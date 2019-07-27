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الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" بطنجة

الأمن يفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" بطنجة

الأمن يفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" بطنجة
هسبريس من الرباط
السبت 27 يوليوز 2019 - 10:55

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ "داعش" بمدينة طنجة، تتكون من خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بالساحة "السورية العراقية".

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ، أن المعطيات الأولية، أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم "داعش"، وذلك بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة.

وأضاف البلاغ، أن البحث لازال جاريا مع المشتبه فيهم، وذلك في انتظار تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد الرحيم فتح الخير . السبت 27 يوليوز 2019 - 11:14
بغير المقاربة التربوية ستستمر حرب القط والفأر زمنا ليس باليسير . علينا القيام بثورة فكرية فهي السبيل الوحيد لتحقيق انتصار وإن بدا بعيدا ولكنه يبقى أفضل من المقاربة الأمنية المجردة.
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2 - زهير السبت 27 يوليوز 2019 - 11:26
العز للأمن الوطني على تفكيكهم للخلية الإرهابية الجديدة .. لكن مذا عن السيبة و الإجرام الذي نعيشه يوميا في شوارعنا ؟؟ لمذا لا يسمح لرجل الأمن استعمال سلاحه الوظيفي ضد كل من سولت له نفسه المساس بأمن المواطنين ؟؟ في دولة تحترم نفسها مثل الولايات المتحدة و سويسرا وو يحق لرجل أمن استعمال سلاحه الناري فورا ضد أي متهم لا يمتثل لأوامره حتى وإن لم يرتكب أي جناية .. المغرب في خبر كان
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20
3 - IRON MAIDEN السبت 27 يوليوز 2019 - 11:40
نقيو البلاد من هاد النفايات البشرية الارهابية جزاكم الله خيرا
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1
4 - المواطن السبت 27 يوليوز 2019 - 11:54
بكل تأكيد نثمن ونصفق بحرارة لكل من يحفظ ويسهر على أمننا وسلامة الوطن والمواطن.ولكن أليس أباطرة المخدرات الذين يدمرون البلاد و العباد إرهاب، والتي أصبحت سمومهم تنفث في كل مكان.نتمنى أن نلمس نفس العزم و التصدي في ما يخص خلايا المخدرات،لأن كليهما قنابل موقوتة.ودام وطني غاليا و عزيزا
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3
5 - ahmd السبت 27 يوليوز 2019 - 12:16
نشكر الامن على هذه العملية و لكن السؤال المطروح لماذا الامن غير قادر على تفكيك العصابات الاجرامية التي تنهش المواطنين على مرئى و مسمع الامن.اليس امن المواطن في صلب اهتمامات رجال الامن.يجب على الدولة ان تتحرك لحماية امن المواطن الذي اصبح على شفة حفرة.و على السلطات التشريعية التصدي لشرذيمة من الحقوقيين الذين يطالبون بالغاء عقوبة الاعدام.فجريمة شمهروش و حنان و الفتاة التي تم احراقها و هي حية بفاس و امثال هذه الجرائم و ما خفية اعظم تستحق تنفيذ الاعدام في حق هؤلاء المجرمين بدون خلاف.و ذلك نزولا لارادة الشعب .هذه العقوبة يجب ان يقررها الشعب عن طريق الاستفتاء و ليس شرذمة الحقوقيين الذين يبحثون عن التبرعات من الخارج ليس الا و على حساب اوجاع الشعب.
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6 - ماريا السبت 27 يوليوز 2019 - 12:24
ونتمنى واملنا في الله كبير ان يقضوا على الإرهاب الثاني الذي أصبحنا نخرج من منازلنا ونحن خائفين وهو إرهاب الإجرام الذي كثر
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7 - مهاجر السبت 27 يوليوز 2019 - 12:33
وماذا عن الإرهاب المشرملين الذي يعاني منه كل مغربي ومغربية السرقة والدرب والجرح والإغتصاب والقتل هل هادا ليس إرهاب أو المواطن البسيط لا يهمكم في شيئ غريب أمركم الله يهديكم يا مسؤولين المغرب في خطر التقوا الله في هاد الشعب الغلبان
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