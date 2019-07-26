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- جهود الإنقاذ في "فاجعة الحوز" .. أفراح الأعراس تتحوّل إلى أحزان - (59)
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كُتّاب وآراء
جهود الإنقاذ في "فاجعة الحوز" .. أفراح الأعراس تتحوّل إلى أحزان
أفاد المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز بإقليم الحوز بأن فرق الإنقاذ تدخلت من خلال أربعة محاور للوصول إلى سيارة النقل المزدوج وركابها العالقين تحت الأنقاض، بالمقطع الطرقي الرابط بين جماعة إجوكاك وآسني عند النقطة الكيلومترية 230.
وأرجع المسؤول الإقليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما عرفته المنطقة من انهيار للتربة والصخور إلى "شعبة جديدة لم تكن في الحسبان"، وأكد أنها هي التي أغرقت المنطقة بالسيول والأوحال.
وأورد المندوب نفسه أن عملية الإنقاذ المذكورة جهزت لها 12 آلية، من كافة الأنواع التي يمكن أن تساعد في البحث عن المفقودين، وتمكين سيارات الإسعاف من الوصول إلى منطقة الانهيار بغية انتشال المفقودين.
وكانت العواصف الرعدية التي ضربت جبال الأطلس الكبير، أمس الأربعاء، أدت إلى انهيار صخري بجماعة إجوكاك بإقليم الحوز، وأسفر عن فقدان العديد من الأشخاص كانوا في طريقهم من مراكش إلى جماعة تلوين بإقليم تارودانت، بفعل الأمطار الغزيرة، التي تسببت في أوحال صخرية غمرت الطريق، وجعلت من الصعب الوصول إلى مكان المفقودين.
وفي السياق ذاته، تمكن شخصان من إنقاذ نفسيهما بعد خروجهما من سيارة خاصة كانا على متنها، تعرضت هي الأخرى لهجوم الأوحال، فعلقت عجلاتها تحت الأوحال، التي خلفتها التساقطات المطرية الغزيرة التي ضربت المنطقة.
ونظرا لتضاريس هذه المنطقة الجبلية والظروف الجوية المتقلبة، فقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات جهة للوصول إلى المفقودين، الذين كانوا في طريقهم لحضور عرس.
وقد عاين طاقم هسبريس، وهو في طريقه إلى جماعة اجوكاك، تقلبات الأحوال الجوية بالمنطقة المذكورة والأمطار الغزيرة التي تهاطات منذ لحظة وصوله إلى جماعة ويركان.
وتجندت فرق الدرك الملكي بالمركز الترابي أسني، لتسهيل مرور سيارات الإسعاف وتقديم المعلومات للسائقين لتوخي الحذر، وللمتوجهين إلى جماعة اجوكاك وثلاث نيعقوب بأن الطريق مقطوعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
الحاصول
ادمغة هاذ الشعب خاصها لفورماطاج ونانسطاليو فيها برامج نقية وشوف تشوف
!!!!!!!
كل هذا يعطينا فكرة عن قيمة المواطن في وطنه. فلا يجب إذن أن نستغرب عن وضعيته في بلد أجنبي.
هدا النوع من الكوارث الطبييعية يقع في كل مكان بما في دالك امريكا و اوروبا..
لايمكن التنبء بهده الضواهر..الطبييعية.
اللهم ارحم من لقي حتفه هنا و صبر المصابيين و اهلهمِِ
للأسف لك الله يابلدتي
هذه صورة من الوضع المزري الذي نعيشه في بلدنا الحبيب وهي صورة الإهمال التام بالخصوص للمنطقة الجنوبية بالمملكة.
هذا عيب وعار الوزراء اغلبيتهم ينحدرون من هءه المناطق والعتماني قام بزيارة ووعد باصلاح الطرق و توفير المستشفيات والنقل اللائق
وها نحن نشهد الموتى بالجملة
اللهم ان هذا منكر
وانا لله وانا اليه راجعون
المغرب احسن من فرنسا
في كل الأحوال والأهوال ...
نحن المغاربة كمغاربة اثاء وقوع الكوارث الطبيعية والحوادث المميتة .
لا نستعمل الهيلوكوبتر والحوامات وسائل النقل والإغاثة والنجدة بما يسمى تلك بوسائل الدعم اللوجيستيك عند فرنسا مثلا ...
اللهم إذا كان لدينا اجنبي سائح
غررت به الظروف في قعر المغرب ..
أتذكر جيدا أنه في شهر فبراير من سنة 1996 ظهرت "شعبة جديدة لم تكن في الحسبان" تسببت في قطع الطريق الجهورية رقم 301 (غير بعيد عن مدينة الجديدة في إتجاه الوالدية) وخرجت لجنة مكونة من 4 مهندسين ( 1 من مديرية الطرق والسير على الطرق + المدير الجهوي للتجهيز + المدير الإقليمي + المختبر العمومي للتجارب والدراسات) إلى الميدان وأعدت تقرير معزز بتوصية هامة جدا:
الزيارات الروتينية يجب ألا تنحصر داخل محرم الطريق بل يجب أن تشمل مساحات شاسعة للتأكد من عدم وجود أشغال فلاحية وبنايات ومقالع أجبرت مياه الأمطار على تغيير مسارها الطبيعي.
