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كُتّاب وآراء
مصرع قاصر غرقا بالمسبح البلدي بمدينة تزنيت
لقي قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، اليوم الأربعاء، مصرعه غرقا بالمسبح البلدي بمدينة تزنيت.
وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن الهالك (أ، ص)، المنحدر من دوار إرجدالن بنفوذ جماعة سيدي بوعبدلي إقليم تزنيت، لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الحسن الأول على متن سيارة إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية.
وفور إخطارها، انتقلت عناصر الضابطة القضائية، مرفوقة بممثل السلطات المحلية، إلى عين المكان قصد الوقوف على الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث، في انتظار فتح بحث معمق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.