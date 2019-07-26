24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4906:3113:3917:1820:3722:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. كتاب جديد يوصي الجامعات المغربية بولوج عصر "التعليم الرقمي" (5.00)

  2. مستشار جماعي: فندق المامونية "يبيض ذهبا" (5.00)

  3. المغرب ونيجيريا يتفقان على إنجاز "أنبوب الغاز" في وقت قياسي (5.00)

  4. إنكار وجود معتقلين سياسيين يضع بوعياش في قلب "زوبعة حقوقية" (5.00)

  5. حفل التميز لأبناء الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يشنّ حملة تطهيرية في شواطئ شمال أكادير

الدرك يشنّ حملة تطهيرية في شواطئ شمال أكادير

الدرك يشنّ حملة تطهيرية في شواطئ شمال أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:59

فعّلت مصالح الدرك الملكي بسرية أكادير حملة تمشيطية واسعة همت بالخصوص الشريط الساحلي بشمال أكادير، وذلك استمرارا للتدخلات الأمنية بجميع النفوذ الترابي للسرية الهادفة إلى التصدي الاستباقي لمختلف الظواهر الإجرامية وإزالة كل الشوائب الأمنية.

وانطلقت العملية الأمنية التي شملت شواطئ تغازوت، إمي ودّار والتامري، منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، وأسفرت عن التحقق من هويات مئات الأشخاص، بالإضافة إلى توقيف عشرات المبحوث عنهم بموجب قضايا جنحية وجنائية مختلفة.

واستهدفت الحملة عددا من المغارات المتواجدة على جنبات الشواطئ، حيث تم تحديد هويات مالكيها والقاطنين بها، باعتبارها مواقع مشبوهة، وذلك بهدف محاربة كل ما من شأنه المساس بأمن الأفراد والممتلكات، وتوفير الظروف الأمنية المواتية للمصطافين خلال فترة الصيف.

ولقيت هذه العملية استحسانا كبيرا من طرف ساكنة وفعاليات المنطقة، إلى جانب الزوار والمصطافين، المغاربة والأجانب، الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على تلك المناطق الشاطئية خلال موسم الاصطياف؛ إذ ساهمت في تعزيز الشعور بالأمن بهذا المحور السياحي.

كما تم تعزيز الموارد البشرية الدركية في مجال السير والجولان على امتداد الطريق الوطنية رقم 1، انطلاقا من جماعة أورير، نظرا للاختناقات المرورية التي تشهدها في فترة الصيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - شمالي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:24
يجب ان تشن هذه الحملات في كل بقاع المملكة يجب ان تعود للامن هيبته.و لا رحمة للوحوش البشرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - عبدو الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:30
احيي جهاز الدرك الملكي جزاكم الله خيرا طهروا البلاد من الشمكارة وحاملي السواطر تحية لرجال الدرك الملكي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
3 - سوسي محمد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:44
شكرا للأمن المغربي تستحقون كل الاحترام و التقدير سواء الشرطة او الدرك
نفتخر بكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - مواطن الجمعة 26 يوليوز 2019 - 01:47
الحملات المقرونة بالظرفيات الخاصة في المغرب يجب أن تكون روتين يومي طيلة السنة ،السؤال هو أين يذهب الأمن والدرك الملكي بعد تلك الحملات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.