أمن القصر الكبير يوقف متورطَين في أفعال إجرامية

هسبريس من الرباط

أوقفت شرطة القصر الكبير شخصين يُشتبه في تورطهما بارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وذلك عقب اعتداء طال سائقين لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بطريق العرائش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية تمت بعد ترصد ومراقبة للمعنيين بالأمر بمنطقة اولاد احمايد، حيث تم توقيف الملقب "ميمتي" البالغ من العمر 22 سنة، والملقب "بادجي" البالغ من العمر 20 سنة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.