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الرئيسية | حوادث | الأمن: هذه حقيقة مخالفة المرور بـ"أكادير أوفلا"

الأمن: هذه حقيقة مخالفة المرور بـ"أكادير أوفلا"

الأمن: هذه حقيقة مخالفة المرور بـ"أكادير أوفلا"
أيوب صدور
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:10

فتحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا بشأن مقطع فيديو نشره مواطن مغربي مقيم بالخارج، يتضمن تظلمه من تسجيل مخالفة في حقه تتعلق بالسير في الاتجاه الممنوع بالقرب من قصبة أكادير أوفلا بمدينة أكادير؛ وهو المقطع الذي ضمنه المعني بالأمر "اتهامات مجانية ومسيئة لمؤسسة الأمن الوطني وموظفيها".

وخلصت نتائج البحث، الذي باشرته المصالح الأمنية، إلى أن الواقعة تعود إلى الـ18 من شهر يوليوز الجاري حوالي الساعة الثامنة والربع مساء، حيث أوقفت عناصر دورية تابعة لفرقة السير والجولان المواطن المغربي المقيم بالخارج المعني بعد تجاوزه لعلامة تشوير تمنع المرور في اتجاه قصبة "أكادير أوفلا" التاريخية، وتم في البداية تحرير محضر مخالفة تصالحية في حقه، قبل أن يعمد لاحقا إلى استعمال هاتفه النقال وتسجيل مقطع فيديو مباشر اتهم فيه عناصر الشرطة بالارتشاء وتصيد المخالفين.

وعلى ضوء هذه المعطيات، يضيف بيان حقيقة توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تم إشعار دائرة الشرطة المختصة، والتي عملت في البداية على تحصيل إفادات كافة الأطراف، أقر خلالها السائق المعني بتسجيله لمقطع الفيديو، كما أقر بارتكابه للمخالفة المتعلقة بالسير في الاتجاه الممنوع، لتصدر النيابة العامة المختصة تعليماتها بإنجاز مسطرة قضائية حول الواقعة وإحالتها على القضاء.

وأكد المصدر ذاته أن تسجيل مخالفة مرورية في حق المعني بالأمر تم في إطار قانوني ومهني سليم، دون تسجيل أي شطط أو تجاوز من قبل موظفي الشرطة في حقه، كما توفر لموظفيها الحماية القانونية الضرورية، في إطار الحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم من قبل المعني بالأمر، بتعبير البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - abbas farid الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:27
L’état est devenu tellement faible qu’il panique pour le moindre événement avec un tapage médiatique et des explications inutiles !!
L’état doit imposer son point de vue en parallèle avec la loi dans toutes les circonstances et de ne pas appliquer deux poids deux mesures envers les citoyens soit de l’intérieur soit des résidents à l’étranger !!
C’est ridicule !!!
Il n’y a pas de citoyens du 1er rang et des citoyens du 2ème rang
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22
2 - Mohammed USA الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:49
لكي يظلم احد احدا يجب على الشرطة المغربية ان تتوفر على كاميرات في سياراتها وعلى كل رجال ونساء الأمن المغربي ان تكون عندهم كاميرات لكي تكون دليلا على المخالفات المروريه او اطلاق النار كما في الولايات المتحدة الأمريكية...لكي لا يكون ظلم على المواطنين..
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52
3 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:53
المغاربة الى ما داروش الامور على هواهم ما يكونوش فخاطرهم ، حيت المغاربة وطبعا دون تعميم عندهم مركب نقص يتمثل في ان كل واحد يشعر انه المهم في البلد وان على الجميع ان يحترمه ويوقره حتى وان كان هو مخالفا .
المغاربة في الداخل وفي الخارج يحتاجون الى اعادة التربية على المواطنة وعلى احترام القانون وليس الخوف من القانون . وبهذه المناسبة اقول : تحيةعالية لرجال المرور ولشرطة السير والجولان ، اقول هذا وانا مواطن اعرف انني في الغد قد ارتكب مخالفة وان شرطيا ما سيسجل لي محضر مخالفة . فان كنت احترم نفسي اديت المخالفة مقتنعا ولا حرج . اما ان اسجل بالهاتف النقال واطلق الاتهامات المجانية وندفع الجهد والسنطيحة وانا داير المخالفة ، فوالله ان هذه هي الوقاحة
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60
4 - maguiri الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:15
عقلية ذلك المواطن (المقيم بالخارج) عقلية نمطية عن رجالات المرور بالمغرب واتهامهم بتجاوزات ومحاولة الارتشاء ضرب في نزاهتهم وشرفهم المهني ... وكل ما قام به من تشهير في حقهم يستحيل أن يقوم به في بلاد المهجر ... أضف ال ذالك ان خطابه وكلامه في مقطع الفيديو يظهر بجلاء أنه شخص متنمر لم يتعلم شيئا من معاملات وقيم إحترام الآخر ببلاد المهجر حيت يقيم ... ينبغي تفعيل المسطرة القانونية في حقه واجباره على الاعتذار بمقطع فيديو آخر ..
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11
5 - ولد حميدو الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:16
الاتهام بالرشوة عندما تتفاهم مع الشرطي و يتركك تنصرف اما انك اديت الدعيرة فليس عندك حجة
اما كون الشرطي يوقف سيارة واحدة دون الاخرى فامور عادية ففي علامات الوقوف فعدة سيارات تخالف القانون و يضطر لايقاف ساءق واحد و عندما يحتج هدا الاخير عن ايقافه دون الاخرين يرد عليه

