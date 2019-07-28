24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)

  2. المغاربة أول شعب استهلك المحار في تاريخ البشرية (5.00)

  3. أرشيف المغرب والعيش المشترك.. (5.00)

  4. "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش (5.00)

  5. شوباني يدخل على الخط بين بنكيران ومؤسسة درعة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة تحيل منتحل صفة محام على النيابة العامة

الشرطة تحيل منتحل صفة محام على النيابة العامة

الشرطة تحيل منتحل صفة محام على النيابة العامة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 28 يوليوز 2019 - 09:40

أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لشيشاوة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة امنتانوت شخصا من أجل النصب والاحتيال على عدد من المتقاضين في إقليم شيشاوة.

وكان الشخص المعني، الذي يشتغل بمكتب محام من هيئة مراكش، ينتحل صفة "أصحاب البذلة السوداء" بعد طرده؛ ويربط الاتصال المباشر مع الزبناء بحكم اطلاعه على تفاصيل ملفاتهم.

وكانت عناصر الأمن فتحت تحقيقا في شكاية مواطن، يقطن بسيدي المختار بإقليم شيشاوة؛ وتمكنت من إيقاف المعني بالأمر بعد نصب كمين له.

وأوردت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه رتّب، عبر مكالمة هاتفية، لقاء مع المشتكي لتسلم مبلغ مالي في جماعة سيدي المختار، وضُبط متلبسا من طرف عناصر الشرطة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.