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الرئيسية | حوادث | نجل رجل سلطة يتعرض لاعتداء شنيع بالعيون

نجل رجل سلطة يتعرض لاعتداء شنيع بالعيون

نجل رجل سلطة يتعرض لاعتداء شنيع بالعيون
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 08:56

تعرض ابن رجل سلطة بإقليم العيون، مساء الخميس، لاعتداء شنيع على يد مجهولين، أدخل على إثره إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي، قبل توجيهه في حالة خطرة نحو مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

وقال مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية إن الضحية، وهو ابن رجل سلطة برتبة خليفة قائدة جماعة الدشيرة، عثر عليه بالقرب من مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون في حالة صحية حرجة، جراء تعرضه لاعتداء جسدي أصيب على إثره على مستوى الرأس والأطراف.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن العيون باشرت تحقيقاتها المعمقة في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل فك خيوط وملابسات الجريمة وتحديد هوية الواقفين وراءها.

وخلف الحادث استنكارا واسعا في أوساط ساكنة العيون، خصوصا وأنه جاء مباشرة بعد أيام قليلة فقط على جريمة القتل التي راح ضحيتها قائد جماعة الحكونية، بعدما عثر على جثته يوم الإثنين الماضي وهي تحمل آثارا لطلقات نارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - إبن المقفع الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:06
كفى من التراخي مع الخونة وعودوا الى سياسة الحسن الثاني وادريس البصري
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56
2 - مغربي قح الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:08
هادشي خطير بزاف لي ولى موخرا،اين هي الدستي،اين هو الامن الوطني اين هو الدرك الملكي،اين هي القوات المسلحة الملكية؟؟؟يجب الضرب بيد من الفولاذ كل من سولت له نفسه التطاول على موظفي الدولة،نريد تدخل اكبر من تدخل كلميم مؤخرا.
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38
3 - مغربي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:11
سلوك مرفوض. .ما ذنب الابن.؟ هل الابن مسؤول عن سلوك و تصرفات والده؟
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40
4 - وجدي مهاجر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:12
يجب القضاء على هؤلاء المرتزقة بدون رحمة و إلا سيزحفون إلى كافة المدن المغربية
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31
5 - علي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:13
ليست مصادفة جرائم ضد رجال السلطة بالجنوب. إنه ارهاب عصابات البوليساريو الذين يحاولون زرع الفتنة بين أبناء المنطقة. لذا وجب توخي الحذر والضرب بيد من حديد لكل من يعبث بأمن البلاد
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37
6 - مواطن صالح الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:16
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ... سترك يا رب !!!!!!!!
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24
7 - كبور الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:16
الله يرحم الحسن الثاني كان يعرف معدن هذا الشعب حق المعرفة.ومن طغى يذقه من العذاب الاليم ليكون عبرة لمن يفكر في الطغيان
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20
8 - مرتن بري دو كيس الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:26
هل حرب الأعصاب بدأت من طرف ما تسموهم بانفصالي الداخل..؟ فقبل قليل أشعلت حرب في شوارع العيون ذهبت ضحيتها فتاة.وخربت آليات للقوات المساعدة..وكثيرا منهم اخد قسطا وافرا من الضرب..ثم موت قائد الحكونية رميا بالرصاص...وها هو اليوم شابا ابوه من المخزن يدخل المستشفى في حالة حرجة....
ياكلون من أموالنا ويدرسون في كلياتنا و مدارسنا.ومنهم موظفين يجولون العالم بجواز سفرنا.. ويكنون لنا العداوة والبغضاء.عملاء الحزاءر لصالح البولزاريو لقيط بومدين وبوتفليقة....وكل الفاسدين في النظام الجزائري....وتعلمون وجودكم..واماكنهم.. وحتى من هم..وتتركونهم يجوبون شوارع صحراءنا بسيوفهم..وغدا بقنابلهم ورشاشاتهم الاوتوماتيكية ....فهلا نهضتم بهم نهضة واحدة تحكمون عليهم بأقصى العقوبات للمس بامن الدولة والانفصال وتكوين عصابات اجرامية ...وحيازة السلاح. حتى ولو أبيض....فكيف يسجن ابناء الحسيمة بتهم تشبه تماما ما يفعلوه اعداء وطننا بالصحراء ..ويترك مرتزقة الجزاءر ..بل نعينهم على العيش والتعليم والصحة الذين هم مفقودين داخل المغرب. وبالمجان
