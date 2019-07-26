24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:31
|13:39
|17:18
|20:37
|22:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكتاني يحظى بوسام رئاسي رفيع في الكوت ديفوار
- وفرة إنتاج الصيد البحري تُنعش عرض الأسماك بالأسواق الوطنية
- رصيف الصحافة: المغرب يقتني معدات عسكرية بـ 325 مليون دولار
- قطار فاس-مراكش ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات
- الدرك يشنّ حملة تطهيرية في شواطئ شمال أكادير
كتاب جديد يوصي الجامعات المغربية بولوج عصر "التعليم الرقمي" (5.00)
المغرب ونيجيريا يتفقان على إنجاز "أنبوب الغاز" في وقت قياسي (5.00)
إنكار وجود معتقلين سياسيين يضع بوعياش في قلب "زوبعة حقوقية" (5.00)
- الفرنسي "لوران بلان" يقترب من تدريب المنتخب الوطني المغربي - (251)
- الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يفارق الحياة بالمستشفى العسكري - (78)
- رونار: آسيا وجهتي المقبلة .. سأعود للفوز بكأس إفريقيا مرة ثالثة - (65)
- الشيخ حماد القباج: "فرنسة التعليم" خيانة للأسلاف - (59)
- جهود الإنقاذ في "فاجعة الحوز" .. أفراح الأعراس تتحوّل إلى أحزان - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قطار فاس-مراكش ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات
لقي رجل ثلاثيني مصرعه على الفور، اليوم الخميس، بعدما صدمه قطار على مستوى دوار أولاد بن السبع جماعة المزامزة الجنوبية بإقليم سطات، في ظروف شكلت موضوع بحث تمهيديّ من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسريّة عاصمة الشاوية.
الهالك "ح. و" مزداد سنة 1981 بإقليم تزنيت، كان يقطن في درب عمر بمدينة سطات، متزوج وأب لطفل واحد، صدمه قطار يربط بين فاس ومراكش نواحي سطات حيث لقي مصرعه في الحين.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي، وممثل السلطة المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، وتمت معاينة جثة الهالك قبل نقلها نحو قسم الأموات بمستشفى سطات قصد المعاينة الطبية أو التشريح.
وأمرت النيابة العامّة المختصة بفتح بحث تمهيدي في انتظار نتائج الفحص أو التشريح، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة وظروفها، وكشف إن كان الأمر يتعلق بعملية انتحار أو حادث سير عرضيّ.