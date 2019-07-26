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كُتّاب وآراء
ترويج جريمة بأمريكا اللاتينية يورط شخصا بالبيضاء
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المصالح المركزية للشرطة القضائية، زوال الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثها، عن طريق نشر تسجيل لجريمة قتل بشعة مسجلة بالخارج ونسبتها بشكل مغلوط للمغرب.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد تعمد تقاسم مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يوثق لجريمة قتل عمد وقعت بإحدى دول أمريكا اللاتينية، مع ادعائه بشكل مغلوط ومضلل بأن مكان تسجيل تلك الجريمة هو المحطة الطرقية "اولاد زيان" بالدار البيضاء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات على الصعيد الوطني من أجل تحديد كل من المتورطين في تداول هذا المقطع وغيره من المقاطع التي توثق لأفعال إجرامية مسجلة بالخارج، مع نسبها بشكل تدليسي للمغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
يجب إيجاد حلول أنجع فالجهل نخر عقول المتصفحين
إما يجب الحظر التلقائي من طرف محركات البحث لمل من ثلث تموقعه بالمغرب أو أي شي من هذا القبيل
ثانيا التربية يجب تربية أطفالنا فهم من سيعول عليهم في الغد
يجب أن نعرف أن الجرائم موجودة في شعوبنا ما دام الإنسان موجود إلا أنا وسائل التواصل تقوم بنفخ المحتوى و نشره على أكثر قطر ممكن
فحلول الاعتقالات ليست بحلول ليست إلا ترقيعية