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الرئيسية | حوادث | حيازة سلاح أبيض توقف شابا في آيت اعميرة‬

حيازة سلاح أبيض توقف شابا في آيت اعميرة‬

حيازة سلاح أبيض توقف شابا في آيت اعميرة‬
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:14

أوقفت مصالح السلطات المحلية بباشوية آيت اعميرة مدعومة بعناصر القوات المساعدة، الجمعة، بدوار "احمر"، شابا، من مواليد سنة 2000، لحيازته سلاحا أبيض من الحجم الكبير، فيما تمكّن اثنان آخران من الفرار.

وجاء إيقاف الشاب، الذي يتحدّر من ضواحي إقليم الصويرة ويقطن في دوار "تن اعمارة" بجماعة آيت اعميرة، على إثر دورية للسلطات المحلية والقوات المساعدة، بعد شكوك لاستهدافه العاملات والعمال الزراعيين، خلال الساعات الأولى من الصباح، بغرض السطو على أغراضهم، تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وجرى توجيه الموقوف إلى المركز الترابي للدرك الملكي بآيت اعميرة من أجل تعميق البحث معه حول ظروف وملابسات حيازته للسلاح الأبيض، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.

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