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الرئيسية | حوادث | جهود الإنقاذ في "فاجعة الحوز" .. أفراح الأعراس تتحوّل إلى أحزان

جهود الإنقاذ في "فاجعة الحوز" .. أفراح الأعراس تتحوّل إلى أحزان

جهود الإنقاذ في "فاجعة الحوز" .. أفراح الأعراس تتحوّل إلى أحزان
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:00

أفاد المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز بإقليم الحوز بأن فرق الإنقاذ تدخلت من خلال أربعة محاور للوصول إلى سيارة النقل المزدوج وركابها العالقين تحت الأنقاض، بالمقطع الطرقي الرابط بين جماعة إجوكاك وآسني عند النقطة الكيلومترية 230.

وأرجع المسؤول الإقليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما عرفته المنطقة من انهيار للتربة والصخور إلى "شعبة جديدة لم تكن في الحسبان"، وأكد أنها هي التي أغرقت المنطقة بالسيول والأوحال.

وأورد المندوب نفسه أن عملية الإنقاذ المذكورة جهزت لها 12 آلية، من كافة الأنواع التي يمكن أن تساعد في البحث عن المفقودين، وتمكين سيارات الإسعاف من الوصول إلى منطقة الانهيار بغية انتشال المفقودين.

وكانت العواصف الرعدية التي ضربت جبال الأطلس الكبير، أمس الأربعاء، أدت إلى انهيار صخري بجماعة إجوكاك بإقليم الحوز، وأسفر عن فقدان العديد من الأشخاص كانوا في طريقهم من مراكش إلى جماعة تلوين بإقليم تارودانت، بفعل الأمطار الغزيرة، التي تسببت في أوحال صخرية غمرت الطريق، وجعلت من الصعب الوصول إلى مكان المفقودين.

وفي السياق ذاته، تمكن شخصان من إنقاذ نفسيهما بعد خروجهما من سيارة خاصة كانا على متنها، تعرضت هي الأخرى لهجوم الأوحال، فعلقت عجلاتها تحت الأوحال، التي خلفتها التساقطات المطرية الغزيرة التي ضربت المنطقة.

ونظرا لتضاريس هذه المنطقة الجبلية والظروف الجوية المتقلبة، فقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات جهة للوصول إلى المفقودين، الذين كانوا في طريقهم لحضور عرس.

وقد عاين طاقم هسبريس، وهو في طريقه إلى جماعة اجوكاك، تقلبات الأحوال الجوية بالمنطقة المذكورة والأمطار الغزيرة التي تهاطات منذ لحظة وصوله إلى جماعة ويركان.

وتجندت فرق الدرك الملكي بالمركز الترابي أسني، لتسهيل مرور سيارات الإسعاف وتقديم المعلومات للسائقين لتوخي الحذر، وللمتوجهين إلى جماعة اجوكاك وثلاث نيعقوب بأن الطريق مقطوعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - مغربي في المهجر الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:13
نطلب من الله الرحمة والمغفرة الموتى : كما نطلب الله بشفاء العاجل الجرحى
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153
2 - فؤاد الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:14
الاليات غير محطوطة و بنادم جالس غير كيتشمش علاش مخدموهمش و تصلحو الطرقات ولا كتعرفو تبانو غير في الكوارت زعمى راه عندنا التجهيزات اللازمة
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143
3 - اين التجهيزات العسكرية الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:15
في مثل هذه الحوادث يجب ان يجتمع قائد الجهة العسكري ومسؤولون حكوميون كبار ووضع الاجهزة العسكرية والمدنية من طائرات عسكرية واجهزة اهرى مدنية وعسكرية تحت اشراف المسؤولين المعنيين
الحاصول
ادمغة هاذ الشعب خاصها لفورماطاج ونانسطاليو فيها برامج نقية وشوف تشوف
!!!!!!!
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210
4 - اللهم الطف عبادك الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:17
عفاكم بارتكاب من الفهامات...لي قدر يعاون ادير شي حاجة...الناس كتموت...رحمتك يا رب
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36
5 - مغترب في وطنه الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:21
اللهم رزق أهل الضحايا الصبر والسلوان. وشفاءالعاجل للمصابين إن شاء الله تعالى
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69
6 - طارق حتى لأولاد علي الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:22
نفس المشكل في أهم الطرق وهي الطريق الساحلية طنجة الحسيمة والتي تنهار أجزاء منها بشكل دائم دون أي حل ...
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47
7 - الكانبو الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:23
اقسم لو كانت هناك زيارة ملكية أو مرور رالي دكار من هذا المكان .... لازلتم الجبل نفسه في ساعتين لكن الأمر يتعلق لمواطن مسكين لا حول له و لا قوة له... ذاهب لحضور عرس في النقل المزدوج... ما عساكم تحضرون خردة من السيارات البالية و سيارة إسعاف سخنت في الطلعة.... اين هيليكوبتير الإسعاف.؟
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114
8 - Filière الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:32
شعبة جديدة.
أم عشبة تذهب العقل؟
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-22
9 - Hammo الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:35
طريق الويل. هد الطريق علاش ما عاودوهاش ؟؟؟! ولا الفلوس مشات في موازين و العرايض و رونار ؟؟!! هي يا ودي...
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104
10 - الخميسي الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:35
مساكن الله يصبر عائلتهم وإنا لله وانا إليه راجعون
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50
11 - Said rachid الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:36
يجب توفير جميع المعدات والآلات الحفرية للوصول إلى السيارة التي تحت الانقاض
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15
12 - amona الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:36
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب
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41
13 - خاوة خاوة هاي هاي الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:37
لو كانت كوريا الجنوبية لدخل أكبر مسؤول السجن وحاكموه بتهمة الاهمال تعرفون التفلسف دائما المهرجانات كانت في الحسبان الانهيارات لم تكن في الحسبان .
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71
14 - Ziryab الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:37
عندما غمرتهم الأتربة داخل السيارة، من المحتمل أن يكون بينهم أحياء. لذا كان على السلطات مضاعفة عدد آلات الحفر و تسريع عملية الإنقاذ لأقصى درجة. غير أن ما نراه يشبه عملية أشغال عادية. لدرجة أني لاحظت مسؤولا يبتسم و هو يتحدث مع شخص بجانبه. أضف لذلك طريقة تعامل القنوات العمومية مع الحادث. كميدي التي أسهبت في الحديث عن وفاة الرئيس التونسي كخبر رئيسي ثم بعد ذلك عرجت على الحادثة كخبر ثانوي. ما ذا سيكون رد فعلهم لو كان الضحايا من السواح ؟
كل هذا يعطينا فكرة عن قيمة المواطن في وطنه. فلا يجب إذن أن نستغرب عن وضعيته في بلد أجنبي.
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87
15 - A man in the west الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:39
هناك من سيعلق بتعليقات سلبية عن المغرب و التخلف الى كل انواع هدا الكلام الفارغ..
هدا النوع من الكوارث الطبييعية يقع في كل مكان بما في دالك امريكا و اوروبا..
لايمكن التنبء بهده الضواهر..الطبييعية.
اللهم ارحم من لقي حتفه هنا و صبر المصابيين و اهلهمِِ
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-66
16 - abdo الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:41
ألا توجد مروحيات وزارة الصحة أو الدرك الملكي أو الجيش هنا دور إستخدامها لانقاذ المواطنين أم لا تستخدم إلا لانقاذ الأجانب
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45
17 - ولد الشعب الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:43
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .ما شاء الله قدر فعل.نسأل الله ان يتغمض الموتى برحمته ويحسن إليهم ويجعل متواهم الجنة ، وان يشافي المصابين.
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14
18 - med nador الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:48
حنا دولة ايلا طاحت الشتا الناس تموت معرفتش دولة وموفرتنا حتى حاجة غير عايشين وكنستناو الموت الجرائم كثرو الواحد ايلا مرض شي مرض ماشي حتى خطير غير خاصو يدخل للمستشفى شوف واش يخرج من تما حي المهيم دولة كاع مهامها المصير ديالنا
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29
19 - حسن تالوين الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:55
لك الله يا بلادي 24ساعة ولم تتمكن فرق الانتقاد من انشال الضحايا أكثر من 24 شخص تحث الانقاد ها نحن ندفع ثمن الأموال التي صرفت على المهرجانات والبلادلا تتوفر على أبسط حقوق الطريق فنحن كأبناء هده القرى كل من ركب عربة او حافلة في كل مناسبة لزيارة أهله كأنه ممتطيا نعشه الى قبره اتعرفون ايها المسؤولون الدين ينتضرون انتشال الضحايا لتقديم التعازي والمواسات او وربما التكفل بجنازة الضحايا اننا كل ما ممرنا بهده الطريق نتشهد وكأننا نلفظ أنفاسنا الأخيرة حيث بصعوبتها لا نعرف هل سنمر سالمين ام لا أما النساء والأطفال فيفضلون عدم النظر من نوافد السيارات لصعوبة الطريق وأننا أيضا مازلنا نستعين بالبغال والحمير(كرم الله وجهكم أيها القراء ) احيانا للوصول إلى مسقط رؤوسنا (حيث المغرب معندوش باش يسايب الطرقان )
للأسف لك الله يابلدتي
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54
20 - maroki الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:56
اللهم اغفر لهم وارحمهم ونعتبرهم انساء الله من الشهداء
هذه صورة من الوضع المزري الذي نعيشه في بلدنا الحبيب وهي صورة الإهمال التام بالخصوص للمنطقة الجنوبية بالمملكة.
هذا عيب وعار الوزراء اغلبيتهم ينحدرون من هءه المناطق والعتماني قام بزيارة ووعد باصلاح الطرق و توفير المستشفيات والنقل اللائق
وها نحن نشهد الموتى بالجملة
اللهم ان هذا منكر
وانا لله وانا اليه راجعون
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21
21 - لقطة من مشهد الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:56
..على كل حال
المغرب احسن من فرنسا
في كل الأحوال والأهوال ...
نحن المغاربة كمغاربة اثاء وقوع الكوارث الطبيعية والحوادث المميتة .
لا نستعمل الهيلوكوبتر والحوامات وسائل النقل والإغاثة والنجدة بما يسمى تلك بوسائل الدعم اللوجيستيك عند فرنسا مثلا ...
اللهم إذا كان لدينا اجنبي سائح
غررت به الظروف في قعر المغرب ..
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20
22 - الفرق شاسع الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:58
الشعوب تتحرك من أجل الاكتشاف والعلم التطور والرقي فحين شعوب الخرافة والبؤس مند فجر التاريخ حصارها ماضيها واستغلالها المطلق هو التوالد باي تمن
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8
23 - مواطن الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:59
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ارحم الموتى وخفف على المصابين وذويهم.... هل رأيتم إخواني معانات سكان البادية؟
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8
24 - المعلم الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:59
مناطق سياسية خلابة ؛لكن تبقى داءيما خطيرة بفعل التقلبات الجوية في الصيف بفعل االحرارة المفرطة التي تعرفها تلك المناطق والتي تؤدي الى عواصف رعدية ،كثيرا ماتخلف خساءير كانت مادية او بشرية ؛ومازال الجميع يتدكر ماحصل بمنطقة اوريكا .رحم الله الجميع .الصبر لدويهم.
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12
25 - الكانبو الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:04
.....و قالوا نحرر الدرهم...... ولا خوف عليكم .... المغرب متحكم في اقتصاده..... ههههههههههههه
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-6
26 - محمد بلحسن الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:04
عرف المغرب تهاطلات مطرية إستثنائية حقيقية في بداية 1996 أسالت كثير من الحبر وجندت المختصين لدراسة الحلول التقنية اللازمة للتقليل من المفاجئات والأضرار في الأرواح والممتلكات.
أتذكر جيدا أنه في شهر فبراير من سنة 1996 ظهرت "شعبة جديدة لم تكن في الحسبان" تسببت في قطع الطريق الجهورية رقم 301 (غير بعيد عن مدينة الجديدة في إتجاه الوالدية) وخرجت لجنة مكونة من 4 مهندسين ( 1 من مديرية الطرق والسير على الطرق + المدير الجهوي للتجهيز + المدير الإقليمي + المختبر العمومي للتجارب والدراسات) إلى الميدان وأعدت تقرير معزز بتوصية هامة جدا:
الزيارات الروتينية يجب ألا تنحصر داخل محرم الطريق بل يجب أن تشمل مساحات شاسعة للتأكد من عدم وجود أشغال فلاحية وبنايات ومقالع أجبرت مياه الأمطار على تغيير مسارها الطبيعي.
نظرا لقلة الإمكانيات عند المديريات الجهوية والاقليمية يجب القيام بحملة تحسيسية لصالح باقي المصالح الخارجية (التابعة لوزارات الداخلية والفلاحة والسكنى ..) للتعريف بالملك العمومي الطرقي والأنهار والأودية وفروعها مع التركيز على الأضرار الممكنة كلما غابت الدراسات الجادة والتنسيق حتى خارج محرم شبكة الطرق.
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11
27 - علال كبور الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:07
المشكل هو انه اَي مسؤول لا يمكنه التحرك واتخاذ إجراءات سريعة دون تعليمات الرباط والجهات العليا ومهما وقع من حوادث تستوجب اعطاء أوامر جدية وبسرعة!!
وهذا هو مربض الفرس ومعضلة البلد !!
كلشي واقف ينتظر التعليمات ولو في عمليات الإغاثة والإنقاذ
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18
28 - احمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:10
الدرك والجيش يتوفرون على مروحيات الإسعاف لما لا تستعمل لإنقاذ المغاربة، لو كانت شخصية ذات نفوذ لقامت الدنيا ولم تقعد، المواطن العادي ليس له مكان في هذا البلد.
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20
29 - مغربي أصيل الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:11
الكوارث الطبيعية تقع في جميع بقاعي العالم هادا لا جدال فيه
لكن عندي ملاحظة مهمة جدا بالنسبة المسؤولين على الوطن و المواطنين هل نحن بحاجة إلى تنظيم كأس العالم مثلا!!!!
أو تنظيم مهرجان موازين كل سنة التي تنفق عليه 76 مليار إنه العبث أقل ما يقال
أين هي البنية التحتية و أين وأين و أين وأين و أين وأين
لك الله ياوطني العزيز مع كامل الأسف الشديد ليس عندنا عقلاء في هادا البلد السعيد
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16
30 - اسماعيل الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:12
رغم المجهود الدي يقوم به الواطن المغربي من اجل اصلاح الطريق (عن طريق تاءديته الواجب الضريبي لسيارة او ما شابه داللك من )فاءن الامر يبقى على ما هو عليه فالحكومة المغربية لا تفعل اي مجهود لاصلاح طريق القروية او المناطق المعزولة فهي تعمل جاهدة لارضاء الوزراء والبرنمنيين (تاءدية تقاعد مميز دون سن 60)
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9
31 - ملاحظة الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:12
مادا بامكان الانقاد ان يفعل فحتى سيارات الاسعاف و الجرافات يصعب عليها المرور في الاوحال فدول متقدمة وقعت فيها كوارث فهده مشيءة الله و البشر ما عندو ما يدير خصوصا ان الزخات الرعدية في مصل الصيف امطارها تنزل مثل صب البراميل في رمشة عين
اطلبوا السلامة اما الاتهامات الخاوية لا جدوى منها
طاحت البقرة علقوا الحجام
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-8
32 - العشواءية سيدة الموقف الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:15
عمليات السلامة والانقاد خلال الكوارت كانت طبيعية او حادثية في بلادي لا زالت ينقصها الكثير من التداريب لكي يكون تدخلها السريع ناجح وانقاد الضحايا في وقت حرج لا تنتضر فيه ما اذا كانت حالة الجو قسوة ام سهلة لكي تشرع في الانقاد. وهذا كله ليس خطء العاملين في عمليات السلامة والانقاد ,وانما المسؤولين على عملية الانقاد
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5
33 - توفيق الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:16
مسلك جد صعب وطريق جد ضيقة اي عربة ممكن ان تكون ضحية في هده ااطريق لم لا يستتمر فيها بعض من اموالها تالله هي ارض جد غنية ... رحم الله الجميع. انا لله وانا اليه راجعون
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9
34 - الطقس الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:20
خاص نشوفو حالة الطقس قبل السفر والا كان عواصف رعدية مانسافروش,الله يرحم لي مات
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11
35 - كريم الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:21
أين هي المروحيات ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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1
36 - اخي المتهور وصهره الرزين الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:29
اللهم ارحم الموتى وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جنانك والهم ذويهم الصبر والسلوان .
اعباد الله الله يرحم الوالدين التزموا بالنشرات الانذارية التي تصدرها مصلحة الارصاد الجوية الاذاعات والتلفزة المغربية رددا اكثر من مرة ان عواصف رعدية قوية ستضرب منطقة الحوز تحديدا لماذا فقط البحارة هم من يلتزمون بهذه النشرات عندما تعلمهم ان البحر شديد الهيجان وان علو الامواج سيتجاوز 4 امتار مثلا .

