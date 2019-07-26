نجل رجل سلطة يتعرض لاعتداء شنيع بالعيون

مصطفى البكار من تزنيت

تعرض ابن رجل سلطة بإقليم العيون، مساء الخميس، لاعتداء شنيع على يد مجهولين، أدخل على إثره إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي، قبل توجيهه في حالة خطرة نحو مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

وقال مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية إن الضحية، وهو ابن رجل سلطة برتبة خليفة قائدة جماعة الدشيرة، عثر عليه بالقرب من مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون في حالة صحية حرجة، جراء تعرضه لاعتداء جسدي أصيب على إثره على مستوى الرأس والأطراف.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن العيون باشرت تحقيقاتها المعمقة في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل فك خيوط وملابسات الجريمة وتحديد هوية الواقفين وراءها.

وخلف الحادث استنكارا واسعا في أوساط ساكنة العيون، خصوصا وأنه جاء مباشرة بعد أيام قليلة فقط على جريمة القتل التي راح ضحيتها قائد جماعة الحكونية، بعدما عثر على جثته يوم الإثنين الماضي وهي تحمل آثارا لطلقات نارية.