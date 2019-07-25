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كُتّاب وآراء
انجراف للتربة يطمر سيارة في الحوز .. الحصيلة: قتيلان و19 جريحا
أسفرت التساقطات الرعدية الغزيرة التي عرفها إقليم الحوز، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية، وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230، على الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى دوار توك الخير، وطمر سيارة للنقل المزدوج تحتها.
مصادر خاصة بهسبريس قالت إن مستشفى ابن طفيل والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في مراكش، قد استقبلا مصابين جراء هذه الحادثة الأليمة.
ووفق المصادر ذاتها فإن ما جرى عرف تسجيل وفاة شخصين اثنين، وجهت جثتهما إلى المستودع الإقليمي للجثامين، بأمر من النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع تحت إشرافها.
كما أضافت مصادر هسبريس، أيضا، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاجات حاليا قد وصل إلى 19 شخصا؛ 15 منهم بين أيدي الفرق الطبية لمستشفى ابن طفيل، والباقون الأربعة بالمشفى الجامعي.
السلطات المحلية قالت إنه فور إشعارها من طرف شخص كان يتواجد بالمكان حين وقوع الحادث، تعبأت كل من السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت، وفق إفادتها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأشغال تمت بالفاعلية المطلوبة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 مترا تقريبا، وانتشال السيارة وركابها، واستعادة حركة السير بهذا المقطع الطرقي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
اللهم ارحم الموتى واجعلهم من الشهداء واشفي جميع المصابين وارزق اهليهم الصبر
أين المقطع الطرقي!!! يبدو وكأنه مسلك بقرية نمل!!
إنا لله وإنا اليه راجعون.
الكوارث الطبيعية لا تعطي اشارات الحدوث بل هي تأتي بغتة دون سابق إنذار... و من هذا المنبر نطلب من الجميع تجنب المكوث بالاودية في هذه الفترة لخطورة العواصف الرعدية المفاجئة....وإتخاذ الحيطة والحدر عنذ السفر وخصوصا الانتباه لحالة الطقس...
ان لله و انا اليه راجعون.
متخافوش كاين لغدي يتكفل بالدفن ديالهم...................................!
إنه الراعي الرسمي للدفين
اما السلطات المحلية التي يجب دائما اشعارها، يجب ان تكون هي على اهبة الاستعداد في اوقات الكوارث و يجب ان تؤمن الطرق والنقاط السوداء ماشي المواطنين لخاصهم اديرو خدمتها.
الناس باقي مدفونين تحت التراب
و باقي لم يتم انتشال جتثهم ...
تغمد الله روح الفقيدين واسكنهما جنان الفسيح .
اللهم اجعلهما من الشهداء.
امر استغرب منه شخصيا في الطرق المغربية وهو علامة انتباه تساقط الاحجار
ماذا يمكن للسائق ان يفعل مثلا اذا سقطت الأحجار الجبلية الضخمة. او مع الأوحال الناتجة عن تساقط الأمطار.
يجب التدخل لحل هذا الاشكال في العديد من الطرق الوطنية مثل طريق الراشدية...