتجاج ضواحي ميدلت

وفاة قاصر تدفع أسرته إلى الاحتجاج ضواحي ميدلت

وفاة قاصر تدفع أسرته إلى الاحتجاج ضواحي ميدلت
ياسين أوشن
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 12:26

بعد مضي أزيد من شهر على الوفاة الغامضة للقاصر أشرف، الذي وُجد جثة هامدة في إيتزر إقليم ميدلت؛ احتجت أسرته بمعية بعض الجيران، أمس الثلاثاء، للمطالبة بفتح تحقيق في الوفاة التي يلفها الغموض، حسبهم.

وفي هذا السياق، قال أب القاصر المتوفى والبالغ من العمر قيد حياته 17 سنة، إن الأسرة نظمت مسيرة احتجاجية قصد معرفة هوية المتهم بالتسبب في الوفاة، والذي كان تلميذا في المستوى الثالث إعدادي.

وتعود أحداث الوفاة، حسب الحسين أعمرو أب القاصر، في تصريح لهسبريس، إلى الـ12 من يونيو من السنة الجارية، إذ اصطحبه معه أحد أصدقائه بدراجته النارية، غير أنه مع حلول المساء لم يعد إلى المنزل، وفي الصباح اضطرت الأسرة للخروج بحثا عنه، واستفسار صديقه الذي رافقه، غير أنه تهرب من لقائها في المرة الأولى، ليلتقي بها في المرة الثانية قائلا إنه افترق معه دون أن يدري مكان تواجده، ليتوجه الأب إلى مقر الدرك الملكي بإيتزر، حيث أخبروه بأنهم وجدوا قاصرا إلى جانب درجة نارية وهو مضرج في دمائه.

ويضيف أوعمرو أن عدم استدعاء صديق الضحية الذي كان بصحبته إلى الاستجواب يثير الريبة، لأنه كان من الممكن أن يدل المحققين المهتمين بالملف على حقيقة الوفاة، درءا للبس الذي حير أذهان الأسرة الحزينة على فراق فلذة كبدها.

واستطرد الأب قائلا إن القاصر الذي لقي مصرعه لم يدفن إلا بعد مرور ثلاثة أيام على الوفاة، لأن جثته نقلت إلى ميدلت، ومنها إلى الرشيدية، قصد التشريح الذي لازالت نتائجه مجهولة، وزاد: "لم أتوصل بعد بتقرير التشريح الطبي، لأنهم يتحججون بأنه لا حق لي الحصول عليه، وما يقض مضجعي أن من رافقه لازال حرا طليقا دون مساءلة ولا محاسبة".

كما أردف الحسين أنه بعدما انتظرت الأسرة طويلا لمعرفة حقيقة الوفاة، دون نتيجة تذكر، قررت الاحتجاج من جديد، رافعة الأعلام الوطنية ولافتة مكتوب عليها: "أريد تطبيق القانون ومعاقبة المتسترين ومن لهم يد في مقتل ابني"، مشيرا إلى أن محامي الأسرة يخبرها في كل مرة تستفسره بأن الملف ليس جاهزا بعد، ولم يدرج في محكمة الرشيدية، على حد قوله.

جمعية "أفريكا" لحقوق الإنسان ـ فرع مكناس برزت على خط القضية، مطالبة بـ"تعميق البحث المرفوع إلى وكيل العام باستئنافية مكناس"، بعدما توصل المكتب المسير بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف السيدة اباسو فاطمة من حي الفرح بإيتزر إقليم ميدلت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - bensaid الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 12:39
المرجو متابعة هده القضية.لانه من غير المعقول طيها دون بحث ولا نتائج.
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71
2 - طالب باحث الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 13:37
تعازينا للاب المكلوم اجرك الله وصبرك على مصابك .
حسب علمي فان جميع الوفيات التي تحدث في المملكة يتم التعامل معها من طرف النيابة العامة على انها جرائم قتل عمد الى ان يثبت البحث ونتيجة التشريح الطبي عكس ذلك كان يتعلق الامر يتعلق بوفاة طبيعية او سقوط عرضي مثلا .
اما التشريح الطبي فيتم احالته على الوكيل العام للمك والشرطة لا تتوفر الا على ملخص منه فقط .وهو يكتسي كما هو الحال لجميع وثائق البحث التمهيدي طابعا سريا وبعد انتهاء البحث واحالة المحضر على الوكيل العام للملك يمكنك الاطلاع على نتائجه واخد صورة منه ما لم يتم ارجاعه للشرطة قصد القيام بالمزيد من التحريات او احالة عينة من دم الهالك او عينة من كليتيه على المعهد الوطني للصحة للبحث على اثار التسمم .
وتتحمل الخزينة العامة صوائر التشريح الطبي وكدا التحاليل الخاصة بالتسمم.
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13
3 - عبده/ الرباط الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 14:02
ان اي مبتدىء في البحث الجناءي عليه استدعاء الشخص الذي رافق الضحية اول الامر لتعميق البحث معه و عدم الاستماع اليه فقط ان كان هذا الاستماع قد تم اصلا حسب اسرة الهالك ... اما نتيجة التشىريح الطبي فيمكن لمحامي الاسرة ان يطلع عليها لدى النيابة العامة...كما يمكن لاسرة الهالك ان تطااب مركز الدرك الملكي الذي يتبع مقر سكناها له ان يمدها برقم ملف القضية و تاريخ احالته على النيابة العامة التي يبقى لها وحدها حق تكييف القضية بناء على نتيجة التشريح الطبي و نتيجة البحث المجرى من طرف الدرك ااملكي بالمنطقة فان كان هناك غموض فيمكنه تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتعميق البحث...( الروح عزيزة عند االه ) كما نقول فلا يمكن سلبها بسهولة دون وجه حق...
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8
4 - عدمي و افتخر الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 14:12
في المغرب لا تتخذ الاجراءات من طرف الامن بجدية الا في حالة التصوير و الفضيحة اما ادا لم يصور ولم ينشر فعين ما شافت قلب ما وجع و ملف اليتسد
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