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الرئيسية | حوادث | ترويج جريمة بأمريكا اللاتينية يورط شخصا بالبيضاء

ترويج جريمة بأمريكا اللاتينية يورط شخصا بالبيضاء

ترويج جريمة بأمريكا اللاتينية يورط شخصا بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 05:25

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المصالح المركزية للشرطة القضائية، زوال الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثها، عن طريق نشر تسجيل لجريمة قتل بشعة مسجلة بالخارج ونسبتها بشكل مغلوط للمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد تعمد تقاسم مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يوثق لجريمة قتل عمد وقعت بإحدى دول أمريكا اللاتينية، مع ادعائه بشكل مغلوط ومضلل بأن مكان تسجيل تلك الجريمة هو المحطة الطرقية "اولاد زيان" بالدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات على الصعيد الوطني من أجل تحديد كل من المتورطين في تداول هذا المقطع وغيره من المقاطع التي توثق لأفعال إجرامية مسجلة بالخارج، مع نسبها بشكل تدليسي للمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الاسم الجمعة 26 يوليوز 2019 - 05:48
الانترنت ولّد الأغبياء و المرضى النفسيين
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31
2 - الفتنة الجمعة 26 يوليوز 2019 - 06:00
الفتنة نائمة لعن الله من اوقدها. هدا الشخص يجب أن يعاقب.
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26
3 - محمد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 06:02
يجب معاقبة هذا المروج للاكاذب من اجل التخويف ونشر الفتنة في بلدنا اشذ العقاب.
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22
4 - mjalwake fnew york الجمعة 26 يوليوز 2019 - 06:45
maintenant il va partir passer quelques mois a oulade ziane.
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6
5 - سعيد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 07:19
اي شخص ارادا تشويه صورة المغرب على القضاء أن يطبق عليه أقصى العقوبات
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21
6 - سعيد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 07:22
لا أفهم لماذا يروج بعض المرضى لمثل هده السلوكيات السلبية المنفردة الوحشية المفرطة الغبية الأجنبية... هل فقط لخلق البوز... ! هده الأفعال الصبيانية الامسؤولة تضر بالبيئة الخلقية و بالإنسان المدني المتحضر المسؤول الرؤوف ...مثل الدواعش......والتي لامحل لها لا حضاريا و لا مجتمعيا...الانسان الشجاع عليه الاجتهاد في العمل على الاعتناء و تحسين وتطوير ميادين جدية كالمعرفة والعلم والحرية والرياضة والفن والتسلية والصحة والعدل ووو وهدا يتطلب رؤية سليمة وتبصر وحكمة و نزاهة وشفافية وووو وكما يقال في الفضيلة فليتسابق المتسابقون . أما اللصوصية والشجار والكلام الساقط و الدماء والسيوف و القتال و المخدرات ووو ماهي الا شكل من أشكال الثلوث السمعي البصري التي تحاول خلق الرعب و تدل فقط على غباء و تخلف بعض الوحوش الادميين!
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18
7 - نور الجمعة 26 يوليوز 2019 - 07:35
تحية اجلال و تقدير للكادر الامني
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12
8 - ابو علي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 07:49
يوم امس في الصباح رايت هذا المقطع عندا صديقي و قلت له هذا الفيديو مجرد مزيف في الصوت و يعود هذا الاجرام في دول امريكا اللاتينية لانه قبل سنتين نفس الجريمة مختلفة عليها بعد الشيء ولاكن حرام على هذا الانسان ان ينشر هذا الرعب و الهلع في نفوس الانسان يجب ان يعاقب اشد العقاب ليكون عبرة للاخرين نحن لا ننكر بلا المغرب ليس فيه الاجرام ولاكن بهذا الشكل لا اظن
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9
9 - ADAM الجمعة 26 يوليوز 2019 - 08:17
يجب محاكمة دلك بالسجن تلاتين سنة سجنا نافدا مع الأشغال الشاقة مع منعه من الإستفادة من العفو و كل من شارك دلك الفيديو بنصف المدة حتى يكونوا عبرة السفهاء اللدين ينشرون جرائم إرتكبت بالخارج و ينسبونها لهدا الوطن لتشويه صورته و الإستهانة بالمجهودات التي تقوم بها السلطات الأمنية بمختلف تلاوينها للقضاء على الجريمة و كل هدا من أجل البوز و ربح المال من موقع يوتيوب بدلا من العمل
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9
10 - اش هاد بنادم الجمعة 26 يوليوز 2019 - 08:57
نحيي الشرطة السبرنتيكية ونسأل الله السلامة والعافية وان ينتقم من زارعي الفتنة بين الناس ...جمعة مباركة
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10
11 - azizovitech الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:01
على حد تفكيري فمن الآن فصاعدا فأي مواطن قد يتوصل بأي مقطع فيديو يوثق لجريمة قد لا يبلغ عنها تفاديا لسي و جيم و طلع و هبط و ربما الاعتقال و المتابعة من أجل إهانة الضابطة القضائية
يجب إيجاد حلول أنجع فالجهل نخر عقول المتصفحين
إما يجب الحظر التلقائي من طرف محركات البحث لمل من ثلث تموقعه بالمغرب أو أي شي من هذا القبيل
ثانيا التربية يجب تربية أطفالنا فهم من سيعول عليهم في الغد
يجب أن نعرف أن الجرائم موجودة في شعوبنا ما دام الإنسان موجود إلا أنا وسائل التواصل تقوم بنفخ المحتوى و نشره على أكثر قطر ممكن
فحلول الاعتقالات ليست بحلول ليست إلا ترقيعية
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1
12 - الاندلسي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:52
حتى الذين شاركوا الفيديو بسذاجة سيمرون للمساءلة والمحاسبة..والقانون لا يحمي المغفلين..
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1
13 - simo الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:21
شعب بعشرات وجوه هذا الشخص اراد ان يعبر عن الجرائم التي اصبحت منتشرة و لا احد يتذخل و ماذا تقولون عن الجرائم التي وقعت في اسبوع واحد الطفل الذي اغتصب و شنق و الشابة حنان وووو تخيلو لو سجلت و شوهدت في الشبكات ماذا ستقولون سجلت في البرازيل و فيقوا راهة مؤامرة من الدولة نحن في الخارج نرى كل الجرائم اليومية التي تقع في انحاء المغرب ، القرقوبي منتشر في الاحياء و الصيوف تصنع و تباع بالعلالي و كلمة اخيرة القرقوبي يصنع بالمغرب تحت اشراف مسؤولين .
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