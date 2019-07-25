مستخدمون يعتصمون لأزيد من 15 يوما بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش (صورة محمد السلاوي)

لا يزال حوالي 15 مستخدما(ة) بمركب لالة حية بتاركة بمراكش يخوضون اعتصاما مفتوحا، تنديدا بما أسموه "الطرد التعسفي وعدم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال الواردة في مدونة الشغل".

عائشة بوجمالي، إحدى المستخدمات بمركب لالة حية بتاركة بمراكش، أوضحت، في تصريح لهسبريس، أنها قضت حوالي ثماني سنوات بالمركب المذكور، في جو يسوده "طابع الاحتقار والسب والقذف"، مضيفة "تسلحت بالصبر لأنني مطالبة بتوفير القوت لفلذات أكبادي".

وزادت بوجمالي قائلة: "قام صاحب هذا المركب بتصويري عارية"، مشيرة إلى أنها تتوفر على شريط فيديو يوثق لاعتراف رب عملها بما قام به، بحسب تعبيرها.

وفي السياق نفسه، أكدت نجاة أيت زيدان أن "المعتصمين تركوا لحالهم دون تدخل من الجهات المختصة، في تناقض تام مع مدونة الشغل"، مشيرة إلى أن "صاحب المركب غادر مراكش حتى لا يتلقى الاستدعاء من طرف عمالة الإقليم لحضور اللجنة الثلاثية"، على حد قولها.

وأوضحت بوجمالي أن "كل المحتجين يعانون الإقصاء الاجتماعي والتهميش، ومنهم من يعيل اليتامي، ولا يتوفرون على مصروف يومهم؛ لكن صاحب المركب يرفض أن يمكنهم من حقوقهم، ويستقوي عليهم بكونه يملك مفاتيح مدينة مراكش"، على حد وصفها.

من جهته، أرجع محمد أيت علي، الفاعل نقابي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بداية هذا المشكل إلى اللحظة التي حلت فيها لجنة من مؤسسة الضمان الاجتماعي لتسجيل المستخدمين لحماية حقوقهم، مشيرا إلى أن "المستخدمين والمستخدمات قضوا ما بين ثماني وما فوق من السنوات بهذا المركب، وتم طردهم، وأنهم يعانون جراء عدم تمكنيهم من حقوقهم، خاصة أن العيد على الأبواب".

ومباشرة بعد "طردنا من طرف صاحب المركب الذي نشتغل به، اختفى عن الأنظار؛ وهو ما دفعنا إلى خوض هذا الاعتصام"، يقول أيت علي، مطالبا بـ"تدخل الجهات المعنية لضمان حقوقهم كاملة"، وحماية حقهم الدستوري في الإضراب دون مضايقات من أي كان".

وللوقوف على رأي إدارة مركب لالة حية، قامت هسبريس بزيارة المؤسسة والتقت بمشرفين على تدبيرها، فأوضحت إحداهن بعدما طلبت عدم الكشف عن اسمها "أن كل ما جاء على لسان المحتجين باطل"، على حد وصفها.

وتابعت هذه المسؤولة: "يستحيل أن يصور صاحب المركب أي مستخدمة وهي عارية، لأنهن يشتغلن بلباسهن"، مشيرة إلى أن "الإدارة فوجئت بالاعتصام والمحتجين لم يطردهم أحد"، كما قالت هذه المسؤولة لهسبريس.