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الرئيسية | حوادث | أزمة قلبيّة تنهي حياة شرطيين بمارتيل ومعبر سبتة

أزمة قلبيّة تنهي حياة شرطيين بمارتيل ومعبر سبتة

أزمة قلبيّة تنهي حياة شرطيين بمارتيل ومعبر سبتة
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:05

فارق شرطيّ الحياة بشكل مفاجئ، الأربعاء، أثناء مزاولة عمله بمكتب ختم جوازات السّفر بمعبر سبتة، وتوفي آخر في حادث منفصل، أثناء قيادة سيّارته باتّجاه مقرّ عمله بمدينة المضيق.

وحسب مصادر محلّيّة متطابقة، فإنّ سكتة قلبيّة تعرّض لها شرطيّ في ربيعه التّاسع والعشرين، أثناء مزاولة عمله بمكتب ختم جوازات السّفر بمعبر سبتة، سقط على إثرها أرضا دون حراك.

المصادر ذاتها أضافت أنّ شرطيّا آخر في عقده الثّاني توفي صباحا بمارتيل، في حادث منفصل، إثر تعرّضه لنوبة قلبيّة، أثناء قيادته سيّارته باتّجاه مقرّ عمله بالمضيق؛ ما أدّى إلى فقده القدرة على التّحكم في المقود، والاصطدام بجدار منزل، لافظا أنفاسه في عين المكان.

