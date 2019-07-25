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الرئيسية | حوادث | انجراف للتربة يطمر سيارة في الحوز .. الحصيلة: قتيلان و19 جريحا

انجراف للتربة يطمر سيارة في الحوز .. الحصيلة: قتيلان و19 جريحا

انجراف للتربة يطمر سيارة في الحوز .. الحصيلة: قتيلان و19 جريحا
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:00

أسفرت التساقطات الرعدية الغزيرة التي عرفها إقليم الحوز، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية، وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230، على الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى دوار توك الخير، وطمر سيارة للنقل المزدوج تحتها.

مصادر خاصة بهسبريس قالت إن مستشفى ابن طفيل والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في مراكش، قد استقبلا مصابين جراء هذه الحادثة الأليمة.

ووفق المصادر ذاتها فإن ما جرى عرف تسجيل وفاة شخصين اثنين، وجهت جثتهما إلى المستودع الإقليمي للجثامين، بأمر من النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع تحت إشرافها.

كما أضافت مصادر هسبريس، أيضا، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاجات حاليا قد وصل إلى 19 شخصا؛ 15 منهم بين أيدي الفرق الطبية لمستشفى ابن طفيل، والباقون الأربعة بالمشفى الجامعي.

السلطات المحلية قالت إنه فور إشعارها من طرف شخص كان يتواجد بالمكان حين وقوع الحادث، تعبأت كل من السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت، وفق إفادتها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأشغال تمت بالفاعلية المطلوبة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 مترا تقريبا، وانتشال السيارة وركابها، واستعادة حركة السير بهذا المقطع الطرقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - محمد الزيتوني الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:25
انا لله وانا اليه راجعون اللهم لطفك
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32
2 - مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:27
اللهم احفظ بلادنا من هول كوارث الطبيعية و من الفتن ما ظهر منها و مابطن تغمد الله بالواسع الرحمته فقيدين و ادخلهما الفسيح الجنان مع النبءين و الصدقين و الشهداء و الصالحين و ألهم اسرتيهما و ذويهما الصبر و السلوان و حسن العزاء و نتمنى شفاء العاجل للمصابين . ان لله و ان اليه راجعون.
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29
3 - مواطن الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:28
في هذه الفترة من السنة تعرف هذه المناطق تساقطات رعدية مما يتسبب في فيضانات تتسبب في انجراف التربة .لهذا وجب توخي الحظر خاصة في المناطق الجبلية
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25
4 - صابر الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:29
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم وتعازينا لاءهاليهم . وللوزارة الوصية واسع النضر ...
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9
5 - أبو إلياس الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:33
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحم الموتى واجعلهم من الشهداء واشفي جميع المصابين وارزق اهليهم الصبر
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10
6 - مستغربة مغتربة الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:34
إنا لله وإنا إليه راجعون
أين المقطع الطرقي!!! يبدو وكأنه مسلك بقرية نمل!!
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14
7 - Ziryab الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:45
ما أغضبني هو طريقة بعض القنوات مع الحادث كميدي 1 بحيث تم التطرق له بعد الحديث عن وفاة رئيس تونس. يعني أنهم يعتبرونه أمرا ثانويا. فلو كان ضحايا الحادثة سواحا لتم الحديث عنهم في بداية الأخبار.
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55
8 - نورالدين الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:48
كيفاش قتيلان ؟؟؟؟؟ أنا ساكن بنفس المكان البارح وقع هادشي والقتلى ماشي أقل من 18 قتيل طرونزيت عامر بالناس
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44
9 - hicham الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:50
عليكم بزرع الاشجار في الجبال ..... تطوعوا لزرع الاشجار وكفو عن قطع الاشجار
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44
10 - ابن سوس المغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:51
يعجبك الزواق على القنوات العمومية التي تسوق لنا المغرب احسن بلد و كل شيء بالف خير ، البنى التحتية مهترية مسؤولين لا كفاءة لهم ولا دراية بعلم الهندسة و أين وصلت دول مجاورة للمغرب مزال الشعب المغربي يدفع حياته بسبب انعدام ضمير لدى المسؤولين الفاشلين كا يعجبك المصطلحات تاع الوزارات عندنا في المغرب ( وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء من يسمع اللوجستيك يعتقد أننا في ألمانيا اسم لدر الرماد على العيون و الضحك على شعب مغبون ساكت عن الظلم والفساد
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22
11 - Mosi الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:51
لا حول و لا قوة الا بالله....رحم الله الموتى و اشفى المصابين...
إنا لله وإنا اليه راجعون.
الكوارث الطبيعية لا تعطي اشارات الحدوث بل هي تأتي بغتة دون سابق إنذار... و من هذا المنبر نطلب من الجميع تجنب المكوث بالاودية في هذه الفترة لخطورة العواصف الرعدية المفاجئة....وإتخاذ الحيطة والحدر عنذ السفر وخصوصا الانتباه لحالة الطقس...
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9
12 - إسبانيا الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:52
أين هي الهليكوبتر ام هؤلاء ليسوا سياحا ولا اجانب كي نحرك لهم المروحية حسبى الله ونعم الوكيل فيكم
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35
13 - يوسف الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:53
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله الموتى. مشيئة الله سبحانه وتعالى.
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9
14 - Gala الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:53
اللهم ارحمها وارزق ذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اشف المصابين. هذا قدر الله ولا دخل للبشر فيه
