البحرية الملكية تنقذ مرشحين للهجرة غير النظامية

هسبريس من الرباط

أنقذت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعرض البحر الأبيض المتوسط، 242 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

مصدر عسكري قال إن وحدات الخفر تمكنت من إنقاذ 50 امرأة و12 قاصرا واجهوا صعوبات على متن عدد من القوارب المطاطية.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض المرشحين للهجرة السرية كانوا في حالة صحية متدهورة، وأنهم تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن ينقلوا سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.