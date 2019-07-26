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كُتّاب وآراء
"الهشاشة" تدفع ثلاثينيا إلى الانتحار في تطوان
وضع ثلاثيني حدا لحياته، اليوم، بعدما أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل قام بوصله بباب المنزل ولفه حول عنقه وسط حي الإشارة بمدينة تطوان.
ووفق مصادر متطابقة، فإنّ الهالك، المسمى قيد حياته "محمد" والبالغ من العمر 35 ربيعا، اختار إنهاء حياته بهذه الطريقة في ظروف غامضة، حيث عثر عليه جثة هامدة.
ورجحت المصادر ذاتها أن تكون الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعيشها الهالك سببا مباشرا في إنهاء حياته بهذه الطريقة "الدرامية".
مصالح الأمن حلت ببيت الهالك من أجل مباشرة تحقيقاتها حول ظروف الواقعة وحيثيّاتها، وعملت على توجيه الجثة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح قصد تحديد الأسباب الحقيقيّة للوفاة، طبقا لتعليمات النّيابة العامّة المختصة.