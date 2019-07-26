الجمارك تضبط شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك بميناء المسافرين طنجة المتوسط من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، وإيقاف شخصين كانا على متن السيارة المحملة بتلك الممنوعات.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عملية تفتيش السيارة أسفرت عن حجز 50 كيلو شيرا، و90 كيلو من مسحوق "طابا".

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفيْن، وهما مغربيّان كانا يعتزمان نقل تلك الشحنة من المغرب إلى إسبانيا، سُلّما إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل التحقيق معهما.

وبعد التحقيق الأولي مع الموقوفيْن، أكدا أن السيارة تابعة لإحدى شركات نقل البضائع، ولا يعرفان نوع البضائع التي كانت تحتوي عليها السيارة.

وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشرافها، من أجل تعميق البحث وتحديد كل المتورطين المفترضين في العملية.