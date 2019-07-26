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الرئيسية | حوادث | "الهشاشة" تدفع ثلاثينيا إلى الانتحار في تطوان

"الهشاشة" تدفع ثلاثينيا إلى الانتحار في تطوان

"الهشاشة" تدفع ثلاثينيا إلى الانتحار في تطوان
أيوب صدور من تطوان
الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:15

وضع ثلاثيني حدا لحياته، اليوم، بعدما أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل قام بوصله بباب المنزل ولفه حول عنقه وسط حي الإشارة بمدينة تطوان.

ووفق مصادر متطابقة، فإنّ الهالك، المسمى قيد حياته "محمد" والبالغ من العمر 35 ربيعا، اختار إنهاء حياته بهذه الطريقة في ظروف غامضة، حيث عثر عليه جثة هامدة.

ورجحت المصادر ذاتها أن تكون الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعيشها الهالك سببا مباشرا في إنهاء حياته بهذه الطريقة "الدرامية".

مصالح الأمن حلت ببيت الهالك من أجل مباشرة تحقيقاتها حول ظروف الواقعة وحيثيّاتها، وعملت على توجيه الجثة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح قصد تحديد الأسباب الحقيقيّة للوفاة، طبقا لتعليمات النّيابة العامّة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - المهدي الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:32
أكبر مصيبة في هذه البلاد هي الفقر و البطالة و المصيبة الأعظم هي عدم وجود هيئة أو مؤسسة التي تتدخل أو تحرك ساكنا لمحاربة هذه الآفة ، لذلك الناس تفقد الأمل و تتجه إلى الإنتحار ، الحكومة في سبات و انشغالها منصب حول تغيير التوقيت و المال موجود بين يدي جامعة الكرة للبحث عن مدرب جديد لمنتخب الفشل الكروي....
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30
2 - noure الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:36
حنا فاءة الشباب فهاذ البلاد كنمتو كل يوم اوللي مكسبرش كيفضل الانتحار .خلاصة القول كين غي راسي راسي مثل الشهير اثفوتني غي انا اواتجي فين بغات. الشفرة الصحاح مبرعين ..او الصغار مطبق عليهم مسطرة قلوانية
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16
3 - sam الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:09
أسباب الوفاة بدون تشريح و لا زواق الفقر ثم الفقر لا صحة ولا تعليم ولا امن و لا مستقبل و لا توظيف وزد على ذلك والقائمة طويلة اللهم غير الحال بما هو أفضل
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24
4 - الأوقاف و الانتحار الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:15
الأوقاف وجدت حلا ناجعا للقضاء على ظاهرة الانتحار في الشمال بارسال وعاض ورجال الدين الاسلامي !!!؟؟؟
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12
5 - صابر الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:24
سبب الانتحار هي الهشاشة فلماذا التشريح والسبب واضح ؟ جل الحالات تنتحر لنفس السبب. فاللهم تجاوز عنهم و رد الى الصواب من كان السبب...
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13
6 - khalid الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:26
لحاجة لي مبغتش تفهم ليا هي علاش يتم تدخل الأمن او دارك أثناء إنتحار لماذا يتدخلون قبل راجل قتل نفسه من شدة الفقر فتركه
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12
7 - reda الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:30
C’est alarmant, il y a beaucoup de suicide dans les provinces du nord. La pauvreté, le chômage, … il faut tenir en compte de la population locale dans les projets du développement du nord. Le facteur social est primordial dans tout projet de développement.
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7
8 - حسن الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:57
المغرب أحسن من فرنسا فلماذا ينتحر المغاربة و لا ينتحر الفرنسيون ؟ سؤال موجه إلى العثماني
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