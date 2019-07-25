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الرئيسية | حوادث | مصرع قاصر غرقا بالمسبح البلدي بمدينة تزنيت

مصرع قاصر غرقا بالمسبح البلدي بمدينة تزنيت

مصرع قاصر غرقا بالمسبح البلدي بمدينة تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 19:50

لقي قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، اليوم الأربعاء، مصرعه غرقا بالمسبح البلدي بمدينة تزنيت.

وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن الهالك (أ، ص)، المنحدر من دوار إرجدالن بنفوذ جماعة سيدي بوعبدلي إقليم تزنيت، لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الحسن الأول على متن سيارة إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الضابطة القضائية، مرفوقة بممثل السلطات المحلية، إلى عين المكان قصد الوقوف على الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث، في انتظار فتح بحث معمق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حديدان الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 20:29
رحم الله هذا الشاب والهم ذويه الصبر. اكاذ لا اصدق، ارتاد دائما هذا المسبح مع عائلتي واجد فيه راحتي والمسؤولين به طيبون، كما ان معلمي السباحة كثيرون !!!!!
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13
2 - Moumine مؤمن الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 20:52
Où était notre maître-nageur? Et que faisait-il avant que la pauvre victime ne se noie? Attention à la responsabilité!! La faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage engagent la responsabilité délictuelle. En tout cas, dans ces circonstances douloureuses, nous présentons, à la famille endeuillée du défunt, nos condoléances les plus sincères, lui souhaitant patience et consolation.
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12
3 - مابل مروان الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:50
كيف يعقل أن يكون مسبح بدون مراقبة، أين معلمي السباحة، رحم الله الفتى و يرزق اهله الصبر و السلوان.
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