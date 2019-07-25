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كُتّاب وآراء
أزمة قلبيّة تنهي حياة شرطيين بمارتيل ومعبر سبتة
فارق شرطيّ الحياة بشكل مفاجئ، الأربعاء، أثناء مزاولة عمله بمكتب ختم جوازات السّفر بمعبر سبتة، وتوفي آخر في حادث منفصل، أثناء قيادة سيّارته باتّجاه مقرّ عمله بمدينة المضيق.
وحسب مصادر محلّيّة متطابقة، فإنّ سكتة قلبيّة تعرّض لها شرطيّ في ربيعه التّاسع والعشرين، أثناء مزاولة عمله بمكتب ختم جوازات السّفر بمعبر سبتة، سقط على إثرها أرضا دون حراك.
المصادر ذاتها أضافت أنّ شرطيّا آخر في عقده الثّاني توفي صباحا بمارتيل، في حادث منفصل، إثر تعرّضه لنوبة قلبيّة، أثناء قيادته سيّارته باتّجاه مقرّ عمله بالمضيق؛ ما أدّى إلى فقده القدرة على التّحكم في المقود، والاصطدام بجدار منزل، لافظا أنفاسه في عين المكان.
وقد باشرت المصالح الأمنيّة التّابعة لولاية أمن تطوان تحقيقاتها في الواقعتين المنفصلتين، لتحديد أسباب وفاة الشّرطيين وملابساتها؛ فيما قامت عناصر الوقاية المدنيّة بنقل جثّتي الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليميّ سانية الرّمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
رحمهما الله وادخلهما جناته ورزق عائلتها الصبر وألسلوان ان لله وان له لراجعون.
الأسباب واضحة وجلية.
ضغط العمل ،حيث يعمل رجال الأمن بالمغرب 33 ساعة في اليوم ، زد على ذلك قلة أدب رؤسائهم في العمل ، وظروف العمل اللاإنسانية ، وحالهم الاجتماعي ( ابتعادهم عن أسرتهم الصغيرة والكبيرة ) عدم تمكينهم من العطل الإنسانية (فقط 15 يوم في السنة ان كان رجل الأمن محظوظ ) يعيشون كل السنة على اكل الشارع وما يجلبه عليهم من أمراض واللائحة طويلة .......
عموما يعملون كعبيد وفي ظروف لاإنسانية
اظن ان كثرة ساعات العمل ...والارهاق والظغط اليومي والثماني ساعات من العمل وربما بعد ثماني ساعات اخرى يعود للعمل....ومنهم من ينتقل من مدينة
طنجة...او اصيلة وربما من العرائش الى العمل في معبر سبتة او في مدينة المضيق اومارتيل....
لذا على مديرية الامن ...ان تفكر في تهيء سكن قار
لرجالها في في شتى المدن...وتكون المدة ست سنوات تعيين في مدينة معينة وبعدها ...يصدر انتقال الى مدينة اخرى ...حتى يتسنى لهم الجمع مع ابنائهم
وزوجاتهم في نفس المدينة....وهنا تكون ربما اراحة وراحة لرجل الامن مهما كانت نوع وظيفته....
مثلا رجال امن يسكنون بالقنيطرة ويشتغلون بالدار البيضاء...والعكس صحيح....ولايتوفرون على وسيلة نقل
وتجدهم يتنقلون بالسطوب....مرة اخرى رحم الله هذين
الشرطيين....
صديقي وزميلي في العمل في ذمة الله رحمه الله واسكنه فسيح جناتك
تغمدهما الله بواسع رحمته و مغفرته
اللهم ألهم ذويهم الصبر والسلوان
ولكن للامانه فمن الصعب أن تعمل كشرطي في المغرب من جهة و من جهة أخرى العمل في المعابر الحدودية اصعب لانه صعب جدا ان تعمل ل 12 ساعة يوميا واقفا دون أن تجد الفرصة حتى للجلوس لمدة 5 دقائق بسبب ضغط العمل.
اما اذا وجده احد الرئساء جالسا فانه يصب عليه كل غضبه و قد يصل الامر الى عقوبات قد تاثر على مساره المهني ككل
وآخر برتبة ضابط ممتاز فارق هو الاخر الحياة بمدينة مكناس
تغمدهم الله برحمته الواسعة وألهم ذويهم الصبر والسلوان
إنها الضغوطات من كل جهة ، كذلك كنوجدو بعض الادارات موظفيها ما كافيينش كيتغلبو ، كتكون الخدمة كثيرة وهو بوحدو خاصو يدير كلشي
خاص بعض الحالات الاستثنائية بحال الصيف مع دخول الجالية أو بعض المناسبات " الكونكورات " " الامتحانات ......توظيف موضفين مؤقتين بالكونطرا باش اساعدو خوتهم