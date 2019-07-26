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كُتّاب وآراء
حيازة الشيرا توقع بشخصين في قبضة أمن أكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.
وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة على مستوى الحي المحمدي بأكادير، مباشرة بعد قدومه من إحدى مدن شمال المملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز كمية من مخدر الشيرا قدرت بما يناهز 5 كيلوغرامات، كانت موجهة للترويج داخل المدينة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، بالإضافة إلى فتاة كانت برفقته، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.