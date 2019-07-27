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كُتّاب وآراء
تسمم يقتل طفلة ويدفع إلى احتجاج أسرتها بخريبكة
توفّيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، اليوم السبت بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني في خريبكة، متأثرة بمضاعفات إصابتها بتسمم غذائي ناتج عن تناول فاكهتي البطيخ والتين، ليتحوّل المستشفى إلى فضاء لتعبير الأسرة عن الحزن والاحتجاج في الوقت ذاته.
المعطي الدرعاوي، أحد أفراد أسرة الهالكة، كشف أن الطفلة أصيبت بتسمم غذائي رفقة شقيقها، الذي لا يتجاوز من العمر 8 سنوات ونصف السنة، ليتم نقلهما في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني لتلقي الإسعافات في تمام منتصف الليل.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه بعد مطالبة الأسرة بشراء محرار لقياس درجة حرارة المريضين وتقديم بعض الفحوصات الطبية لهما، تمّ إخراجهما من المستشفى؛ غير أن الساعات الموالية عرفت تدهور الحالة الصحية للشّقيقين.
وأكّد الدرعاوي أن الأسرة اضطرت إلى إرجاع الطفلين إلى المستشفى، قبل أن يتفاجأ الجميع بإعلان وفاة الطفلة متأثرة بمضاعفات التسمم الغذائي؛ فيما جرى الاحتفاظ بشقيقها بجناح طب الأطفال.
وعن أسباب احتجاج أسرة الضحية، أكّد المتحدث أن الجميع يتساءل عن السبب الذي منع العاملين في المستشفى من الاحتفاظ بالطفلين ووضعهما تحت المراقبة الطبية؛ وهو ما تسبب في تدهور حالتهما الصحية ثم وفاة الطفلة.
أما مدير مستشفى الحسن الثاني، بالنيابة، فقد أوضح أن "ارتفاع درجة حرارة المريض، خاصة إذا كان طفلا صغيرا تفرض على الطبيب حقنه بنوع من الدواء يخفّض درجة الحرارة، ويجنّب الدماغ الإصابة بمضاعفات ما؛ وهو الإجراء الذي قام به الطبيب في الحالة المذكورة".
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الطبيب المكلف بتدبير قسم المستعجلات استقبل الطفلين في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، وعلى الرغم من التدخلات الطبية التي تم إجراؤها لإسعافهما، توفّيت الطفلة متأثرة بذلك التسمم؛ في حين تم الاحتفاظ بالطفل تحت المراقبة الطبية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
طبيب لم يجد محرارا !!!!!!!
خرج الأب يبحث عن محرار فرجع ووجد ابنته قد فارقت الحياة.
لابد من إيجاد حل فوري وعاجل لوزارة الصحة.
لا أعلم لمااااذا يتحدث لكم المواطن عن شيء و تتعمدون الحديث في شيء آخر تماااما...
السيد كايقول ليك..اخذنا الاطفال الى المستشفى في منتصف الليل و اعطوهم اسعافات بسيطة و أمروا الاسرة بإرجاعهما الى المنزل فتدهورت حالتيهما وارجعوهما الى المستشفى..وأنت تقول أن الأطفال وصلو الى المستشفى في حدود السادسة صباحا..اي ان الاجراء المناسب الذي تتحدث عنه اسي المدير كاااان يجب ان يكون في منتصف الليل عنذما دخلا الطفلان المستشفى اول مرة..مااااشي في المرة الثانية مع السادسة صباحا..
لو كان المندوب الصحي يقوم بعمله لقام بتوقيفك فقط على هذا التبرير البئيس و المخزي.
انتم تتخملون كاااامل مسؤولية وفاة الطفلة لخرقكم بروتوكولين صحيين اساسيين..الأول لا يمكن السماح بخروج مرضى التسمم الغذائي من المستشفى الا بعد مرور 12 ساعة على الاقل...والثاني هو تسمم الاطفال يستوجب عناية فائقة ولا يتم إخراجه من المستشفى الا بعد مرور 24 ساعة نظرا لخطورة مضاعفات التسمم الغذائي على الاطفال..
كما يجب توقيفك لكذبك و لتزويرك الحقائق.
الله يصبر اهل الطفلة و يبدل محبتها بالصبر..
إنا لله و إنا اليه راجعون.