مصرع سائق درّاجة في حادث مروري نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شابّ عشريني مصرعه في الحين، اليوم الجمعة، إثر تعرّضه لحادثة سير مميتة، بعد اصطدام بين سيارة خفيفة ودرّاجة نارية كان على متنها، على مستوى دوار أولاد بن عمور جماعة وقيادة أولاد زيّان إقليم برشيد.

الهالك "ع.هـ" المزداد سنة 1991 أعزب، يتحدّر من دوار أولاد بوشعيب أولاد زيدان، أولاد صباح إقليم برشيد، كان يسير على متن درّاجة نارية في الطريق الإقليمية رقم 3336 الرابطة بين الكارة ومديونة، إلا أن اصطداما وقع بين درّاجته وسيارة كانت تسير في الاتجاه الآخر، على مستوى دوار أولاد بن عمّور جماعة قيادة أولاد زيّان، أدّى إلى وفاته على الفور.

وقد انتقلت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي الكارة سرية برشيد، مرفقة بممثل عن السلطة المحلية، إلى عين المكان وقامت بمعاينة الحادث، قبل نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة المختصّة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات.