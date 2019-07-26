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كُتّاب وآراء
حادث سير يسلب حياة شاب بمدينة سيدي سليمان
وقعت حادثة سير على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة سيدي سليمان، اليوم الجمعة، بعد أن جرى اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم المتوسط؛ وهو أدى إلى مصرع شاب وإصابة آخر بجروح.
حادثة السير، التي وقعت أمام" قيسارية الهردوزي"، أدت إلى نيل سائق السيارة إصابات وصفت بـ"الخطيرة" ومقتل مرافقه على الفور، بينما طالت سائق الشاحنة جروح خفيفة.
وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت المصالح الأمنية بمكان الحادث مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، حيث نُقل سائق السيارة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة؛ فيما تمت إحالة جثة المتوفى على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.