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الرئيسية | حوادث | محكمة مراكش تقضي بالإعدام في حقّ منفّذيْ جريمة "مقهى لاكريم"

محكمة مراكش تقضي بالإعدام في حقّ منفّذيْ جريمة "مقهى لاكريم"

محكمة مراكش تقضي بالإعدام في حقّ منفّذيْ جريمة "مقهى لاكريم"
هسبريس من الرباط
السبت 27 يوليوز 2019 - 00:15

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مساء الجمعة، أحكامها في القضية المعروفة بـ"جريمة مقهى لاكريم"، حيث قضت بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الهولنديين، و15 سنة في حق (م.ف)، مالك المقهى، و8 سنوات في حق ابن عمه (م.ف)، و20 سنة لآخرين، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ لثلاثة متابعين.

ويتابع في هذه القضية 20 متهما، من بينهم صاحب المقهى والمشتبه بهما الرئيسيان في ارتكاب هذه الجريمة، التي استهدفت ثلاثة ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء، بتهم من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، والاتجار بمخدر الشيرا وإنتاجه.

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017، حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار في اتجاه المقهى المذكور، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.

وتم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل، إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، التي يشتبه في أن تكون لها علاقة بتصفية حسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

يذكر أن للمشتبه بهما سوابق قضائية عديدة، ترتبط بشكل مباشر بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح، ومحاولة القتل العمد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربية غيورة عن بلدها السبت 27 يوليوز 2019 - 00:44
نتمنى أن يسود الأمن والأمان في البلاد لأننا أصبحنا نسمع عن وقائع خيالية أصبحت تحدث في بلد إسلامي كالمغرب وأن تطبق عقوبات شديدة في حق المدنبين والمجرمين والمغتصبين لكي ننام في بيوتنا مرتاحين ونخرج مرتاحين
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2 - زعلان السبت 27 يوليوز 2019 - 00:58
يحيى العدل نريد التطبيق الفعلي للاعدام لا مجرد حبر على ورق وحبذا امام الملأ مثلا بساحة جامع الفنا في سهرة خالدة للانتصار للابرياء ويكون فريق التنشيط مكون من مجرمي شمهروش و مقهى لاكريم و قاتل حنان بالرباط وقتلة القائد بالعيون وهلما جرا. اللهم لطفك يارب
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3 - فرنسا السبت 27 يوليوز 2019 - 00:59
ثاني مرة نسمع الحكم بالإعدام بعد وحوش قضية شمهروش !!! لكن ليس النطق بكلمة إعدام !!! المرجو و الرجاء لله سبحانه وتعالى التطبيق و التطبيق أمام الشعب المغربي الشريف .
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