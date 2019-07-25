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كُتّاب وآراء
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العثور على جثة جنين داخل حفرة وسط مكناس
الخميس 25 يوليوز 2019 - 08:35
أفادت مصادر هسبريس بأنه تم العثور على جثة جنين، مساء الأربعاء، داخل حفرة متواجدة بحي قرطبة وسط مدينة مكناس.
وأكدت المصادر ذاتها أن الجنين مكتمل النمو، مرجحة أن يكون تم التخلص من جثته إثر عملية إجهاض سرية لحمل ناجم عن علاقة غير شرعية.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية بمكناس إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع.
وقد تم إيداع جثة الجنين بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - بنت البلاد الخميس 25 يوليوز 2019 - 08:57
أنا والله العظيم ما بقيتش نقدر نسمع أو نقرأ على مثل هاد المواضيع قلبي ولا كيضرني. يوميا قتل واغتصاب وجرائم شنيعة في حق أطفال ونساء ورضع وعجزة واش حنا أمة اسلامية ? هادشي كيمرض القلب أصبح الكل يشارك في الجريمة اناثا ودكورا يا ربي تلطف بنا وتاخد الحق في الظالم
2 - عزيز الخميس 25 يوليوز 2019 - 09:03
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اوا شفتو الحب الكادب فين كيوصل حتا ولاو الاطفال ابرياء مرميين في الحفر والقمامات وفي الازقة يا ترا هل نعيش في بلد اسلامي أم ماذا يحدث لهاده الامة
3 - صاحب القلم الأحمر الخميس 25 يوليوز 2019 - 09:55
هذه هي نتيجة الحرية المطلقة التي تنشرهاوسائل الإعلام بكل اطايفهاوالوانها
4 - مغربي طالع ليه الدم الخميس 25 يوليوز 2019 - 10:35
مكناس صارت مرتعا للجرائم خاصة في حق أطفال أبرياء يتم اغتصابهم أو قتلهم أو دفن رضع في قمامات. آش هاد المصيبة اللي ولينا كنعيشو فيها الاعدام الاعدام الاعدام هو الحل ولا شئء غير الاعدام
5 - نار رياكشن الخميس 25 يوليوز 2019 - 11:55
هذه نتيجة مدونة الأسرة وقانون محاربة العنف ضد النساء فكيف الإسلام منح العصمة للرجل في حين أنكم سلبتموها منه عنوة أيها المجوس فإذا كان في عرفكم المجوسي تقديس النساء وعبادتهن وتعيينهن مقدمات وعريفات عليكم يا أشباه الرجال فنحن لسنا كذلك وذلك الزواج الذي سيجعلني عبدا لامرأة لاتجيد شيءا سوى الدخول إلى الطواليط وفرقعة الغراناد ورمي قاذوراتها النتنة ولاتستحم إلا مرة واحدة في الأسبوع فتبا للمؤسسة الزواج والأسرة،ففي العصور الغابرة كانت المرأة تاكل العصا والشحط وكانت داءما ملبنة ونظيفة واليوم أصبحت المرأة تزداد نتانة وجسمها يبور مثل الكاشير الخاسر لأن العصا هي التي تحافظ على نعومة جسم المرأة،البصق يصفي جلد المرأة ويجعله أكثر لمعانا والجلد يرد ظهر المرأة أكثر رطوبة والصفع له فعالية على الوجه أكثر من المكياج واللطم على المؤخرة والبزازل يجعلهم أكثر اكتنازا وجمالا والفلقة تجدد خلايا الجلد في أقدام المرأة وتجعلها أكثر نعومة والكروشي على العين يقوي بصر المرأة العصا كلها فواءد للمرأة فهي تقلل هرمون الأستروجين الفاءض ويحسن نفسية المرأة ويجعلها أكثر أدبا ولباقة،راخاص غير الرجال وما العصا أمرها ساهل
تعليق غير لائق
-25
6 - امل الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:09
لم اعد استغرب لمثل هذه الاخبار في زمن اندثرت فيه قيم ومبادئ واخلاق واذب الاسلام الكل يجري وراء الطمع صار ظاهرة الفساد متفشية في مجتمعنا وللاسف لم يعد فرق بين مميسات وبنات عائلات المميسة تشتغل ليلا والأخرى نهارا لكي لا تجلب الانظار والطامة الكبرى تشاركها أمها واخوانها في الدعارة غيرو كلمة صاحبها بصديقها ههه يا سلام الأخ يقول كانت مع صديقها .....
7 - هشام كولميمة الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:49
إلى(نار رياكشن): و الله لم أفهم تعليقك،لا أريد أن أصدر حكما عنك و لكن كلماتك تبين أنك تبرر العنف بل و تجعله صحيا و بدليل علمي أيضا...المهم،ما أعرفه أن العنف يولد عنفا أكثر و ردود أفعال غير مجدية لتربية الأطفال و قد تكون-هذه الردود- بصيغ متعددة.
8 - طنجة الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:38
إن لله وإن إليه راجعون نساء ورجال ماتت قلوبهم اصبحوا جسد بلا روح حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار اتقوا الله في انفسكم وفي اولادكم.اقول للأخ ان المرأة المسلمة كرمها الله واعطاها منزلة كبيرة لا تهين نساء رجل والمرأة مسؤولين عن هدا المنكر
9 - مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:26
راه بحالك من الرجال الدين يكرهون المرأة هما اللي خرجو عليها وخلاوها تفقد الثقة في الرجل ياك ما يسحاب لك أن المرأة تحمل لوحدها راه زمان المعجزات انتهى وكاينة غير مريم العدراء واحدة وعملية الانجاب يشترك فيها الرجل والمرأة فلمادا تحمل المسؤولية للمرة وحدها الاسلام حرم الزنا على المرأة والرجل ويجب معاقبتها معا لكن سيادتكم تحملون في فؤادكم كرها للمرأة مع العلم أن المرأة فيها أمك وأختك وابنتك التي لا ترضى لها البصق عليها أو الجلد أو الفلاقة أو التصرفيق أو تزراق العينين كما جاء في تعليقك. سيادتكم تشجعون العنف بشتى وسائله ضد المرأة فكن موضوعيا في حكمك
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