مع متمنياتي بالسلامة لكل مسافر
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8
37 - صاحب القلم الأحمر الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:40
انالله وانااليه رجعون اللهم يارب الصعفاءوالمساكين
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2
38 - احمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:47
"شعبة جديدة لم تكن في الحسبان."
شعبة أتتنا من آسا!!! علاش آسي ماتكونش في الحسبان؟
بحكم عدد المفقودين وطبيعة الحادث يكون ماجاء به المعلق رقم 3 من طلب واجب ومؤكد!!
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-2
39 - ما اكثر طوال... الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:49
... الالسن.
ما هي الدولة التي تستطيع مواجهة غضب الطبيعة حتى. و ان كانت قوية؟
نفس الكوارث وقعت في الصين التي تتوفر على. تجهيزات كبيرة وفي. الولايات المتحدة الامريكية..
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0
40 - الطاطاوي الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:58
اب رقم 15
فقط اين هي المروحية
نعم هاته الكوارث تقع في جميع البلدان لكن التدخل والنقاد في تلك البلدان يختلف 100 في 100
عن التدخل في المغرب. هدا ما نعيبه عليهم وليس الكوارث.
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2
41 - محمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:00
تعازينا لأسر المفقودين،لكن الملاحظ أن هدا المسلك الطرقي منسي ومهمول خصوصا بعد جماعة وركان،والسد،
لواعطيت العناية بهده الطريق مند سنوات لاصبح مدارا سياحيا انطلاقا من مراكش والعودة عبر أكادير مرورا بالطبع بتارودانت.
سيكون منتوجا سياحيا يقدم للسائح، يجمع بين المناظر الجبلية وسفوحها المنحدرة وخصائص تارودانت التاريخية وجمالية أكادير بطقسها و شواطءها ،كل هدا سيساهم في انتعاشة اقتصادية بالمحور الطرقي.فنادرا ما تبرمج وكالات الاسفارهدا المقطع في رحالاتها نظرا لسوء حالة الطريق .
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5
42 - صاحب القلم الأحمر الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:01
يارب ارحم الضعفاء والمساكين في هذه المناطق النائية
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3
43 - دغري الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:26
مررت من هذه الطريق الخطرة سنة 1993م و شاهدت الحجارة تساقطت من الجرف على الطريق. السؤال الذي يطرح الأن : من المسؤول الحقيقي عن هذه الخسارة الكبرى في هذ ه ألأر واح؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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1
44 - واد الجبل الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:44
هذه الكوارث الطبيعية متوقعة ونتفهمها ولكن ما لا نفهمه :أين نحن من التجهيزات والاليات للتعامل مع هكذا حالات...وأين نحن من الفرق الخاصة المكونة والمدربة على التعامل مع مثل هذه الحالة لإنقاذ ما يمكن انقاذه والتعامل مع الحالة في وقت قياسي ....مثل هذه الحالة تجند لها الدولة (وزارة التجهيز والداخلية وقوات الدفاع المدني والعسكري)فرقا خاصة للإنقاذ لها ما يكفي من المهارات والمؤهلات الفنية تجعلها مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالة.أرى ان من يهمهم الامر فالحين غير إقامة براجات الدرك التي تنتشر كما ينتشر الفطر لتسجيل مخالفات السير واستخلاص الغرامات
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4
45 - عبده/ الرباط الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:48
سيارة عالقة بمن فيها من ركاب تحت اوحال يفوق علوها عشرون مترا ..اين هي سرعة التدخل ؟؟؟ سيموت الركاب اختناقا لانعدام الهواء... الم يفكر احد في ذلك؟ في مثل هذه الحالات من الكوارث كان يجب الاستعانة باليات الجيش... رحم الله الضحايا و يشفي المصابين
..
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4
46 - عجيب الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:49
اللهم ارحم الاموات وارزق اهلهم الصبر
الحوادث و الكوارت واحدة تلو الأخرى
من السيارات الى الشاحنات الى القناطر الى القطارات الى الأتربة
و الوزراء المعنيون ما زالوا في مناصبهم
عجيب
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1
47 - معلق الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:49
لا حول ولا قوة الا بالله. الناس مدفونين تحت 20 متر من التراب و هناك من يطالب باستعمال الهلكوبتر في الإنقاذ. الجهل و الجدال بغير علم هو آفة هذه الأمة.
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9
48 - محمد ايوب الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:10
فاجعة فعلا:
