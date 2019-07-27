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كُتّاب وآراء
تسجيل 62 حالة انتحار شمال المملكة في 8 أشهر
رقم مخيف تسجله مدن الشمال بخصوص حالات الانتحار كشف عنه فرع جمعية "وضوح طموح شجاعة" بمدينة تطوان، ما جعل جهة طنجة من بين "أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعا متناميا لحالات الموت غير الطبيعي".
وفي الوقت الذي تسارع فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التصدي للظاهرة من خلال الاستعانة بالوعظ والإرشاد بتنسيق مع المجالس العلمية المحلية ومختلف القطاعات المعنية بهذا الشأن، كشف التنظيم الجمعوي سالف الذكر إحصائيات تفيد بتسجيل أزيد من 62 حالة انتحار بكل من تطوان وشفشاون ووزان، خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2018 إلى غاية 18 من شهر يوليوز الجاري، بينها 40 حالة انتحار في صفوف الذكور و22 حالة من بنات حواء.
وقالت الجمعية في نداء لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إنها تتابع بقلق كبير توالي عمليات الانتحار التي بلغت 35 حالة منذ بداية السنة الجارية فقط، وسط صمت تام للسلطات المركزية والجماعات المنتخبة تجاه الظاهرة التي تسجل أرقاما مرعبة.
وأضافت الجمعية ذاتها أن الوقوف على الأسباب الحقيقية يتطلب عملا جادا وإعداد ملف متكامل لإنجاز دراسة عملية بتضافر جهود كل المتدخلين، مؤكدة في هذا الباب أن "هذا النداء هو رسالة إلى كل الإطارات المدنية والحقوقية المدافعة على الحق في الحياة كمبدأ كوني، وإلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة النفسية والعقلية، وكذلك إلى الأساتذة الباحثين، للاجتماع أولا، ومن ثم التفكير جماعة لبحث سبل المساهمة في الحد من هذه الآفة".