العثور على جثة جنين داخل حفرة وسط مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت مصادر هسبريس بأنه تم العثور على جثة جنين، مساء الأربعاء، داخل حفرة متواجدة بحي قرطبة وسط مدينة مكناس.

وأكدت المصادر ذاتها أن الجنين مكتمل النمو، مرجحة أن يكون تم التخلص من جثته إثر عملية إجهاض سرية لحمل ناجم عن علاقة غير شرعية.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية بمكناس إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع.

وقد تم إيداع جثة الجنين بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.