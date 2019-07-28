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كُتّاب وآراء
الشرطة تحيل منتحل صفة محام على النيابة العامة
أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لشيشاوة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة امنتانوت شخصا من أجل النصب والاحتيال على عدد من المتقاضين في إقليم شيشاوة.
وكان الشخص المعني، الذي يشتغل بمكتب محام من هيئة مراكش، ينتحل صفة "أصحاب البذلة السوداء" بعد طرده؛ ويربط الاتصال المباشر مع الزبناء بحكم اطلاعه على تفاصيل ملفاتهم.
وكانت عناصر الأمن فتحت تحقيقا في شكاية مواطن، يقطن بسيدي المختار بإقليم شيشاوة؛ وتمكنت من إيقاف المعني بالأمر بعد نصب كمين له.
وأوردت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه رتّب، عبر مكالمة هاتفية، لقاء مع المشتكي لتسلم مبلغ مالي في جماعة سيدي المختار، وضُبط متلبسا من طرف عناصر الشرطة القضائية.