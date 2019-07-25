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الرئيسية | حوادث | الخلفي: عدد ضحايا "فاجعة الحوز" غير محدّد وتدخّلات الإنقاذ متواصلة

الخلفي: عدد ضحايا "فاجعة الحوز" غير محدّد وتدخّلات الإنقاذ متواصلة

الخلفي: عدد ضحايا "فاجعة الحوز" غير محدّد وتدخّلات الإنقاذ متواصلة
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:46

في ظل تضارب الأرقام والروايات حول "فاجعة الحوز"، اليوم الخميس، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "ليست هنالك أرقام محددة حول عدد الضحايا".

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "السلطات المعنية ستصدر بلاغاتبعد استكمال عملية إزالة الأوحال والأتربة؛ وانتشال سيارة النقل المزدوج".

السلطات المحلية لإقليم الحوز أفادت، بأن التساقطات الرعدية الغزيرة التي عرفها الإقليم، مساء أمس الأربعاء، أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى دوار توك الخير، جماعة إجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب، دائرة أسني، وطمر سيارة للنقل المزدوج تحتها.

وأضافت السلطات المحلية أنه "فور إشعارها من طرف أحد الأشخاص الذي كان يوجد بعين المكان حين وقوع الحادث، تعبأت كل من السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث ما زالت الأشغال متواصلة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 مترا تقريبا، لانتشال السيارة وركابها المحتملين واستعادة حركة السير بهذا المقطع الطرقي".

وقال مصدر خاص بجريدة هسبريس الإلكترونية إن مستشفى ابن طفيل والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في مراكش، قد استقبل 19 مصابا ونقلت جثتان إلى مستودع الجثامين، لكن ذلك لا علاقة له بـ"فاجعة الحوز".

