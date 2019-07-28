غرق قاصر يسائل كفاءة الأطر في "مسبح تزنيت"

مصطفى البكار من تزنيت

عبّرت جمعية "صوت الطفل" بأكادير عن "الاستنكار الشديد للصمت واللامبالاة اللذين رافقا وفاة الضحية أيوب صابر غرقا بالمسبح البلدي في تزنيت"، محملة كامل المسؤولية إلى "مراقبي ومسؤولي المسبح".

وتساءلت الجمعية ذاتها، في بيان توصلت به جريدة هسبريس، عن أهلية وكفاءة المراقبين بالمرافق العمومية، داعية الجهات المسؤولة إلى توفير الشروط الكافية لحماية الأطفال وتوفير السلامة لهم ومعاقبة المراقبين المتخلفين عن أداء واجبهم المهني.

وقالت الهيئة الناشطة في مجال الطفولة بجهة سوس ماسة إنه "في ظل غياب ردود أفعال من الجمعيات والهيئات الحقوقية بإقليم تزنيت، سنقوم بالدور المنشود من أجل مؤازرة أسرة الضحية وتقديم كافة أنواع الدعم لها".

تجدر الإشارة إلى أن قاصرا يبلغ من العمر 16 سنة، ويتحدر من دوار إرجدالن بجماعة سيدي بوعبدلي في إقليم تزنيت، قد لقي مصرعه غرقا بالمسبح البلدي بمدينة تزنيت.