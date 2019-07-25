24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. خروقات واختلالات في مشاريع السدود تهدد الأمن المائي للمغاربة (5.00)

  2. ابتسامة العثماني (5.00)

  3. مخاوف من تفكك معهد الأمازيغية تواكب قانون المجلس الوطني للغات (5.00)

  4. وحدات القوات المسلحة الملكية تستقبل الفوج الأول للخدمة العسكرية (5.00)

  5. وهبي: بنكيران انتهى سياسياً .. وبراغماتية العثماني تقود "الإخوان" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شبهة موالاة "داعش" توقف بقالا وتقنيا باشتوكة‬

شبهة موالاة "داعش" توقف بقالا وتقنيا باشتوكة‬

شبهة موالاة "داعش" توقف بقالا وتقنيا باشتوكة‬
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 20:25

تمكنت المصالح الإقليمية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، الثلاثاء، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 30 و27 سنة، بكل من الجماعة الترابية إنشادن وماسة، للاشتباه في موالاتهما لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى نقل الموقوفيْن إلى المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، حيث تم الاستماع إليهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تقرر إخلاء سبيل أحدهما، الذي يشتغل بقالا بدوار "تلقايد" بجماعة إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب بتوجيه الموقوف الثاني، الذي يقطن بجماعة ماسة ويشتغل تقنيا بإحدى الضيعات الفلاحية العصرية، إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من أجل تعميق البحث معه حول التهم المنسوبة إليه.

وجاء إيقاف الشخصيْن على إثر الأبحاث التي باشرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، والتي كشفت عن انخرطهما في تواصل مستمر مع منتمين لـ"داعش"، مع الإشادة والدعاية لهذا التنظيم الإرهابي؛ بينما أسفرت العملية عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شكرا للأمن الوطني. الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:22
شكرا للأمن الوطني. شكرا للأمن الوطني. شكرا للأمن الوطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - عبد الغني الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:30
لاحول ولاقوة الا بالله هذا داعشي هاذا شمكار المجتمع المغربي بعد ان كان له توجه واحد صار ينقسم ويتكسر في العشرية الاخيرة هذا ناتج عن عدم الثقة في هاته الدولة بمسؤوليها فصار في نفس المنزل نجد انقسامات والله انها الفتنة بعينها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
3 - محمد طنجة الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:45
يجب معاقبة كل من يتحالف او يتحدث مع الارهابيين أو ينشر افكارهم و مخططاتهم شكر للامن الوطني الله يحفظ بلادنا المغرب من كل فتنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - salma الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:53
شكرا على المقال هو في المستوى ذو أبعاد سياسية و ذوق ادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
5 - الطاهيري العلوي م عبدالله الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:57
الا يعلم هؤلاء المغرر بهم ان داعش صناعة اسراءلية امركية، وهي في ادوارها الختامية وقد اشرفت على نهايتها وقد ادت مهمتها في تشريد الا ف اللجئين من السوريين والعراقين وتمزيق الأوطان العربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.