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كُتّاب وآراء
الأمن: هذه حقيقة مخالفة المرور بـ"أكادير أوفلا"
فتحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا بشأن مقطع فيديو نشره مواطن مغربي مقيم بالخارج، يتضمن تظلمه من تسجيل مخالفة في حقه تتعلق بالسير في الاتجاه الممنوع بالقرب من قصبة أكادير أوفلا بمدينة أكادير؛ وهو المقطع الذي ضمنه المعني بالأمر "اتهامات مجانية ومسيئة لمؤسسة الأمن الوطني وموظفيها".
وخلصت نتائج البحث، الذي باشرته المصالح الأمنية، إلى أن الواقعة تعود إلى الـ18 من شهر يوليوز الجاري حوالي الساعة الثامنة والربع مساء، حيث أوقفت عناصر دورية تابعة لفرقة السير والجولان المواطن المغربي المقيم بالخارج المعني بعد تجاوزه لعلامة تشوير تمنع المرور في اتجاه قصبة "أكادير أوفلا" التاريخية، وتم في البداية تحرير محضر مخالفة تصالحية في حقه، قبل أن يعمد لاحقا إلى استعمال هاتفه النقال وتسجيل مقطع فيديو مباشر اتهم فيه عناصر الشرطة بالارتشاء وتصيد المخالفين.
وعلى ضوء هذه المعطيات، يضيف بيان حقيقة توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تم إشعار دائرة الشرطة المختصة، والتي عملت في البداية على تحصيل إفادات كافة الأطراف، أقر خلالها السائق المعني بتسجيله لمقطع الفيديو، كما أقر بارتكابه للمخالفة المتعلقة بالسير في الاتجاه الممنوع، لتصدر النيابة العامة المختصة تعليماتها بإنجاز مسطرة قضائية حول الواقعة وإحالتها على القضاء.
وأكد المصدر ذاته أن تسجيل مخالفة مرورية في حق المعني بالأمر تم في إطار قانوني ومهني سليم، دون تسجيل أي شطط أو تجاوز من قبل موظفي الشرطة في حقه، كما توفر لموظفيها الحماية القانونية الضرورية، في إطار الحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم من قبل المعني بالأمر، بتعبير البلاغ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
L’état doit imposer son point de vue en parallèle avec la loi dans toutes les circonstances et de ne pas appliquer deux poids deux mesures envers les citoyens soit de l’intérieur soit des résidents à l’étranger !!
C’est ridicule !!!
Il n’y a pas de citoyens du 1er rang et des citoyens du 2ème rang
المغاربة في الداخل وفي الخارج يحتاجون الى اعادة التربية على المواطنة وعلى احترام القانون وليس الخوف من القانون . وبهذه المناسبة اقول : تحيةعالية لرجال المرور ولشرطة السير والجولان ، اقول هذا وانا مواطن اعرف انني في الغد قد ارتكب مخالفة وان شرطيا ما سيسجل لي محضر مخالفة . فان كنت احترم نفسي اديت المخالفة مقتنعا ولا حرج . اما ان اسجل بالهاتف النقال واطلق الاتهامات المجانية وندفع الجهد والسنطيحة وانا داير المخالفة ، فوالله ان هذه هي الوقاحة
اما كون الشرطي يوقف سيارة واحدة دون الاخرى فامور عادية ففي علامات الوقوف فعدة سيارات تخالف القانون و يضطر لايقاف ساءق واحد و عندما يحتج هدا الاخير عن ايقافه دون الاخرين يرد عليه
اللي حصل يودي
مع الاسف اغلبية المغاربة لا يحترمون القانون و عندما يكونون باروبا ينضبطون لانهم يعرفون بان المخالفة جد مرتفعة
نحترم اولا القوانين و بعدها من حقنا تسجيل التجاوزات
ولناخد مكتب المكلف بالبحث مصلحة الزواج المختلط اي زواج المغربي بالاجنبية فانه تابع لمصلحة الامن الوطني لكن بعض الموظفين جعلوه كمكتب خاص كدكان للتجارة يرغمونك على تادية مبلغ الفين درهم ذون اي وجه حق مبلغ يدخل جيب الموظف عوض تادية طوابع مخزنية تدخل خزينة الدولة وكل هذه السيبة ذون حسيب ولا رقيب.