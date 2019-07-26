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الرئيسية | حوادث | قطار فاس-مراكش ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات

قطار فاس-مراكش ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات

قطار فاس-مراكش ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:35

لقي رجل ثلاثيني مصرعه على الفور، اليوم الخميس، بعدما صدمه قطار على مستوى دوار أولاد بن السبع جماعة المزامزة الجنوبية بإقليم سطات، في ظروف شكلت موضوع بحث تمهيديّ من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسريّة عاصمة الشاوية.

الهالك "ح. و" مزداد سنة 1981 بإقليم تزنيت، كان يقطن في درب عمر بمدينة سطات، متزوج وأب لطفل واحد، صدمه قطار يربط بين فاس ومراكش نواحي سطات حيث لقي مصرعه في الحين.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي، وممثل السلطة المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، وتمت معاينة جثة الهالك قبل نقلها نحو قسم الأموات بمستشفى سطات قصد المعاينة الطبية أو التشريح.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بفتح بحث تمهيدي في انتظار نتائج الفحص أو التشريح، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة وظروفها، وكشف إن كان الأمر يتعلق بعملية انتحار أو حادث سير عرضيّ.

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