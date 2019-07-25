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كُتّاب وآراء
الخلفي: عدد ضحايا "فاجعة الحوز" غير محدّد وتدخّلات الإنقاذ متواصلة
في ظل تضارب الأرقام والروايات حول "فاجعة الحوز"، اليوم الخميس، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "ليست هنالك أرقام محددة حول عدد الضحايا".
وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "السلطات المعنية ستصدر بلاغاتبعد استكمال عملية إزالة الأوحال والأتربة؛ وانتشال سيارة النقل المزدوج".
السلطات المحلية لإقليم الحوز أفادت، بأن التساقطات الرعدية الغزيرة التي عرفها الإقليم، مساء أمس الأربعاء، أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى دوار توك الخير، جماعة إجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب، دائرة أسني، وطمر سيارة للنقل المزدوج تحتها.
وأضافت السلطات المحلية أنه "فور إشعارها من طرف أحد الأشخاص الذي كان يوجد بعين المكان حين وقوع الحادث، تعبأت كل من السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث ما زالت الأشغال متواصلة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 مترا تقريبا، لانتشال السيارة وركابها المحتملين واستعادة حركة السير بهذا المقطع الطرقي".
وقال مصدر خاص بجريدة هسبريس الإلكترونية إن مستشفى ابن طفيل والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في مراكش، قد استقبل 19 مصابا ونقلت جثتان إلى مستودع الجثامين، لكن ذلك لا علاقة له بـ"فاجعة الحوز".
ووفق المصدر ذاته فإن المشافي في مراكش لم يوجّه نحوها أي من المعنيين بطمر سيارة للنقل المزدوج على الطريق الوطنية 7، جراء أمطار تسببت في انجراف الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230، على مستوى دوار توك الخير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
لاحول ولا قوة ٱلا بالله. السكوت أحسن
عليكم أن تتحملوا ميؤوليتكم أمام الله سبحانه
رحم الله الضحايا والهم ذويهم الصبر والاحتساب ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين والسلامة لكل مسافر.
لو كان من بينهم أجانب لحضر الوالي و العامل ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ولكن مع اﻷسف الشديد. .....
إن لله وإن إليه راجعون.
ياحبذا لو صرفو أموال المهراجانات و مواسم الغناء والطرب والمجون ..... على االبنية التحتية والتعليم والتطبييب... لربحو في الذنيا وفي الأخرة ورضي عنهم العدو قبل الصديق
الخلفي يلقى المسؤلية على الامطار والرد تفاهة ما بعدها اي تفاهة
المليارات اموال الشعب التي تخسرونها في التفاهات لو عبدتم بها الطرقات لما كانت مثل هذه الحوادث تقع
اوروبا تقع فيها اعصارات ولا نرى حوادث سيارات بهذه الطريقة
لعنه الله على سارقين اموال الشعب