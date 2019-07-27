24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/07/2019
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:32
|13:39
|17:18
|20:37
|22:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- مشاريع تنموية ترى النور بجماعات إقليم كلميم
- صنّاع يستبدلون الأفران التقليدية بأخرى غازية
- المداخيل الجبائية للدولة تبلغ 108 مليارات درهم
- بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة
- حجاج مغاربة بالمدينة المنورة
بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة (5.00)
- "شتائم بنكيران" تُغضب العثماني .. وأزمة جديدة تلوح في أفق الأغلبية - (101)
- فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال - (90)
- الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة - (65)
- الحكومة تتفاءل بالسنوات القادمة لتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي - (53)
- فرق الإنقاذ تسحب "السيارة المدفونة" في الأتربة والأوحال بإقليم الحوز - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
البحرية الملكية تنقذ مرشحين للهجرة غير النظامية
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 21:11
أنقذت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعرض البحر الأبيض المتوسط، 242 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
مصدر عسكري قال إن وحدات الخفر تمكنت من إنقاذ 50 امرأة و12 قاصرا واجهوا صعوبات على متن عدد من القوارب المطاطية.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض المرشحين للهجرة السرية كانوا في حالة صحية متدهورة، وأنهم تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن ينقلوا سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.