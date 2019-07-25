رحلة استجمام تقود شابا إلى الموت غرقا بالمهدية‬

أيوب صدور من وزان

انتشلت، صباح الأربعاء، جثة يافع قضى نحبه غرقا بشاطئ المهدية بمدينة القنيطرة بعدما اختفى عن الأنظار قبل يومين.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن الضحية (ي، ه)، المنحدر من مدينة وزان، كان في زيارة عائلية بمدينة القنيطرة، قبل أن تقوده رحلة الاستجمام إلى الموت في ظروف مأساوية مخلفا حزنا عميقا في صفوف أقربائه وذويه.

جثة الضحية أحيلت على مستودع الأموات بمستشفى القنيطرة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار انتهاء التحقيق واستيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه وتسليم الجثمان إلى عائلته.