وقد باشرت المصالح الأمنيّة التّابعة لولاية أمن تطوان تحقيقاتها في الواقعتين المنفصلتين، لتحديد أسباب وفاة الشّرطيين وملابساتها؛ فيما قامت عناصر الوقاية المدنيّة بنقل جثّتي الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليميّ سانية الرّمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - يوسف الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:13
إنا لله وإنا إليه راجعون هذا نتيجة الضغوط التي أصبح يتعرض لها المواطن بسبب قسوة المعيشة و كثرة التفكير في المستقبل نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان و أن يرحم أمواتنا إنه سميع مجيب
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146
2 - fattah الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:14
تغمدهم الله برحمته الواسعة واسكنهم فسيح جناته. انا لله وانا اليه راجعون
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98
3 - صاحب القلم الأحمر الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:19
رحمهماالله واسكنهما فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
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83
4 - Meryem الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:19
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهما وارحمها وارزق أهليهما الصبر والسلوان
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74
5 - شرطي متقاعد الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:19
الإجهاد في العمل وعدم الراحة لمدة طويلة وبالأخص في هده الايام عودة الجارية من الخارج وكدلك الضغط من طرف بعض الرؤساء.
رحمهما الله وادخلهما جناته ورزق عائلتها الصبر وألسلوان ان لله وان له لراجعون.
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107
6 - مراد الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:28
اللهم ارحمهم واغفر لهم وانا لله وانا اليه راجعون
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66
7 - dayez lheeh الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:34
رحمهما الله ،
الأسباب واضحة وجلية.
ضغط العمل ،حيث يعمل رجال الأمن بالمغرب 33 ساعة في اليوم ، زد على ذلك قلة أدب رؤسائهم في العمل ، وظروف العمل اللاإنسانية ، وحالهم الاجتماعي ( ابتعادهم عن أسرتهم الصغيرة والكبيرة ) عدم تمكينهم من العطل الإنسانية (فقط 15 يوم في السنة ان كان رجل الأمن محظوظ ) يعيشون كل السنة على اكل الشارع وما يجلبه عليهم من أمراض واللائحة طويلة .......
عموما يعملون كعبيد وفي ظروف لاإنسانية
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48
8 - نداء الى السيد الحموشي الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:35
يا سيد حموشي ، نحترم رجال السلطة في بلدنا العزيز ونشد على ايديهم ونثمن مهامهم واعمالهم ، لكننا في الوقت نفسه ندعوك يا سيد حموشي الى التدخل بوضع استراتيجية عمل جديدة لرجال الشرطة تخفف عليهم ضغوط العمل ، فهذه الفئة وخصوصا ذوي الرتب الصغرى يشتغلون اكثر من طاقتهم واكثر مما يتحمله البشر . لا يعني هذا ان تعوضوا هؤلاء الرجال ماديا اذا اشتغلوا اكثر ، لا ، نطلب ان تكون فترات الراحة اوسع واوفر، وان تكون اجبارية كي يستعيد الشرطي نشاطه . ان هذه الفئة بالاضافة الى ساعات العمل الطويلة ليل نهار ، واضافة الى ضغط العمل وضغط الشارع ، فإن هذه الفئة تعاني ضغطا أفظع وأكبر وأخطر ، إنه ضغط الرؤساء في العمل حيث لا يجرأ أحد ان يقول لا وان فرض عليه العمل ليل نهار ، واذا تكلم لقي من رئيسه التحقير والاهانة والاستعباد . ياسيد حموشي هذا نداء من استاذ جامعي ، ارجوك ان تنتبه الى تسلط الرؤساء في العمل على مرؤوسيهم
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52
9 - حسن كناني الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:45
اللهم ارحمهما جميعا يارحمان يارحيم
اظن ان كثرة ساعات العمل ...والارهاق والظغط اليومي والثماني ساعات من العمل وربما بعد ثماني ساعات اخرى يعود للعمل....ومنهم من ينتقل من مدينة
طنجة...او اصيلة وربما من العرائش الى العمل في معبر سبتة او في مدينة المضيق اومارتيل....
لذا على مديرية الامن ...ان تفكر في تهيء سكن قار
لرجالها في في شتى المدن...وتكون المدة ست سنوات تعيين في مدينة معينة وبعدها ...يصدر انتقال الى مدينة اخرى ...حتى يتسنى لهم الجمع مع ابنائهم
وزوجاتهم في نفس المدينة....وهنا تكون ربما اراحة وراحة لرجل الامن مهما كانت نوع وظيفته....
مثلا رجال امن يسكنون بالقنيطرة ويشتغلون بالدار البيضاء...والعكس صحيح....ولايتوفرون على وسيلة نقل
وتجدهم يتنقلون بالسطوب....مرة اخرى رحم الله هذين
الشرطيين....
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24
10 - شرطي متقاعد . الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:54
إنا لله وإنا إليه راجعون. للوقوف على حقيقة خطورة الوضع الامني يجب الاستماع لشرطي ما تحت ضمان حصانته ليحكي ما يعانيه في عمله في غياب الضمير. يعمل كبغل الحرث وربما هذا يتمتع بالراحة والاسترخاء لفترة طويلة . لكن الشرطي الذي في المواجهة يعمل لساعات طويلة بانحاء الوطن كلما اسندت له المهمة دون كلل التعويضات هزيلة يحرم عليه الاستفادة من عطلته وترفيه أولاده خلال الصيف او الأعياد او غير ذلك . والموضوع طويل جدآ..
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27
11 - عيد الاضحي الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:55
رحم الله الفقيدين .كثرة التفكير في متطلبات الحياة تنتج عن التفكير الكثير وبالتالي النتيجة المحتومة .انا اعمل في القطاع الخاص وبمبلغ 1800 درهم وكيف اشتري العيد ؟
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22
12 - مرتيل الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:01
كل نفس ذائقة الموت و انا لله و انا اليه راجعون البقاء لله
صديقي وزميلي في العمل في ذمة الله رحمه الله واسكنه فسيح جناتك
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29
13 - le marocain الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:03
إنا لله و إنا إليه راجعون تعازينا الحارة لأسرتي الشهيدين
تغمدهما الله بواسع رحمته و مغفرته
اللهم ألهم ذويهم الصبر والسلوان
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18
14 - الطاهيري العلوي ن عبدالله الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:12
الشباب صغار مساكين وما موالفين بتمارة اجهدوهم في العمل المتواصل بلا راحة، الله ارحمهم وي صبر اهلهم واجعلها لهم شهادة.
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19
15 - شرطي سابق الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:17
الله يرحمهم و يصبر اهلهم
ولكن للامانه فمن الصعب أن تعمل كشرطي في المغرب من جهة و من جهة أخرى العمل في المعابر الحدودية اصعب لانه صعب جدا ان تعمل ل 12 ساعة يوميا واقفا دون أن تجد الفرصة حتى للجلوس لمدة 5 دقائق بسبب ضغط العمل.
اما اذا وجده احد الرئساء جالسا فانه يصب عليه كل غضبه و قد يصل الامر الى عقوبات قد تاثر على مساره المهني ككل
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26
16 - medمحمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:29
إنا لله وإنا إليه راجعون
وآخر برتبة ضابط ممتاز فارق هو الاخر الحياة بمدينة مكناس
تغمدهم الله برحمته الواسعة وألهم ذويهم الصبر والسلوان
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18
17 - hmou الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:29
رحم الله الشرطيين وصبر أهلهم

إنها الضغوطات من كل جهة ، كذلك كنوجدو بعض الادارات موظفيها ما كافيينش كيتغلبو ، كتكون الخدمة كثيرة وهو بوحدو خاصو يدير كلشي
خاص بعض الحالات الاستثنائية بحال الصيف مع دخول الجالية أو بعض المناسبات " الكونكورات " " الامتحانات ......توظيف موضفين مؤقتين بالكونطرا باش اساعدو خوتهم
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18 - محمد الزموري الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:53
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لنا و لهم
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19 - محمد المغربي الطانطاني الخميس 25 يوليوز 2019 - 01:48
إن لله وإن إليه راجعون. اللهم اغفر لهم وارحمهم والهم ذويهم الصبر. و اللهم ارزقنا حسن الخاتمة جميعاً.
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