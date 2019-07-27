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الرئيسية | حوادث | عمليات أمنية توقف مطلوبين للعدالة بمدينة برشيد

عمليات أمنية توقف مطلوبين للعدالة بمدينة برشيد

عمليات أمنية توقف مطلوبين للعدالة بمدينة برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 27 يوليوز 2019 - 05:25

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، الجمعة، شخصين من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنهما على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهما في قضايا إجرامية مختلفة.

وتم توقيف المشتبه فيهما في عمليات أمنية متفرقة جرى القيام بها بمختلف أحياء المدينة، بناء على مذكرات البحث الصادرة في حقهما للاشتباه في ضلوعهما في قضايا مختلفة تتعلّق بالاتجار بالمخدرات، واقتراف السرقات، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأمرت النيابة العامّة بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال المنسوبة إليهما قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ المتعين في حقهما.

وفي سياق العمليات الأمنية الهادفة إلى محاربة الجريمة، التي تباشرها مصالح الأمن بمدينة برشيد، عرضت الضابطة القضائية، اليوم الجمعة، 04 أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليهم، للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وجاء توقيف المعنيين بالأمر بعد ضبط أحدهم متلبّسا بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فيما تمّ ضبط موقوف ثان في حالة تلبّس بالسرقة من داخل منزل، في حين جرى توقيف المشتبه فيهما الآخرين من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

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