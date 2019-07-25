مصدر: استقبال 19 ضحية لحادث بمشافي مراكش

هسبريس من الرباط

قال مصدر خاص بهسبريس إن مستشفى ابن طفيل والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في مراكش، قد استقبل 19 مصابا ونقلت جثتان إلى مستودع الجثامين، لكن ذلك لا علاقة له بـ"فاجعة الحوز".

ووفق المصدر ذاته فإن المشافي في مراكش لم يوجّه نحوها أي من المعنيين بطمر سيارة للنقل المزدوج على الطريق الوطنية 7، جراء أمطار تسببت في انجراف الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230، على مستوى دوار توك الخير.

وذكر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "ليست هنالك أرقام محددة حول عدد الضحايا".

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "السلطات المعنية ستصدر بلاغات بعد استكمال عملية إزالة الأوحال والأتربة؛ وانتشال سيارة النقل المزدوج".