اللي حصل يودي
مع الاسف اغلبية المغاربة لا يحترمون القانون و عندما يكونون باروبا ينضبطون لانهم يعرفون بان المخالفة جد مرتفعة
نحترم اولا القوانين و بعدها من حقنا تسجيل التجاوزات
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9
6 - مواطن الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:19
في الحقيقة انا شفت الفديو الساءق عتارف بالمخالفة ولكين المشكيل هو علاش شي ادوز أو شي لا حيت شفت طاكسي حمر داز قدام الشرطة أو حتى طوبيس داكشي علاش من حقو احتج حيت مدايرينش بلاكة اشرحوا فيها شكون من حقو ادوز. الحاصول شي مرة التجهيز اديرو الغلاط و الشرطة تحصل فيها
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22
7 - حق ي قة الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:45
يجب الضرب من حديد وليس فقط معاقبته لفيديو كاذب او بالأحرى بدون دليل. بل يجب نشر العقوبة بالمواقع ليكون عبرة لغيره. للأسف مهاجرينا معظمهم حاقدون غلى البلد خاصة عندما يأتون ويرون مظاهر الثراء الفاحش والمشاريع الكبيرة. بل إن مهاجرا رأى المسبح الكبير بالرباط وب 10 دراهم لم يصدق. ليس عندنا فقط التشرميل والإغتصاب كما يصور لكم إعلام النت المغرب أكبر من ذلك
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-20
8 - العربي اكادير الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:53
يجب على السائق احترام علامات المنع interdit كاينين 2 في البداية وحدة على يمين و يسار
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10
9 - YLU الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:05
اول من يضحك في كفه هلى هذا البيان هم رجال الشرطة نفسهم. لانهم يعلمون ان تصيد المواطنين لارغامهم على الرشوة هي من ابجديات مهنة رجل السلطة في البلاد.
ولناخد مكتب المكلف بالبحث مصلحة الزواج المختلط اي زواج المغربي بالاجنبية فانه تابع لمصلحة الامن الوطني لكن بعض الموظفين جعلوه كمكتب خاص كدكان للتجارة يرغمونك على تادية مبلغ الفين درهم ذون اي وجه حق مبلغ يدخل جيب الموظف عوض تادية طوابع مخزنية تدخل خزينة الدولة وكل هذه السيبة ذون حسيب ولا رقيب.
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0
10 - Juste dans un monde injuste الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:41
Soyons juste en disant la réalité, une grande partie des agents de police ou de jendarmrie ne se comportent pas de la même manière avec tous les citoyens. Ça m'est arrivé de payer une amande sachant qu'une autre personne devant moi libéré sans payer aucun sous. Une fois j'ai payé une amande sachant qu'une autre juste avant moi a été libéré moyennant une petite corruption. Les gens ne sont pas traité sur un même pied d'égalité c'est ça la réalité.
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6
11 - مهاجر الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:42
اولا أقول لك مرحبا بك في بلادك لكن عندي سؤال هل في بلاد المهجر ترى السائقين انت منهم يمرون في مكان ممنوع وكم هي غرامة مثل هذه المخالفة
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6
12 - La verite pure الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:42
La loi est faite pour etre appliquer pas pour etre falcifier
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2
13 - bonjour الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:45
والله إلا كايصيدو بنادم هذه الأيام.جمعوا أكثر من 100 سيارة في ليلة واحدة.غرامة تصل إلى 320درهم 150 مخالفة 150 ديباناج 20 الباركينغ.الفوريان اوالبارك داروه فالمحطة الطرقية البوليسية كاينة تخلص تأخذ سيارتك داكشي مخطط له.المهم الزيادة والامتيازات للشرطة والله إلا كايخرجوها من المواطنين
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7
14 - رشيد الهواري الخميس 25 يوليوز 2019 - 01:02
بنادم غير جيب افم وكول مكيشوفوش تمارة ليكيضرب البوليسي انا كنهدر على بوليس الرباط وسلا.اقسم بالله كنلقا اليوليسي واقف مع الثامنة نمشي نتغدا ونرجع للخدمة ونخرج من الخدمة ونلقاه باقي كيصفر ويحماق مع الاكتضاظ كلشي باغي يوصل هو الأول. ومنين يبغيو يقيدو شي مخالفة لشي مواطن يبقا يتبندر عليهوم لكن كنفرح منين كنشوف صاحب الحديد المزيان كيكنشولو بحالو بحال المواطن البسيط المهم تحية لرجال امن الرباط وسلا على المجهودات وخاص الحموشي يعطيهوم شي بريم سبيسيال
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2
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