ووفق المصدر ذاته فإن المشافي في مراكش لم يوجّه نحوها أي من المعنيين بطمر سيارة للنقل المزدوج على الطريق الوطنية 7، جراء أمطار تسببت في انجراف الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230، على مستوى دوار توك الخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - obdoo abdoo abdoo abdoo الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:56
كم من الوقت سيكلف هذا الإنقاد؟ مند البارحة علة الساعة الخامسة والنثف
لاحول ولا قوة ٱلا بالله. السكوت أحسن
عليكم أن تتحملوا ميؤوليتكم أمام الله سبحانه
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47
2 - دياب الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:58
إنا لله وإنا إليه راجعون ،، اللهم سلِّم ،، اللهم ارحم الموتى وارزق أهلهم الصبر والسلوان.. واشف اللهم المصابين ،، آمين
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70
3 - مواطنة الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:58
لازال هنالك أناس تحت الأنقاض ... يصارعون الموت او ربما ماتو !! 18شخصا من دوار اوضوست تقريبا ... منهم شابات في مقتبل العمر ...زوجات ... أبناء ... أمهات .... !! واقتربوا أن يكملوا 24 ساعة تحت التراب ... يوما كاملا ... هم أحباء نعرفهم حق معرفة ... نسأل الله اللطف والعافية ... ومازال هنالك أمل ... ولو كان ضئيلا ...
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119
4 - fawaz الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:58
إنا لله وإنا إليه راجعون .صدق الله العظيم وليس إن لله وان إليه راجعون ..
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39
5 - ماجد الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:00
إن لله وإن إليه راجعون رحمة الله عليهم جميعا
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20
6 - أيوب الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:00
عدد القتلى 16 قتيل و ليس قتلين حسب ساكنة إجوكاك المتواجدة في عين المكان
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34
7 - عبدو الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:01
بسبب الفيضانات القوية التي شهدتها مرتفعات الاطلس بين اقليم تارودانت والحوز، تعرضت سيارة تقل اشخاصا وبضائع لحادث مميت اسفر عن مصرع 18 شخصا (حسب الحصيلة الاولية) السيارة تعود ملكيتها لشخص ينحدر من تاسوسفي بتالوين تعرضت للردم وسط الاوحال في مقطع طرقي معروف بقربه من مجرى الوادي وكذا تساقط الاحجار والاتربة من أعلى الجبل المحاذي للطريق. ولا زالت مجهودات السلطات المحلية والاقليمية والوقاية المدنية والدرك الملكي متواصلة الى الان للبحث على جثت الضحايا.
رحم الله الضحايا والهم ذويهم الصبر والاحتساب ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين والسلامة لكل مسافر.
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24
8 - عبدو الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:03
اول شخص يجب أن يقف على الأوضاع مباشرة هو وزير التجهيز ولو من باب الانسانية
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55
9 - شي واحد الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:07
وأضافت السلطات المحلية أنه "فور إشعارها من طرف أحد الأشخاص الذي كان يوجد بعين المكان حين وقوع الحادث" واش السلطات المحلية تيكونوا فالقهوة تكيصوني عليها التليفون من عند المواطنين؟ ام يجب الاستعداد فحالات الاضطرابات الجوية لتيسير السير والجولان. دائما حتى تيوقعوا الكوارث عاد النيابة العامة تفتح تحقيق وانتهى الامر حتى لكارثة الجاية. حسبي اللّٰه ونعم الوكيل في خدام الدولة.
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19
10 - عادي الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:08
المشكل في الطريق يعني من أعلى سلطة لاصغر سلطة مسؤولين عن موتهم الطريق يمر في الواد هل تظنون أننا نملك غواصات برمائية ؟
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11
11 - مغترب الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:18
لا نعرف إلى متى ستضل حوادث السير بهدا الشكل ، من يتحمل مسؤولية هذا ؟ نطالب بإصلاح الطرقات قبل أن تحدث الفاجعة ليس بعد أن تحصل ، كم حادث راح ضحيته مواطنون أبرياء ليس لهم أي دخل في هذا خصوصا بالطرقات الجبلية و في الأخير تطوى الصفحة و كأن أي شيئ قد حصل ، تحملو مسؤوليتكم يا عديمي الضمير و الرحمة على الضحايا و لا حول ولا قوة إلا بالله .
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10
12 - عبد الرحيم الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:27
سلام عليكم أنا اذهب كل شهر الي إجوكاك واضرب الف حساب لان البنية تحتية ضعيفة جيدا .
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7
13 - تنغير تطلب المتابعة والمحاسبة الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:30
متل هذه المآسي لابد ان تكون وراه جهة ما تتحمل المسؤولية النقط السوداء تتواجد بعدة مناطق وخاصة في الجبال اصلاح الطرق كلف الملايير من الدراهم ولم تجدي نفعا ممر تشكا بين ورزازات ومراكش نمودجا ومع هذا كله الم يحن الوقت بعد للمحاسبة اموال الشعب المسكين تذهب مع الرياح ليزداد الاغنياء غنا والفقراء فقرا رحم الله الشهداء الابرار والهم دويهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين والهداية الى الصواب للحكومة الموقرة والسلام على المسؤولية المسكينة
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2
14 - حميد الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:31
المواساة
لو كان من بينهم أجانب لحضر الوالي و العامل ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ولكن مع اﻷسف الشديد. .....
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15 - مواطنة الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:33
