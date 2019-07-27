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الرئيسية | حوادث | مصرع رضيع في حادث انقلاب سيارة بنواحي تزنيت

مصرع رضيع في حادث انقلاب سيارة بنواحي تزنيت

مصرع رضيع في حادث انقلاب سيارة بنواحي تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 27 يوليوز 2019 - 16:40

لقي رضيع يبلغ من العمر سنة ونصف، زوال اليوم السبت، مصرعه على الفور في حادث انقلاب سيارة خفيفة كانت تقله رفقة ثلاثة أفراد من عائلته، على مستوى دوار الروايس بنفوذ جماعة الركادة إقليم تزنيت.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فقد أسفر الحادث أيضا عن إصابة شخص خمسيني بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الحسن الأول لتلقي العلاجات اللازمة، بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجماعة سيدي أحمد أوموسى.

وتعود أسباب الحادث حسب شهود عيان إلى فقدان السائق، المتحدر من تازوالت، السيطرة على سيارته، ما تسبب في انقلابها بقوة بعد انحرافها إلى حافة الطريق.

وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي بسرية تزنيت إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في ظروفه وملابساته، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ في وقت جرى نقل جثة الهالك على متن سيارة لنقل الأموات نحو مستودع الجثامين بمستشفى بتزنيت.

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