نظرا لقلة الإمكانيات عند المديريات الجهوية والاقليمية يجب القيام بحملة تحسيسية لصالح باقي المصالح الخارجية (التابعة لوزارات الداخلية والفلاحة والسكنى ..) للتعريف بالملك العمومي الطرقي والأنهار والأودية وفروعها مع التركيز على الأضرار الممكنة كلما غابت الدراسات الجادة والتنسيق حتى خارج محرم شبكة الطرق.
وهذا هو مربض الفرس ومعضلة البلد !!
كلشي واقف ينتظر التعليمات ولو في عمليات الإغاثة والإنقاذ
لكن عندي ملاحظة مهمة جدا بالنسبة المسؤولين على الوطن و المواطنين هل نحن بحاجة إلى تنظيم كأس العالم مثلا!!!!
أو تنظيم مهرجان موازين كل سنة التي تنفق عليه 76 مليار إنه العبث أقل ما يقال
أين هي البنية التحتية و أين وأين و أين وأين و أين وأين
لك الله ياوطني العزيز مع كامل الأسف الشديد ليس عندنا عقلاء في هادا البلد السعيد
اطلبوا السلامة اما الاتهامات الخاوية لا جدوى منها
طاحت البقرة علقوا الحجام
اعباد الله الله يرحم الوالدين التزموا بالنشرات الانذارية التي تصدرها مصلحة الارصاد الجوية الاذاعات والتلفزة المغربية رددا اكثر من مرة ان عواصف رعدية قوية ستضرب منطقة الحوز تحديدا لماذا فقط البحارة هم من يلتزمون بهذه النشرات عندما تعلمهم ان البحر شديد الهيجان وان علو الامواج سيتجاوز 4 امتار مثلا .
مع متمنياتي بالسلامة لكل مسافر
شعبة أتتنا من آسا!!! علاش آسي ماتكونش في الحسبان؟
بحكم عدد المفقودين وطبيعة الحادث يكون ماجاء به المعلق رقم 3 من طلب واجب ومؤكد!!
ما هي الدولة التي تستطيع مواجهة غضب الطبيعة حتى. و ان كانت قوية؟
نفس الكوارث وقعت في الصين التي تتوفر على. تجهيزات كبيرة وفي. الولايات المتحدة الامريكية..
فقط اين هي المروحية
نعم هاته الكوارث تقع في جميع البلدان لكن التدخل والنقاد في تلك البلدان يختلف 100 في 100
عن التدخل في المغرب. هدا ما نعيبه عليهم وليس الكوارث.
لواعطيت العناية بهده الطريق مند سنوات لاصبح مدارا سياحيا انطلاقا من مراكش والعودة عبر أكادير مرورا بالطبع بتارودانت.
سيكون منتوجا سياحيا يقدم للسائح، يجمع بين المناظر الجبلية وسفوحها المنحدرة وخصائص تارودانت التاريخية وجمالية أكادير بطقسها و شواطءها ،كل هدا سيساهم في انتعاشة اقتصادية بالمحور الطرقي.فنادرا ما تبرمج وكالات الاسفارهدا المقطع في رحالاتها نظرا لسوء حالة الطريق .
..
الحوادث و الكوارت واحدة تلو الأخرى
من السيارات الى الشاحنات الى القناطر الى القطارات الى الأتربة
و الوزراء المعنيون ما زالوا في مناصبهم
عجيب
رحمهم الله تعالى..انها فاجعة فعلا.. قدر الله وما شاء فعل..مثل هذه الكوارث متوقعة..ما يؤسف له حقا هو ضعف تجعيزات الانقاذ وتأخر وصول فرق التدخل..صحيح ان العملية جد صعبة باستعمال التراكسات..فقد يكون بعض منهم كتب الله له النجاة من الموت فيأتي التراكس للقضاء عليه..يجب أن تكون لنا فرق انقاذ مدربة جيدا لمثل هذه الحالات..مجددا..رحمهم الله تعالى.
اتركوا المسؤوليات و ترحموا على الاموات
لا حول و لا قوة إلا بالله.
والخطر يكمن في وقت الظلام والليل
عشر سنوات مضت كنت على وشك ان اهلك هنالك انا وعائلتي على بعد 3 او 4 كيلومترات على ويركان في اتجاه تلوين قطعنا القنطرة المعلومة تم زادت حدة المطر ورجعت الى ويركان للمبيت عند الشيخ وعند العشاء قال لي ان القنطرة قد حملها السيل ولم يبقى منها اَي شيء ....
اقترح ان تغلق الطريق وقت الأمطار والعواصف خصوصا في الليل