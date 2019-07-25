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الرئيسية | حوادث | النيران تتسبب في خسائر مادية ضواحي بني ملال

النيران تتسبب في خسائر مادية ضواحي بني ملال

النيران تتسبب في خسائر مادية ضواحي بني ملال
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:30

تسببت الرياح القوية التي عرفتها جهة بني ملال خنيفرة،، في خسائر مادية وُصفت بـ"الثقيلة"، خاصة بدوار أدوز التابع إداريا لإقليم بني ملال.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الرياح تسببت في انتشار حريق بالدوار؛ ما أدى إلى احتراق أشجار مختلفة، ونفوق حوالي 25 شاة كانت في ملك عائلة بالمنطقة.

وذكرت المصادر ذاتها أن حالة من القلق والرعب سادت الدوار لحوالي ساعة ونصف، بعدما كانت النيران تتطاير في السماء ومن فوق المنازل، ما عجل بتدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك والوقاية المدنية.

وأفاد مصدر أمني بأن الحادث لم يخلف خسائر بشرية، باستثناء حالة واحدة أُصيبت بجروح خفيفة، مشيرا إلى أن مختلف العناصر المتدخلة وجدت صعوبة في احتواء النيران بسبب الرياح القوية.

وعرفت الفقيه بن صالح وخنيفرة وأزيلال وبني ملال في اللحظة نفسها رياحا قوية مصحوبة بغبار، تسببت في سقوط العشرات من الأشجار، وتوقف السير ببعض الطرق؛ فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.

وخلف الحادث انتقادات واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تحدثت عن "هشاشة البنية التحتية، وضعف وسائل التدخل وقلة عناصر الوقاية المدنية".

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