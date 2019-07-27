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الرئيسية | حوادث | مصرع سائق درّاجة في حادث مروري نواحي برشيد

مصرع سائق درّاجة في حادث مروري نواحي برشيد

مصرع سائق درّاجة في حادث مروري نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 20:18

لقي شابّ عشريني مصرعه في الحين، اليوم الجمعة، إثر تعرّضه لحادثة سير مميتة، بعد اصطدام بين سيارة خفيفة ودرّاجة نارية كان على متنها، على مستوى دوار أولاد بن عمور جماعة وقيادة أولاد زيّان إقليم برشيد.

الهالك "ع.هـ" المزداد سنة 1991 أعزب، يتحدّر من دوار أولاد بوشعيب أولاد زيدان، أولاد صباح إقليم برشيد، كان يسير على متن درّاجة نارية في الطريق الإقليمية رقم 3336 الرابطة بين الكارة ومديونة، إلا أن اصطداما وقع بين درّاجته وسيارة كانت تسير في الاتجاه الآخر، على مستوى دوار أولاد بن عمّور جماعة قيادة أولاد زيّان، أدّى إلى وفاته على الفور.

وقد انتقلت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي الكارة سرية برشيد، مرفقة بممثل عن السلطة المحلية، إلى عين المكان وقامت بمعاينة الحادث، قبل نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة المختصّة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Moto biker الجمعة 26 يوليوز 2019 - 21:00
للاسف السيارات لا يحترمون ساءقي الدراجات النارية وهذا اشاهده كل يوم بالحكم انني اسافر للعمل واقود دراجتي حوالي 23 كلمتر وكم من مرة تسلم الجرة ولكنت في عداد الموتى.اصحاب السيارات يحترمون الشاحنات لان عند الاصطدام يخاف على نفسه من هول .....اما نحن فمثل الذبابة اللتي تارق راحتهم.فالطريق مخصصة للجميع ونحترم بعضنا اكنا من المارة او على دراجة هواءية او على دراجة نارية.ولاداعي للسرعة فقد تسلب حياة ابرياء.
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