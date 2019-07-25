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الرئيسية | حوادث | سرقة حظيرة للماشية تورط 3 أشخاص بسيدي قاسم‬

سرقة حظيرة للماشية تورط 3 أشخاص بسيدي قاسم‬

سرقة حظيرة للماشية تورط 3 أشخاص بسيدي قاسم‬
أيوب صدور من وزان
الخميس 25 يوليوز 2019 - 04:19

استفاقت ساكنة دوار الشوكيرات، التابع للنفوذ الترابي لقيادة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، الأربعاء، على وقع عملية سرقة استهدفت حظيرة للأغنام بالتجمع السكاني سالف الذكر من طرف أشخاص ملثمين مدججين بالأسلحة البيضاء.

وحسب إفادات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عملية السرقة، التي طالت 107 من رؤوس الأغنام، خلّفت استنفارا في صفوف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المنجزة من قبل المصالح الأمنية أسفرت عن محاصرة المتورطين في عملية السرقة على بُعد حوالي 20 كيلومترا من الدوار بصدد اقتياد رؤوس الأغنام المسروقة، وتمكنت من إيقاف شابيْن تتراوح عمريهما ما بين 27 و24؛ فيما لا يزال البحث جاريا لإيقاف الشخص الثالث.

يذكر أن الشابين الموقوفيْن وُضعا رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تقديمهما أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

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