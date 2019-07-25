انجراف للتربة يطمر سيارة في الحوز .. الحصيلة: قتيلان و19 جريحا

هسبريس من الرباط

أسفرت التساقطات الرعدية الغزيرة التي عرفها إقليم الحوز، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية، وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230، على الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى دوار توك الخير، وطمر سيارة للنقل المزدوج تحتها.

مصادر خاصة بهسبريس قالت إن مستشفى ابن طفيل والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في مراكش، قد استقبلا مصابين جراء هذه الحادثة الأليمة.

ووفق المصادر ذاتها فإن ما جرى عرف تسجيل وفاة شخصين اثنين، وجهت جثتهما إلى المستودع الإقليمي للجثامين، بأمر من النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع تحت إشرافها.

كما أضافت مصادر هسبريس، أيضا، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاجات حاليا قد وصل إلى 19 شخصا؛ 15 منهم بين أيدي الفرق الطبية لمستشفى ابن طفيل، والباقون الأربعة بالمشفى الجامعي.

السلطات المحلية قالت إنه فور إشعارها من طرف شخص كان يتواجد بالمكان حين وقوع الحادث، تعبأت كل من السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت، وفق إفادتها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأشغال تمت بالفاعلية المطلوبة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 مترا تقريبا، وانتشال السيارة وركابها، واستعادة حركة السير بهذا المقطع الطرقي.