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كُتّاب وآراء
جريمة قتل بدولة أجنبية تطيح بأربعيني في وجدة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة شخصا على خلفية تورطه في نشر مقطع فيديو يوثق لجريمة قتل جرت أطوارها بدولة أجنبية، وتقديمه بطريقة مضللة ومغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه فعل إجرامي وقع بالمحطة الطرقية "أولاد زيان" بمدينة الدار البيضاء.
وجاءت عملية توقيف المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 42 عاما، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن، في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف مختلف النيابات العامة، وبتنسيق مع المصالح المركزية التقنية، تفاعلا مع تداول شريط مصور يوثق لجريمة قتل وقعت بدولة أخرى ونسبه إلى المغرب.
الموقوف تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات متواصلة للكشف عن جميع المتورطين في نشر وإعادة نشر هذا النوع من الأشرطة، التي توثق لجرائم وقعت بالخارج وادعاء أنها تتعلق بأفعال إجرامية وقعت بالتراب الوطني.