حاليا الأمطار تتساقط بغزارة مما أدى إلى توقف عمليات البحث .... !! اللهم ارزق ذويهم الصبر تمضي الدقائق على أحبائهم وعلينا كأنها الدهر كله !!! منتظرين بفارغ الصبر ظهور السيارة "طرانزيت " تحت أكوام التراب !! اللهم رحمتك ...اللهم لطفك ...
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11
16 - محمد المغربي الطانطاني الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:34
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل.
إن لله وإن إليه راجعون.
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6
17 - العقل السليم في الجسم السليم الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:35
ماشاء الله قدر فعل. وإن لله وإن إليه راجعون.
ياحبذا لو صرفو أموال المهراجانات و مواسم الغناء والطرب والمجون ..... على االبنية التحتية والتعليم والتطبييب... لربحو في الذنيا وفي الأخرة ورضي عنهم العدو قبل الصديق
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6
18 - Amine الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:44
استخفاف بالارواح الحكومة دائما تحاول تقليص عدد الضحايا في اي حادت
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6
19 - مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:52
على غرار الأمم متحضرة يجب على حكومة المغاربة ان تقدم كافة التدخلات بالسرعة قصوى تفقد حال وأحوال الساكنة و التسريع في إنقاذ الساكنة بعين المكان و ان لا تكتفي بالتصريحات فقط فاءق التقدير و الاحترام لسلطات و الأجهزة الأمنية متواجدة بالعين المكان التي تقدم إسعافات أولية رغم اكراهات فهول الكوارث الطبيعية أخطر من خطير بل هزم أمم عظمى لها امكانيات عدة اللهم لطفك بنا باخواننافي هذه المحنة يارب العالمين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنك وحدك خالق كل شيء القادر على كل شيء.
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20 - ميعاد الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:53
غدا سيخرج علينا الطبيب المنفسن يقول المغرب أحسن بلد في العالم وتعليمنا جيد يحتاج فقط للفرنسية ومستشفياتنا بخير تحتاج فقط لأقراص الهلوسة وطرقنا جيدة تحتاح فقط للما وزميطة وسنرسل مساعدات لأفريقيا
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5
21 - متابع للحدث الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:55
أمطار غزيرة الٱن في موقع الحادت أدى إلا صقوط جزء أخر من الجبل ويزيد من صعوبة البحت عن جتت الهالكين نسأل الله الطف
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4
22 - المتتبع الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:00
والسي العثماني السي طبيب السي رييس المحكومة شعاركم كان هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ايوا الان بعد هءه الفاجعة من سنحاسب وزير النقل او وزير الاشغال العمومية او هما معا يقدمون استقالتهم ام يعفيا من المسؤولية ام لانهم ينتمون للحزب الذي خدع المغاربة نسكت وننسى وندوزوا القضية حسي مسي قضاء وقدر
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5
23 - lahen الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:05
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل.
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4
24 - موسى الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:06
أرجو من الناس إذا بلغوا عن مثل هذه الحوادث أن يذكروا ولو تعريضا أن مع الضحايا أوروپيا أو بعض الأوروپيين وسترون العمل الجدي والتكنولوجيا واللوجستيك والحوامات ولو أنكم كذبتم في كل مرة لأتوا كل مرة لأنهم سيخافون أن يكون الخبر حقيقيا لأنهم غير مستيقنين. جربوا ولن تندموا.
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25 - لا حول ولا قوة الا بالله الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:12
اللهم سلم
الخلفي يلقى المسؤلية على الامطار والرد تفاهة ما بعدها اي تفاهة
المليارات اموال الشعب التي تخسرونها في التفاهات لو عبدتم بها الطرقات لما كانت مثل هذه الحوادث تقع
اوروبا تقع فيها اعصارات ولا نرى حوادث سيارات بهذه الطريقة
لعنه الله على سارقين اموال الشعب
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26 - abdel74 الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:14
المشكل الحقيقي هو البرنامج الحكومي لتعبيد 2000 كيلومتر من الطرق القروية والذي لم يتم إحترامه وتطبيقه فالأولية للأطلس الكبير. منذ كنت صغيرا وأنا أسمع عن مشروع تعبيد طريق بين تزارت وزعلامة بعمالة مراكش أيت أورير التي تمتد فقط إلى 7 كيلو مترات وأنا الأن في عمري 45 عاما. إستخفاف وإستحمار للساكنة ومن لم يجد من يدافع عليه في قبة البرلمان وعند الولاة والعمال فالقرية ستعاني التهميش والهشاشة إلى ما لا نهاية. الميزانية تُرْصَدْ وبعد ذلك يتم تقسيمها بين رئيس الجماعة القايد والعامل لأن تفتشية الداخلية لا تصل ولا تعبت بتلك المناطق النائية. وعند ربكم تحتكمون.
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27 - moha الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:15
وا عباد الله لا حول ولا قوة الا الله واش 2 تراكسات من البارح خاصهم اجبو 5 6 بعد باش اسربو ازالة التراب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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28 - Jamal الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:21
لو كان الضحايا من جنسية اجنبية لرأيت الجميع يهرول . ارواح البسطاء في هذا البلد من ابخس الاشياء...
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29 - مكلخ مغربي قح الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:23
انها لفاجعة حقا.لو وقعت في بلد الغرب لذهب المسءول الاول الي عين المكان ليتفقد الضحايا ويواسي عاءلتهم.وبقع الحداد ترحما علي الموتي .ويخصص لعاءلات الضحايا تعويضات وتحفيزات مادية ومعنوية .اما في بلدنا فالبشر لا يساوي شيءا .ربما الذباب له قيمة.
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