24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4906:3113:3917:1820:3722:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة (5.00)

  2. إنكار وجود معتقلين سياسيين يضع بوعياش في قلب "زوبعة حقوقية" (5.00)

  3. حفل التميز لأبناء الأمن (5.00)

  4. فرنسا تضع الاستراتيجية الفضائية العسكرية الجديدة (5.00)

  5. الشيخ حماد القباج: "فرنسة التعليم" خيانة‬ للأسلاف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حيازة الشيرا توقع بشخصين في قبضة أمن أكادير‬

حيازة الشيرا توقع بشخصين في قبضة أمن أكادير‬

حيازة الشيرا توقع بشخصين في قبضة أمن أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 07:24

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة على مستوى الحي المحمدي بأكادير، مباشرة بعد قدومه من إحدى مدن شمال المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز كمية من مخدر الشيرا قدرت بما يناهز 5 كيلوغرامات، كانت موجهة للترويج داخل المدينة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، بالإضافة إلى فتاة كانت برفقته، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - yassine benfkir الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:43
حتي ألفتيات دخلو هذه المهنة واش بقى مزال واش حنا في أكادير ولا في امريكا الاتنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.