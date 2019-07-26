24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4906:3113:3917:1820:3722:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. كتاب جديد يوصي الجامعات المغربية بولوج عصر "التعليم الرقمي" (5.00)

  2. مستشار جماعي: فندق المامونية "يبيض ذهبا" (5.00)

  3. المغرب ونيجيريا يتفقان على إنجاز "أنبوب الغاز" في وقت قياسي (5.00)

  4. إنكار وجود معتقلين سياسيين يضع بوعياش في قلب "زوبعة حقوقية" (5.00)

  5. حفل التميز لأبناء الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الاصطدام بشاحنة يقتل شابا بين أكادير وتزنيت‬

الاصطدام بشاحنة يقتل شابا بين أكادير وتزنيت‬

الاصطدام بشاحنة يقتل شابا بين أكادير وتزنيت‬
رشيد بيجيكن من شتوكة ايت باها
الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:17

لقي راكب دراجة نارية، يبلغ عمره 23 سنة، مصرعه في حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتزنيت، وغير بعيد عن مركز تن منصور، ضمن النفوذ الترابي لجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وقال شهود عيان إن الحادثة نتجت عن اصطدام الدراجة النارية بالجانب الخلفي لشاحنة، كانت متوقفة بجانب الطريق، حيث أدى هذا الاصطدام إلى مصرع سائق الدراجة النارية بالمكان، متأثرا بخطورة الإصابات التي تعرض لها.

وكان المفارق للحياة، الذي يقطن بدوار "السوالم"، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة، قد غادر مقر عمله بإحدى محطات التلفيف بمنطقة تن منصور، قبل يلقى مصرعه في هذه الحادثة المميتة.

وأضافت المصادر نفسها أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الحادثة؛ في حين جرى إيداع الجثة مستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - إكسي الرباط الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:25
من الصعب التعليق في غياب معطيات دقيقة حول ظروف و ملابسات الحادث. هل سائق الشاحنة احترم القانون المعمول به، أي الوقوف في مكان مسموح وواضح يسهل رؤيته.أما سائق الدراجة النارية رحمه الله ربما السرعة لم تشفع له لتجنب الشاحنة وخاصة إدا لم يستعمل الخودة وفي بعض الاحيان يتم استعمال الهاتف النقال خلال السياقة وهدا موضوع آخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.