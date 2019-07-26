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كُتّاب وآراء
نجل رجل سلطة يتعرض لاعتداء شنيع بالعيون
تعرض ابن رجل سلطة بإقليم العيون، مساء الخميس، لاعتداء شنيع على يد مجهولين، أدخل على إثره إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي، قبل توجيهه في حالة خطرة نحو مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.
وقال مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية إن الضحية، وهو ابن رجل سلطة برتبة خليفة قائدة جماعة الدشيرة، عثر عليه بالقرب من مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون في حالة صحية حرجة، جراء تعرضه لاعتداء جسدي أصيب على إثره على مستوى الرأس والأطراف.
وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن العيون باشرت تحقيقاتها المعمقة في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل فك خيوط وملابسات الجريمة وتحديد هوية الواقفين وراءها.
وخلف الحادث استنكارا واسعا في أوساط ساكنة العيون، خصوصا وأنه جاء مباشرة بعد أيام قليلة فقط على جريمة القتل التي راح ضحيتها قائد جماعة الحكونية، بعدما عثر على جثته يوم الإثنين الماضي وهي تحمل آثارا لطلقات نارية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
ياكلون من أموالنا ويدرسون في كلياتنا و مدارسنا.ومنهم موظفين يجولون العالم بجواز سفرنا.. ويكنون لنا العداوة والبغضاء.عملاء الحزاءر لصالح البولزاريو لقيط بومدين وبوتفليقة....وكل الفاسدين في النظام الجزائري....وتعلمون وجودكم..واماكنهم.. وحتى من هم..وتتركونهم يجوبون شوارع صحراءنا بسيوفهم..وغدا بقنابلهم ورشاشاتهم الاوتوماتيكية ....فهلا نهضتم بهم نهضة واحدة تحكمون عليهم بأقصى العقوبات للمس بامن الدولة والانفصال وتكوين عصابات اجرامية ...وحيازة السلاح. حتى ولو أبيض....فكيف يسجن ابناء الحسيمة بتهم تشبه تماما ما يفعلوه اعداء وطننا بالصحراء ..ويترك مرتزقة الجزاءر ..بل نعينهم على العيش والتعليم والصحة الذين هم مفقودين داخل المغرب. وبالمجان