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الرئيسية | حوادث | مكفوفون معطلون يحاولون اقتحام معبر باب سبتة

مكفوفون معطلون يحاولون اقتحام معبر باب سبتة

مكفوفون معطلون يحاولون اقتحام معبر باب سبتة
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:22

منعت السّلطات المحلّيّة بباب سبتة، اليوم، محاولة مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى التّنسيقيّة الوطنيّة للمكفوفين المعطّلين حاملي الشّهادات بالمغرب اقتحام المعبر، في خطوة وصفت بالتّصعيديّة لطلب اللّجوء الاجتماعيّ بالثّغر المحتلّ.

وقال الحسين أدلال، الكاتب العامّ للتّنسيقيّة، لهسبريس، إنّ "المحاولة عرفت تدخّلا عنيفا في حقّ أعضاء التّنسيقيّة، تمّ خلالها إيقاف تسعة منهم، وقد أطلق سراحهم لاحقا بعد حوار جرى مع السّلطات"، مضيفا أنّ "المجموعة ارتأت تحويل الشّكل النّضاليّ إلى اعتصام مفتوح، بعد فشل المحاولة".

واعتبر أدلال أنّ التّنسيقيّة قد استنفدت جميع خطواتها النّضاليّة، منذ 2011؛ أبرزها محطّة 2012 الّتي خلّفت مصرع عضو منها، إثر سقوطه بداخل مصعد وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أثناء محاولة اقتحامها، وكذا محطّة 2018 الّتي خلّفت بدورها مصرع عضو آخر بذات الوزارة الوصيّة، عقب سقوطه من سطحها في حادث عرضيّ.

وأكّد المتحدّث على الرّغبة الكبيرة لأعضاء التّنسيقيّة في مغادرة البلاد، "حيث لم يعد لدينا فيها أيّ حق يذكر، وأصبحنا نعيش فيها على الصّدقات في غياب الكرامة، والعدالة الاجتماعيّة" وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّ التّنسيقيّة راسلت جميع المؤسّسات الحكوميّة، والحقوقيّة، والمنظّمات الدّوليّة، "وآخرها المؤسّسة الملكيّة، دون أن يكون هناك أيّ تجاوب"، يضيف أدلال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ازيلال الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:23
شوها بمعنى الكلمة هدا هوا اجمل بلد في العالم
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18
2 - العياشي الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:00
انا موظف والله يلا بغيت ندير اللجوء لأي دولة.
نخليوها ليهم يربحو بيها واللي تلا يطفئ الضوء
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13
3 - Espoir الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:25
Que se passe-t-il dans notre cher pays??? Ça devient inquiétant!!!!!!
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11
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