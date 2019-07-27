إسبانيا توقف تاجر مخدرات مغربيا مطلوبا دوليا

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا يتحدر من مدينة تطوان، وموضوع مذكرة بحث دولية بشبهة "التورط في جرائم تهريب المخدرات الصلبة من المغرب نحو مدينة ماربيا، الواقعة في الجزء الجنوبي من التراب الأيبيري".

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن اعتقال المبحوث عنه تم بشارع رامون أثيريس بالمنطقة المحاذية للميناء الرياضي "بانوس"، مضيفة أن دورية للأمن استوقفته بغية مراجعة وثائقه الشخصية، قبل أن يتضح لها أنه موضوع أمر بالاعتقال.

وزادت المصادر ذاتها أن الأمنيين استعانوا بقاعدة بيانات متوفرة بفضل اتفاقيات تبادل المعلومات بين المغرب وإسبانيا في المجال الأمني، مشيرة إلى أن الموقوف يواجه عقوبة سجنية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لاسيما أنه المسؤول عن تنظيم رحلات تهريب "الحشيش" المغربي على متن مركبات مخصصة لهذا الغرض.

ووفقا لمضمون أمر الاعتقال الدولي الصادر منذ أكتوبر الماضي، فإن الموقوف ينتمي إلى منظمة إجرامية تنشط بين المغرب وإسبانيا، مبرزا أنه ألقي القبض على أربعة أعضاء من هذه الشبكة، بعدما اعترضت عناصر الشرطة المغربية بالمعبر الحدودي "بني انصار" سيارتهم المحملة بالممنوعات.