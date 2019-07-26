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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مشتبها بسرقة متاجر في الدار البيضاء

الأمن يوقف مشتبها بسرقة متاجر في الدار البيضاء

الأمن يوقف مشتبها بسرقة متاجر في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:40

أوقفت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مشتبها بتورطه في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر من داخل المحلات التجارية.

المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة سطات، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات الميدانية التي أعقبت تسجيل سرقات بالكسر، استهدفت على الخصوص محلات تجارية بمنطقة أنفا بالدار البيضاء، وتم توثيق إحداها بمقطع "فيديو" تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المنصرم؛ وهي الأبحاث التي قادت إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

عمليات التفتيش التي أنجزتها مصالح الشرطة القضائية بمنزل الموقوف بمدينة سطات، يقول البلاغ، مكنت من حجز مجموعة من المعدات والمتعلقات الشخصية التي يشتبه في كونها من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم وضع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل العمليات الميدانية من أجل توقيف شركائه الذين تم تحديد هوياتهم بشكل كامل، يؤكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Kamal Deutschkand الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:25
وهو من ذوي السوابق العدلية.غير هاد الجملة راها كافية وفيها المعنى،يعني بالتمغربيت موالف الحبس حيت لاقي فيه راحتو.والله كون تردع في الشدة الأولى لعود دار شي حاجة.المهم هد الفلم مغديش إسالي وأصلا العيد قرب إذن إلا دخل هو غدين إخرجو الآلاف غير وجدو روسكم.
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