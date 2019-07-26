فرق الإنقاذ تسحب "السيارة المدفونة" في الأتربة والأوحال بإقليم الحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت فرق الإنقاذ بإقليم الحوز، مساء الخميس، من العثور على السيارة التي أطمرت بكميات هائلة من الأتربة والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى دوار توك الخير، جماعة إجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب، دائرة أسني.

ونجحت عملية الإنقاذ في انتشال أم وطفلها فقط من خارج سيارة النقل المزدوج التي اغرقتها الأتربة وتطلب الوصول إليها حوالي 28 ساعة، فيما استحال الوصول إلى الآخرين، لأن السيارة غرقت تحت جبال من الأحجار.

وما زالت فرق الإنقاذ المكونة من أطر وزارة التجهيز، وعناصر الدرك الملكي، والجماعتين الترابيتين لإكمال واجوكاك، ورجال الوقاية المدنية، تعمل على انتشال المفقودين الآخرين من تحت أنقاض أكوام بحجم الجبال من الأتربة.

وأفادت السلطات المحلية بإقليم الحوز، في بلاغ لوزارة الداخلية، بأن التساقطات الرعدية الغزيرة التي عرفها الإقليم، مساء يوم الأربعاء المنصرم، أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية وإحداث سيول أدت إلى انجراف.

وأضاف البلاغ أنه "فور إشعارها من طرف أحد الأشخاص الذي كان يتواجد بعين المكان حين وقوع الحادث، تعبأت كل من السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث مازالت الأشغال متواصلة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 متر تقريبا، لانتشال السيارة وركابها المحتملين واستعادة حركة السير بهذا المقطع الطرقي".