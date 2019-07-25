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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف وفاة امرأة خمسينية في مدينة الكارة

الغموض يلف وفاة امرأة خمسينية في مدينة الكارة

الغموض يلف وفاة امرأة خمسينية في مدينة الكارة
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:15

عثر على امرأة جثة هامدة، بالزنقة 5 وسط حي التقدم الشعبي بمدينة الكارة من إقليم برشيد، في ظروف غامضة شكّلت موضوع بحث من قبل درك الكارة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الأمر يتعلّق بامرأة في عقدها الخامس كانت تشتغل في إحدى الضيعات الفلاحية، قبل أن تتوقّف عن العمل، جرى العثور عليها جثة هامدة ،تحمل آثار الدم على مستوى العنق والرأس، مخلّفة وراءها بنتين وزوجا.

وقد انتقلت فيه عناصر الدرك الملكي إلى منزل الأسرة الذي اكتشفت به الجثة، حيث ما تزال الأبحاث والتحريات جارية لكشف ملابسات القضية، وتحديد إن كان الأمر يتعلق بعملية انتحار أم بفعل فاعل.

وأحيل الجثمان، بأمر من النيابة العامة المختصة، على قسم الأموات بجهة البيضاء سطات قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار نتائج التشريح في مجريات البحث التمهيدي لإجلاء حقيقة الحادث.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ahmed الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:07
رحم الله الففيدة و حفظ الله المداكرة من كل سوء
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