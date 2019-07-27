إحباط محاولة للهجرة السرية بين لكراع وبوجدور

مصطفى البكار

تمكنت مصالح البحرية الملكية، مساء الجمعة، من إحباط محاولة للهجرة السرية على متن مركب للصيد بالمنطقة الساحلية بين لكراع وبوجدور.

وقالت مصادر جريدة هسبريس إن القارب الموقوف كان على متنه 29 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم مغاربة وأفارقة يحملون جنسيات دول جنوب الصحراء، مشيرة إلى أن القارب كان متجها نحو الجزر الإسبانية، قبل أن يتم توقيفه في عرض البحر من طرف دورية تابعة للبحرية الملكية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها الميدانية في الموضوع من أجل الوصول إلى هوية الواقفين وراء هذه العملية، فيما وضع الموقوفون تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى بإشراف من النيابة العامة المختصة.