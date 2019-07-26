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الرئيسية | حوادث | ترويج مقاطع فيديو الجرائم يستنفر الأمن الوطني

ترويج مقاطع فيديو الجرائم يستنفر الأمن الوطني

ترويج مقاطع فيديو الجرائم يستنفر الأمن الوطني
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 08:10

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر شخصين مصابين بجروح بليغة بالشارع العام، وباشرت بشأنه أبحاثا أظهرت أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، سبق أن عالجتها مصالح ولاية أمن مكناس.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، أن السجلات والمعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن مكناس تؤكد أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بين شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، تدخلت على إثره مصالح الأمن من أجل فتح بحث لتحديد أسباب وملابسات هذه الجريمة، في وقت تم نقل الطرفين إلى المستشفى حيث لا يزال كل منهما يخضع للعلاج تحت المراقبة الشرطية.

وفي المقابل، يضيف البيان، تنفي مصالح الأمن الوطني بشكل قاطع صحة التدوينات التي ربطت، بشكل مغلوط وتدليسي، بين هذا المقطع وبين مقطع آخر يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بتعريض ضحية للطعن حتى الموت؛ وهو التسجيل الذي تبين، من خلال الأبحاث الأولية، أنه لا يعود إلى أية واقعة تم تسجيلها في المغرب؛ سواء حديثا أو خلال الماضي.

يذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بتنسيق مع المصالح المركزية للشرطة القضائية، زوال الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثها، عن طريق نشر تسجيل لجريمة قتل بشعة مسجلة بالخارج ونسبتها بشكل مغلوط للمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد تعمد تقاسم مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يوثق لجريمة قتل عمد وقعت بإحدى دول أمريكا اللاتينية، مع ادعائه بشكل مغلوط ومضلل بأن مكان تسجيل تلك الجريمة هو المحطة الطرقية "اولاد زيان" بالدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات على الصعيد الوطني من أجل تحديد كل من المتورطين في تداول هذا المقطع وغيره من المقاطع التي توثق لأفعال إجرامية مسجلة بالخارج، مع نسبها بشكل تدليسي للمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - خالد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 08:47
نتمنى من الشرطة القيام بحملات تمشيطية بحي الازدهار ب.م.ع مكناس حيث جلسات خمرية ومخدرات من 10 ليلا الى بزوغ الفجر...
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9
2 - مغربي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:30
شكرا الامن الوطني على اليقظة ولكن يجب تكتيف وزيادة عدد رجال الشرطة في المدن او الدوائر السوداء و نشر كاميرات المراقبة لتقليل من الجريمة لانها في تصاعد مهول
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7
3 - واحد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:38
الأمن بان ليا كينتقم من الناس اللي كتنشر فيديوهات الجرائم اللي كيحاول الأمن يخليها حسي مسي .. تماما بحال القصة ديال حنان ... السيدة خشاو فيها القراعي .. وما كان حتى بيان فالموضوع .. حتى خرج الفيديو ..عاد لقينا 8 اخرين مازال دالعين ..

شكون دابا اللي كيضلل الرأي العام؟

حيت إذا سقطت أسطورة "نعمة الأمن والاستقرار" آش بقا؟ لا سكن لا شغل لا تعليم لا صحة .. لا ديمقراطية لا حقوق .. وفالأخير لا أمن
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3
4 - تغطية الشمس بالغربال الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:43
الامن الوطني لا يجب عليه انتظار نشر مقاطع للتأكد منها. بل استباق هذه الأحداث لمنع حدوثها. اما اذا وقعت فقد كان ابوك صالحا.
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9
5 - wizari الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:55
اسمع كاليك داوى السوابق قضاءية اعلاش ليكون كانا الحبس فيه جوع ؤلاعمال الشاقة غدي يخراج منو ايمشيو فين اتكمشو ولاكين بحال هدو كيدخلو كيلقاو المخدرات كيلقاو الماكلة كاين لحم كاين الدوش كاينا التلفازاة ؤزيد ؤزيد
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6
6 - الهاشمي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:59
من كثرة ما أصبحنا نشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي من مصائب كحلة يعيش المغاربة حالة إحباط وخوف من المستقبل، على الدولة مراسلة يوتيب و فايس بوك وفروعه كواتساب لحجب المحتويات الغير اللائقة والتي ترقى إلى جريمة مع وجود خلية يقظة لدى مصالح الأمن تتصدى بشكل فوري لكل من يسمم قيم المجتمع المغربي والزج به في السجن لفترة لا تقل عن 5 سنوات نافذة لتكون رادعة في حق هؤلاء المتهورين.
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0
7 - تحية للنيابة العامة الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:23
تحية للنيابة العامة المختصة على نجاعتها في تكييف النصوص القانونية التي تحتاج إلى ذكاء وحنكة قانونية وعملها الدائم على تسيير الضابطة القضائية بإعطاء التعليمات المناسبة فألف تحية للنيابة العامة
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0
8 - مرتن بري دو كيس الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:35
يجب أن يعاقب هذا المجرم عقابا جديا .وقاس حتى يتمكن امثاله من عدم نشر الأكاذيب الضالة.وعيش المواطن في شك من أمننا وخوف داءم على نفسه وأبناءه وامواله.. ونجعل هذا المجرم عبره لمن يعتبر ولكل من ينشر الأكاذيب كيفما كانت صورتها..فقد اصبحنا لا نصدق الصحيح من الكاذب بكثرة ما تصلنا من صور وفيديوهات تشوه صورة بلدنا المغرب وتجعله بلاد غير آمنا في نظر السواح الأجانب وحتى من داخل وطننا..فالعقاب والضرب بيد قاسية على امثال هؤلاء المجرمين ن نوع جديد.يجعلهم قذوة للآخرين.
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9 - عبد القادر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:37
هدكشي لي توقع في محطة ولاد زيان ، ما عالم بيه غير ألله ، اما الشرطة راه تترزق معا راسها، فين مسوقين ليك.
واحد القنطرة دايرينها في ولاد زيان ، للعبور ، لي ذاز فيها مشا فيها لا حراسة ولا هم يحزنون ، وعامرا غير بالخرا ديال الافارقة والزبل والبول .هدكشي لي باقي لينا
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10 - yassine benfkir الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:38
المغرب أصبح معروف الان بالجرام والسرقة والاختصاب في كل دول العالم.
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