رحمهم الله تعالى..انها فاجعة فعلا.. قدر الله وما شاء فعل..مثل هذه الكوارث متوقعة..ما يؤسف له حقا هو ضعف تجعيزات الانقاذ وتأخر وصول فرق التدخل..صحيح ان العملية جد صعبة باستعمال التراكسات..فقد يكون بعض منهم كتب الله له النجاة من الموت فيأتي التراكس للقضاء عليه..يجب أن تكون لنا فرق انقاذ مدربة جيدا لمثل هذه الحالات..مجددا..رحمهم الله تعالى.
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49 - فادي الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:19
لا طريق لا مستشفى لا وسائل إنقاذ ان لله وان اليه راجعون
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50 - خالد الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:55
الانقاد ينفع عند نشوب حريق او حتى زلزال اما تحت اكوام الطين فمستحيل اخراجهم احياء
اتركوا المسؤوليات و ترحموا على الاموات
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51 - عبدالناصر_إفني الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:59
اللهم لطفك، ما أثار فضولي و استغرابي عدم وجود تدخل جوي بالهليكوبتر لو كان اسم " جاك " من بين المفقودين و العالقين لقامت الدنيا و ما قعدت: أما أحمد و محمد لا بأس.
لا حول و لا قوة إلا بالله.
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52 - حسن الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:07
بدل أن نضرب كف على كف أمكان أجدى أن نطلب الغوث الدولي خاصة من الدول التي لها باع طويل في مثل هذا الإنجراف الذي طمر وسيلة النقل...إسبانيا،البرتغال،فرنسا، ألمانيا،كوريا، اليابان ...لا تبخل بخبرائها لنا بدل الإكتفاء بجرافات مسكينة لا حول ولا قوة لها...لماذا لا نطلب المساعدة الدولية ولو عن طريق الأمم المتحدة ؟
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53 - سهام الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:08
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرحم جميع الموتى وارزق أهلهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
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54 - طرق تحت الجبال الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:37
التخطيط الفاشل للوزارات التي يهمها نهب المال العام و الرواتب الضخمة والامتيازات من سفر و سكن ونفقات عاى حساب الدولة.... طرق متآكلة ترصد لها ميزانيات خيالية و قناطر من الجيل 1800 واغبياء يتصرفون في مصير العباد.... طريق تحت جبل تراب متحرك. ومنهار اي تتساقط الحجارة كل لحظة... لا اهتمام بسلامة المداويخ ولا صحتهم تهم اما في انقادهم او في المستشفيات. هم مداويخ القرن 21..
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55 - حمودة الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:56
طريق صعبة وذات تضاريس شديدة الانحدار ما يجعل السيول تملا الطريق المعبدة وتجرف كل شيء حتى القناطر وهذا عشته شخصيا
والخطر يكمن في وقت الظلام والليل
عشر سنوات مضت كنت على وشك ان اهلك هنالك انا وعائلتي على بعد 3 او 4 كيلومترات على ويركان في اتجاه تلوين قطعنا القنطرة المعلومة تم زادت حدة المطر ورجعت الى ويركان للمبيت عند الشيخ وعند العشاء قال لي ان القنطرة قد حملها السيل ولم يبقى منها اَي شيء ....
اقترح ان تغلق الطريق وقت الأمطار والعواصف خصوصا في الليل
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56 - عزيز الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:26
حادكين غير فالرادارات باش مصو الدم ديال بنادم السلامة نوضو صاوبو الطرقان الله اعفينا منكم.
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57 - اجويدر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:21
لا حول ولا قوة الا بللاه راه كان واحد المهرجان غدي يتنضم فهاديك المنطقة ولكن لغاوه بسباب هاذ الفاجعة . المعضلة الكبرى هي فلوس المهرجان كاينين او باش يصاوبو الطريق مكاينش.اللهم ارحم الشهداء وارزق ذويهم الصبر والسلوان.
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58 - mohd الجمعة 26 يوليوز 2019 - 01:06
الله ارحهم رآه السلطات مزكاوش من 6 عشية رآه تحييدو كمية ديال 15 متر ف للعلو ديال التراب و الحجر الله اعاونهم
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59 - كريمة الجمعة 26 يوليوز 2019 - 01:20
لماذا نحن في سنة 2019 ومازال لا يسمح للوقاية المدنية اقتناء طائرات وهليكوبتر الانقاذ والحرائق ودائما نفس العذر لا يسمح لها لدواع أمنية لماذا لا يسمح لكل جهاز أن يختص في مهتمه ولا يتدخل قي أي جهاز آخر الا للدعم أو المساعدة، الجزائر لها آليات وطائرات ومراكب ودراجات وآليات الخفر والتنقيب وقطارات كلها مسخرة لأجل الانقاذ تحتوامرة وملك لرجال المطافئ وعاملين فاق عددهم 60 ألف موظف رغم أن مجالهم الحضري يتمثل فقط في الشريط الساحلي الشمالي، والمغرب مازال متأخرا في هذا المجال بسبب تدخل الأجهزة الامنية الأخرى في عمل رجال الانقاذ (الوقاية المدنية )
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