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3
15 - ايمان الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:55
الحمد لله مني خرجوهم الحمد لله و الله يرحم هادوك الناس اللي ماتو بقاو فيا بزاااااف شفتهم في الاخبار و بقيت ندعي معاهم لا اله الا الله و الله يشافي الباقين
ان لله و انا اليه راجعون.
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12
16 - مفند الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:07
أحيل القراء الأعزاء على فيديو باليوتوب تخت عنوان " فاجعة الحوز..." ليعلموا من خلال تصريحات من حضر الفاجعة هل بالفعل تم الإنقاذ على وجه السرعة كما ورد بآخر المقال.
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6
17 - Said Aghenda الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:23
لحد دقيقة كتابة هذه الأستر لم يتم إستخراج السيارة من تحت الأنقاض
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6
18 - باءع جبير الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:26
الله يرحمهم و يغفر ليهم.
متخافوش كاين لغدي يتكفل بالدفن ديالهم...................................!
إنه الراعي الرسمي للدفين
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8
19 - واحد المواطن الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:35
النيابة العامة تفتح تحقيق وانتهى الامر، لماذا لا تفتح النيابة العامة التحقيق في الاختلاسات التي تؤدي الى الكوارث بسبب طرق الحرشة وووووو.
اما السلطات المحلية التي يجب دائما اشعارها، يجب ان تكون هي على اهبة الاستعداد في اوقات الكوارث و يجب ان تؤمن الطرق والنقاط السوداء ماشي المواطنين لخاصهم اديرو خدمتها.
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5
20 - مواطنة الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:36
لازالو تحت الأنقاض بل واقتربوا أن يكملو يوما كاملا تحت التراب .. ... الحادثة جرت البارحة مع الساعة 6 تقريبا .... ولحد الآن لازالو تحت الأوحال والأتربة !!من أين لكم هذه المعلومات ....!! ؟؟ هادي نص ساعة فقط باش بانت ليهم الطرانزيت ... مازال ماعارفو شحال تالضحايا كاينين ... السلامة يارب ... اقرباء هم ... وأحباء ... وأناس نعرفهم حق معرفة ....18 شخصا من دوار اوضوست ... !!
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18
21 - Touri M'hammed الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:46
اللهم ارحم الموتى واجعلهم من الشهداء واشفي جميع المصابين وارزق ذوي المفقودين الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .
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3
22 - محمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:46
هذا قدرالله قدر ومشاء فعل انا للله وانا اليه راجعون
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1
23 - مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:48
السلطات تكذب .
الناس باقي مدفونين تحت التراب
و باقي لم يتم انتشال جتثهم ...
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6
24 - ام سلمى الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:52
عنْ أبي هُرَيْرةَ، ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه متفقٌ عليهِ. نحسبهم كذلك.اللهم ارحمهم واغفر لهم
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2
25 - عادل الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:55
من أهم أسباب انجراف التربة هو التسيب الذي تعرفه عملية قطع الأشجار في هذه المناطق الجبلية دون حسيب او رقيب.يجب العناية و إعادة زرع الأشجار والضرب بيد من حديد على كل مخالف.وعصرنة عمل مندوبية المياه و الغابات
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5
26 - محمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:02
انا لله وانا اليه راجعون.
تغمد الله روح الفقيدين واسكنهما جنان الفسيح .
اللهم اجعلهما من الشهداء.
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0
27 - مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:12
معظم طرق جبال الأطلس مهددة بالإنجرافات الصخرية المصاحبة للعواصف الرعدية لهذا نطلب من الجهات المختصة وضع حلول لهذه المشاكل كوضع أسلاك تمنع سقوط الأحجار والصخور على جنبات الطريق.
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28 - محمد الزموري الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:17
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا و لهم و اشف جرحاهم هذا سببه التصحر لهذا يجب تشجير الأماكن القريبة من الطرقات ولو كان تطوعا من الساكنة والتحسيس بأهمية الغابة ومعاقبة كل من قطع شجرة أو تسبب في إشعال النار في الغابة لهذا السبب يأمرنا ديننا الحنيف عن المحافظة على البيئة بشكل عام. تعازينا الحارة إلى الأسر المكلومة.
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29 - خراب =خراب الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:23
نصتدم لما نرى لبعظ الدول لكل القرى والمداشر وبالجبال المحادية للطرقات السيار اراظيهم منظمة وخظراء واشجار تغطي التربة و تعكس مناظر تروق العيون وتسلب العقول ولو انك مررت بمحاداتها وقطعت كيلوميترات ويبقى عقلك منشغل ومندهش لما شاهدة من روعة التصميم وجمالية الهندسة لمهنة الفﻻح او البستاني واﻻيادي المبتكرة للمهتمين بهدا المجال والحفاظ على رونق جمالية الممرات والطرقات . واما طبيعتنا واتساع المجال القروي او بمحيط بعض الحواظر وقرانى ﻻ ترى شئ من جمال الطبيعة وﻻ نظامها وﻻ هندسة تصميمها اغراسا ونباتات وﻻ اشجار تحافظ على التربة والهواء وتعطي جمالية لناظرها .ابن المسؤولبن لتنمية المجال القروي اين مسؤولي التنمية القروية ومجالها الغبوي اين المكلفين بمحاربة التصحر وانجراف التربة مادا اعدت المدارس الفﻻحيه ومهندسيها . طوعوا وارغام الحباسة والمسجونين لفائدة هدا المجال وﻻ تتركوهم وكانهم في عطل او استراحة فندقية
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30 - med الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:35
انا لله وانا اليه راجعون
امر استغرب منه شخصيا في الطرق المغربية وهو علامة انتباه تساقط الاحجار
ماذا يمكن للسائق ان يفعل مثلا اذا سقطت الأحجار الجبلية الضخمة. او مع الأوحال الناتجة عن تساقط الأمطار.
يجب التدخل لحل هذا الاشكال في العديد من الطرق الوطنية مثل طريق الراشدية...
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