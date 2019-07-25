أزمة قلبيّة تنهي حياة شرطيين بمارتيل ومعبر سبتة

جمال سماحي من تطوان

فارق شرطيّ الحياة بشكل مفاجئ، الأربعاء، أثناء مزاولة عمله بمكتب ختم جوازات السّفر بمعبر سبتة، وتوفي آخر في حادث منفصل، أثناء قيادة سيّارته باتّجاه مقرّ عمله بمدينة المضيق.

وحسب مصادر محلّيّة متطابقة، فإنّ سكتة قلبيّة تعرّض لها شرطيّ في ربيعه التّاسع والعشرين، أثناء مزاولة عمله بمكتب ختم جوازات السّفر بمعبر سبتة، سقط على إثرها أرضا دون حراك.

المصادر ذاتها أضافت أنّ شرطيّا آخر في عقده الثّاني توفي صباحا بمارتيل، في حادث منفصل، إثر تعرّضه لنوبة قلبيّة، أثناء قيادته سيّارته باتّجاه مقرّ عمله بالمضيق؛ ما أدّى إلى فقده القدرة على التّحكم في المقود، والاصطدام بجدار منزل، لافظا أنفاسه في عين المكان.

وقد باشرت المصالح الأمنيّة التّابعة لولاية أمن تطوان تحقيقاتها في الواقعتين المنفصلتين، لتحديد أسباب وفاة الشّرطيين وملابساتها؛ فيما قامت عناصر الوقاية المدنيّة بنقل جثّتي الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليميّ سانية الرّمل.