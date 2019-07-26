جهود الإنقاذ في "فاجعة الحوز" .. أفراح الأعراس تتحوّل إلى أحزان

إبراهيم مغراوي من مراكش

أفاد المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز بإقليم الحوز بأن فرق الإنقاذ تدخلت من خلال أربعة محاور للوصول إلى سيارة النقل المزدوج وركابها العالقين تحت الأنقاض، بالمقطع الطرقي الرابط بين جماعة إجوكاك وآسني عند النقطة الكيلومترية 230.

وأرجع المسؤول الإقليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما عرفته المنطقة من انهيار للتربة والصخور إلى "شعبة جديدة لم تكن في الحسبان"، وأكد أنها هي التي أغرقت المنطقة بالسيول والأوحال.

وأورد المندوب نفسه أن عملية الإنقاذ المذكورة جهزت لها 12 آلية، من كافة الأنواع التي يمكن أن تساعد في البحث عن المفقودين، وتمكين سيارات الإسعاف من الوصول إلى منطقة الانهيار بغية انتشال المفقودين.

وكانت العواصف الرعدية التي ضربت جبال الأطلس الكبير، أمس الأربعاء، أدت إلى انهيار صخري بجماعة إجوكاك بإقليم الحوز، وأسفر عن فقدان العديد من الأشخاص كانوا في طريقهم من مراكش إلى جماعة تلوين بإقليم تارودانت، بفعل الأمطار الغزيرة، التي تسببت في أوحال صخرية غمرت الطريق، وجعلت من الصعب الوصول إلى مكان المفقودين.

وفي السياق ذاته، تمكن شخصان من إنقاذ نفسيهما بعد خروجهما من سيارة خاصة كانا على متنها، تعرضت هي الأخرى لهجوم الأوحال، فعلقت عجلاتها تحت الأوحال، التي خلفتها التساقطات المطرية الغزيرة التي ضربت المنطقة.

ونظرا لتضاريس هذه المنطقة الجبلية والظروف الجوية المتقلبة، فقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات جهة للوصول إلى المفقودين، الذين كانوا في طريقهم لحضور عرس.

وقد عاين طاقم هسبريس، وهو في طريقه إلى جماعة اجوكاك، تقلبات الأحوال الجوية بالمنطقة المذكورة والأمطار الغزيرة التي تهاطات منذ لحظة وصوله إلى جماعة ويركان.

وتجندت فرق الدرك الملكي بالمركز الترابي أسني، لتسهيل مرور سيارات الإسعاف وتقديم المعلومات للسائقين لتوخي الحذر، وللمتوجهين إلى جماعة اجوكاك وثلاث نيعقوب بأن الطريق مقطوعة.