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كُتّاب وآراء
"انتفاضة العطش" تتسبّب في اعتقال شاب بزاكورة
قرّرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، الأربعاء، متابعة شاب من زاكورة في حالة اعتقال، بتهمة "إهانة رجال السلطة والأمن والمشاركة في مسيرة غير مرخصة"، وتم إيداعه السجن المحلي لورزازات، على خلفية أحداث ثورة العطش التي عرفتها مدينة زاكورة سنة 2017.
وكان الشاب المسمى سفيان تكتارت، المزداد سنة 1998 بحي المنصور الذهبي بمدينة زاكورة، مبحوثا عنه بموجب مذكرة "استنادية" تعود إلى أحداث ما بات يعرف بـ"ثورة العطش"، إثر مشاركته في الاحتجاجات التي عرفتها مدينة زاكورة في الثامن من أكتوبر من سنة 2017، بسبب ندرة الماء الصالح للشرب.
مصدر أمني بالمنطقة الإقليمية للأمن بزاكورة أكد أن الشاب تم إيقافه بمدينة طاطا يوم الأحد الماضي، قبل تسليمه إلى مصالح الشرطة القضائية بزاكورة يوم الاثنين، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي حول التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن الشاب المعني يتابع في ملف جنائي وتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بورزازات، وفق تعبيره.
الحسين الرمل، ابن خالة المعتقل، قال إن عائلة المعتقل تفاجأت بقرار اعتقال ابنها سفيان، خصوصا أنه معروف بسلوكه وتعامله الطيبين مع الجميع، مشيرا إلى أن العائلة تطالب المحكمة بالإفراج عن ابنها ومتابعته في حالة سراح، خصوصا أنه يتابع دراسته في التكوين المهني تخصص نجارة الألمنيوم، مشيرا إلى أن المحكمة قررت تعيين أول جلسة يوم غد الخميس.
وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، السلطات الأمنية بوضع نهاية لاعتقالات في صفوف الشباب المشاركين في ثورة العطش، مشيرا إلى أن على الدولة رفع يدها عن شباب زاكورة ووقف مسلسل الاعتقالات في حقهم، موضحا أن طلبهم كان بسيط جدا وهو توفير قطرة ماء تروي عطشهم.
من جهتها، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، في صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، اعتقال الشاب سفيان تكاترت، على خلفية أحداث انتفاضة العطش لسنة 2017. كما نددت بما سمته "الممارسات المخزنية في ترهيب أبناء زاكورة وتزيد من أوجاع وآلام المدينة التي ما زالت تعاني من التهميش والإقصاء".
وأضافت الجمعية الحقوقية ذاتها: "في الوقت الذي يجب فيه اعتقال الفاسدين والمسؤولين عن الحالة المزرية التي تعاني منها المدينة، يتم اعتقال الأبرياء الذين طالبوا بشربة ماء"، وفق تعبيرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
اعتقلوا المجرمين المشرملين الذي يروعون الناس وليس ابناء الشعب الشرفاء
تطرق المقال لزعيم طبيعي يستحق اسم زعـــيـــم مـحـاربـة العـــطـــش.
ذلك الزعيم و تجربة التناوب السياسي كانت قد أسندت الوزارة المكلفة بالماء لحزب الاستقلال ولدا في نفس السنة 1998. ها 21 سنة قد مرت على تجربة سياسية تتطلب عملية تقييم دقيقة انطلاقا من الماء.
ها 21 سنة قد مرت وها هو الشاب الزعيم الطبيعي المنتمي لقطاع التكويم المهني حاضر في مقال صحفي وهو مساند من طرف هيئة من هيئات المجتمع المدني "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". القضية تستحق المواكبة والتقييم لتميم نتائجها على الصعيد الوطني.
أشعر أن كل مدينة وكل قرية من مدن وقرى مغربنا العزيز في حاجة لشابة أو شاب يتزعم الإصلاحات القطاعية بطرق حضارية يعتبر الساعد الأيمن للسياسي والصحفي والأستاذ الجامعي والباحث وهيئات المجتمع المدني, يكون مثابر على الإنصات لهموم الساكنة ومؤهل لكتابة شكايات وتسليمها للنيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة والمجلس الجهوي للحسابات وغيرها من المؤسسات.
لنترك السياسة الخارجية للسياسيين المنتخبين.
هيا بنا نبدع في تطوير آليات تدبير السياسة الداخلية.
الدول التي تحترم نفسها و مواطنيها لا تجد فيها تظاهرات أو احتجاجات من أجل قطرة ماء.
لو كان الماء من الكماليات لقلنا "ما كاين باس" لكنه أساسي و ضروري للحياة بجميع أشكالها و الأمر لا يحتاج إلى نقاش أطول. أمّا التهم من قبيل "إهانة رجال السلطة والأمن والمشاركة في مسيرة غير مرخصة"، ليست إلا «حليمة اللي رجعت لعادتها القديمة». هل هناك إهانة أكثر من الدّس بمواطن يطالب بأبسط حقوقه ، في حين أن المشرملين و الشماكرية و المفسدين طلقاء يتمتعون بالحرية التامة ؟
أليست إهانة رجال السلطة الحقيقية هي عندما يُشهر في وجههم السلاح الأبيض أو عندما تُعرض حياتهم لخطر الموت بالدهس أو العض بكلاب رُبيت على القتل ؟
واخّا آسيدي، باش تبقاو على خاطركم، اللي جاه العطش صيفطو ليه السي بنكيران باش يصبرو و يقرا عليه آية العطش : «اللي عطش فالدنيا غادي يلقى فالآخرة أنهار من الماء العذب و حتى الماحية إيلا بغا يركب على الفيلة !» أو السي العثماني باش يهضر ليهه حتى هوعلى المياه الخيالية !