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كُتّاب وآراء
الأمن يفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" بطنجة
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ "داعش" بمدينة طنجة، تتكون من خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بالساحة "السورية العراقية".
وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ، أن المعطيات الأولية، أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم "داعش"، وذلك بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة.
وأضاف البلاغ، أن البحث لازال جاريا مع المشتبه فيهم، وذلك في انتظار تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.