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10
9 - عبد القادر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:27
في جميع المدن المغربية ينتشر الرعب ، من محطة ولاد الزيان امام الشرطة ، الى جميع المحطات في ربوع البغرير.
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-11
10 - محمد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:31
هده نتائج سياسة السيبة التي تنهجها الدولة باطلاق المجرمين والمشرملين على الشعب.
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7
11 - عبده/ الرباط الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:00
يجب تعزيز الامن بالعيون ...بالامس تم قتل قاءد بالحكونية و اليوم تم الاعتداء بالضرب و الجرح الخطير على ابن رجل سلطة .. فعلى من سيكون الدور غدا اذا لم تتخذ اجراءات صارمة و مستمرة و ذلك بتسيير دوربات للشرطة و القوات المساعدة و كذا دوريات حذر المكونة من الشرطة و الجيش....الجراءم اامذكورة هي من فعل بوليزاريو الداخل الذين يجب على السلطات المحلية و المركزية ان تعمل على قطع دابرهم... فمصلحة الوطن و المواطن اامغربي الحقيقي اهم من اي شيء اخر...لقد سبق لملك البلاد حفظه الله ان قال ما معناه: اما ان يكون المواطن مغربيا مخلصا او لا...و لذلك وبناء على هذا القول يجب معاقبة اي شخص من بوليزاريو الداخل و يحمل بطاقة التعريف الوطنية بتهمة الخيانة العظمى اذا صدر عنه اي فعل يخل بالامن الداخلي او الخارجي للوطن...خذوا حذركم من هؤلاء المجرمين خاصة و ان عيد العرش على الابواب فربما يستغلون هذه المناسبة للقيام باعمال اجرامية اخرى...
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2
12 - محمد الزموري الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:08
إتق شر من أحسنت إليه لكن إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا هذه هي نتيجة الدلال والتساهل والامتيازات إتجاه من لايستحق إنها بصمة إجرام الانفصاليين إن لم يطبق القانون بحذافيره فسوف يزداد الوضع أخطر وبالأخص عندما أصبح الأمر هو تصفية رجال السلطة وأفراد عاءلاتهم حذاري من التساهل مرة أخرى سوف نهدم ونقض مابناه وضحى من أجله السابقون اللهم إني بلغت
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13 - Nabilou الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:11
البوليساريو تتجه ان تصير مجموعة ارهابية مثل ايتا الباسكية (ETA) يجب القضاء عليها قبل ان يفوت الاوان.
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3
14 - للاخ عبد القادر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:13
ليس هناك في المغرب لا رعب ولابغرير انتم من دسستم ببعض القاصرين بين المفرجين في مباراة لكرة القدم للايحاء بدلك ولمادا ﻻتقومو بدلك بدون مباراة واما الجرائم فسقبض على مقترفيها بسرعة
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15 - الفلالي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:13
اظن والله اعلم انه بعد الضغوطات المتوالية على الجبهة وبعد سحب الاعترافات العديد من الدول بجمهورية العار قد تكون هده التصرفات في المنطقة بداية لحرب العصابات لنشر الرعب بين الساكنة لدا خد الحيطة والحذر والتاهب للحد من هده الممارسات وهنا اطرح سؤال على منظمة حقوق الانسان ما السبيل للدفاع عن المواطن البريئ ام نترك هؤلاء يعيثون في الارض فسادا . منظمة حقوق الإنسان تدخل سوق راسها او تخلي المخزن ايدير خدمتو او يمسح علينا هد من الطريق
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16 - بوخليفة رسلان الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:15
متضامنون مع كل مضلوم معتدى عليه في الوطن الحبيب ويجب على الدولة ان تطبق سياسة أمن خاصة في مناطق الجنوب ومعاقبة المجرمين الانفصاليين الذين يريدون تشويه صورة المغرب وزعزعة الاستقرار وأقول لهم لن تفلحوا يا خونة المغرب مغربنا والصحراء صحراءنا
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