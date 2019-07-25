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الرئيسية | حوادث | مصدر: استقبال 19 ضحية لحادث بمشافي مراكش

مصدر: استقبال 19 ضحية لحادث بمشافي مراكش

مصدر: استقبال 19 ضحية لحادث بمشافي مراكش
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:00

قال مصدر خاص بهسبريس إن مستشفى ابن طفيل والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في مراكش، قد استقبل 19 مصابا ونقلت جثتان إلى مستودع الجثامين، لكن ذلك لا علاقة له بـ"فاجعة الحوز".

ووفق المصدر ذاته فإن المشافي في مراكش لم يوجّه نحوها أي من المعنيين بطمر سيارة للنقل المزدوج على الطريق الوطنية 7، جراء أمطار تسببت في انجراف الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230، على مستوى دوار توك الخير.

وذكر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "ليست هنالك أرقام محددة حول عدد الضحايا".

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "السلطات المعنية ستصدر بلاغات بعد استكمال عملية إزالة الأوحال والأتربة؛ وانتشال سيارة النقل المزدوج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - يووسف الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:12
آحفرو لهم حفرة و آطرحو فيها الجميع الأموات و الأحياء . لأن هذا كل ما يساوه عندكم المواطن "المغربي"
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5
2 - حسام الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:15
واش اعباد الله خصكم عام باش تحيدوا الاتربة...لا حول ولا قوة الا بالله. ..او او او _ 18 ساعة وباقي مكاين والوا
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3
3 - محمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:20
ليست هناك ارقام محددة سبحان الله، كلام غريب على اي الله يرحم من مات ويشافي المصابين
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1
4 - محمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:20
لو كانت هذه الحادثة وقعت للاجانب لسخرت الدولة كل اماكنياتها لانقادهم ولا كن المواطن المقهور هو اخر من تفكر فيه الدولة وحسبنا الله ونعم الوكيل
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