الاصطدام بشاحنة يقتل شابا بين أكادير وتزنيت‬

رشيد بيجيكن من شتوكة ايت باها

لقي راكب دراجة نارية، يبلغ عمره 23 سنة، مصرعه في حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتزنيت، وغير بعيد عن مركز تن منصور، ضمن النفوذ الترابي لجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وقال شهود عيان إن الحادثة نتجت عن اصطدام الدراجة النارية بالجانب الخلفي لشاحنة، كانت متوقفة بجانب الطريق، حيث أدى هذا الاصطدام إلى مصرع سائق الدراجة النارية بالمكان، متأثرا بخطورة الإصابات التي تعرض لها.

وكان المفارق للحياة، الذي يقطن بدوار "السوالم"، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة، قد غادر مقر عمله بإحدى محطات التلفيف بمنطقة تن منصور، قبل يلقى مصرعه في هذه الحادثة المميتة.

وأضافت المصادر نفسها أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الحادثة؛ في حين جرى إيداع الجثة مستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.