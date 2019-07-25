الأمن: هذه حقيقة مخالفة المرور بـ"أكادير أوفلا"

أيوب صدور

فتحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا بشأن مقطع فيديو نشره مواطن مغربي مقيم بالخارج، يتضمن تظلمه من تسجيل مخالفة في حقه تتعلق بالسير في الاتجاه الممنوع بالقرب من قصبة أكادير أوفلا بمدينة أكادير؛ وهو المقطع الذي ضمنه المعني بالأمر "اتهامات مجانية ومسيئة لمؤسسة الأمن الوطني وموظفيها".

وخلصت نتائج البحث، الذي باشرته المصالح الأمنية، إلى أن الواقعة تعود إلى الـ18 من شهر يوليوز الجاري حوالي الساعة الثامنة والربع مساء، حيث أوقفت عناصر دورية تابعة لفرقة السير والجولان المواطن المغربي المقيم بالخارج المعني بعد تجاوزه لعلامة تشوير تمنع المرور في اتجاه قصبة "أكادير أوفلا" التاريخية، وتم في البداية تحرير محضر مخالفة تصالحية في حقه، قبل أن يعمد لاحقا إلى استعمال هاتفه النقال وتسجيل مقطع فيديو مباشر اتهم فيه عناصر الشرطة بالارتشاء وتصيد المخالفين.

وعلى ضوء هذه المعطيات، يضيف بيان حقيقة توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تم إشعار دائرة الشرطة المختصة، والتي عملت في البداية على تحصيل إفادات كافة الأطراف، أقر خلالها السائق المعني بتسجيله لمقطع الفيديو، كما أقر بارتكابه للمخالفة المتعلقة بالسير في الاتجاه الممنوع، لتصدر النيابة العامة المختصة تعليماتها بإنجاز مسطرة قضائية حول الواقعة وإحالتها على القضاء.

وأكد المصدر ذاته أن تسجيل مخالفة مرورية في حق المعني بالأمر تم في إطار قانوني ومهني سليم، دون تسجيل أي شطط أو تجاوز من قبل موظفي الشرطة في حقه، كما توفر لموظفيها الحماية القانونية الضرورية، في إطار الحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم من قبل المعني بالأمر، بتعبير البلاغ.