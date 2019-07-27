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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف لصين في حالة سكر بمراكش

الشرطة توقف لصين في حالة سكر بمراكش

الشرطة توقف لصين في حالة سكر بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:19

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية 14، التابعة للمنطقة الأمنية المدينة جليز بمراكش، الخميس، شخصين كانا في حالة سكر بيّن للاشتباه في ضلوعهما في ارتكاب عملية سرقة، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، على مستوى حي سيدي عباد.

وأوضحت مصادر هسبريس، من الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش، أن مصالح المنطقة المعنية سبق لها أن فتحت بحثا قضائيا بشأن شكاية في السرقة ضد شخصين مجهولي الهوية؛ كانا على متن دراجة نارية لحظة سرقتهما المشتكي.

وعلى إثر هذه الشكاية، قامت وحدات أمنية بالدائرة 14 بجولات تمشيطية على نطاق واسع تكللت بإيقاف المشتبه بهما وبحوزتهما أشياء متحصلة من السرقة، تخص الضحية نفسه الذي تعرف عليهما بكل سهولة.

وبأمر من النيابة العامة، تم الاحتفاظ بهما، تحت الحراسة النظرية؛ من أجل التحقيق التمهيدي، في حين تم وضع الدراجة النارية بالمحجز البلدي لحاجيات البحث والتقديم.

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