24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:48
|06:30
|13:39
|17:19
|20:38
|22:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل تكفي ملايين الدعم للنهوض بالصناعة السينمائية في المملكة؟
- الحركة الأمازيغية للمخزن: سمعا وطاعة يا مولاي
- كتاب جديد يوصي الجامعات المغربية بولوج عصر "التعليم الرقمي"
- ليالي تماريت
- ارتفاع الفاتورة الطاقية يهدد الميزان التجاري والقدرة الشرائية للمغاربة
كتاب جديد يوصي الجامعات المغربية بولوج عصر "التعليم الرقمي" (5.00)
دعم فرنسا لمغربية الصحراء في الأمم المتحدة يُغيظ "البوليساريو" (5.00)
وهبي: بنكيران انتهى سياسياً .. وبراغماتية العثماني تقود "الإخوان" (5.00)
"الهاكا": الإفراط في "الإشهارات الرمضانية" يضرّ براحة المشاهدين (5.00)
- الفرنسي "لوران بلان" يقترب من تدريب المنتخب الوطني المغربي - (226)
- عندما طالب أساتذة الرياضيات بوقف "تعريب العلوم" قبل 36 سنة - (80)
- الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يفارق الحياة بالمستشفى العسكري - (74)
- وهبي: بنكيران انتهى سياسياً .. وبراغماتية العثماني تقود "الإخوان" - (56)
- دعم فرنسا لمغربية الصحراء في الأمم المتحدة يُغيظ "البوليساريو" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النيران تتسبب في خسائر مادية ضواحي بني ملال
تسببت الرياح القوية التي عرفتها جهة بني ملال خنيفرة،، في خسائر مادية وُصفت بـ"الثقيلة"، خاصة بدوار أدوز التابع إداريا لإقليم بني ملال.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الرياح تسببت في انتشار حريق بالدوار؛ ما أدى إلى احتراق أشجار مختلفة، ونفوق حوالي 25 شاة كانت في ملك عائلة بالمنطقة.
وذكرت المصادر ذاتها أن حالة من القلق والرعب سادت الدوار لحوالي ساعة ونصف، بعدما كانت النيران تتطاير في السماء ومن فوق المنازل، ما عجل بتدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك والوقاية المدنية.
وأفاد مصدر أمني بأن الحادث لم يخلف خسائر بشرية، باستثناء حالة واحدة أُصيبت بجروح خفيفة، مشيرا إلى أن مختلف العناصر المتدخلة وجدت صعوبة في احتواء النيران بسبب الرياح القوية.
وعرفت الفقيه بن صالح وخنيفرة وأزيلال وبني ملال في اللحظة نفسها رياحا قوية مصحوبة بغبار، تسببت في سقوط العشرات من الأشجار، وتوقف السير ببعض الطرق؛ فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.
وخلف الحادث انتقادات واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تحدثت عن "هشاشة البنية التحتية، وضعف وسائل التدخل وقلة عناصر الوقاية المدنية".